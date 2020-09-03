Amerikan ikonu yeniden doğuyor: İşte yeni nesil Jeep Grand Wagoneer

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60’lı yılların Wagoneer ismi geri döndü. Jeep, yeni nesil Wagoneer ailesinin en tepesinde bulunan Grand Wagoneer’ı tanıttı. Şimdilik seri üretime yakın bir konsept araç olarak karşımıza çıkan Grand Wagoneer, lüks ve konfor odaklı yeni nesil SUV hakkında epey ipucu barındırıyor.

Jeep Grand Wagoneer konsepti, 2022 model olarak piyasaya sürülmesi planlanan büyük SUV’un ne kadar iddialı olacağını gözler önüne seriyor. PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemden güç alan ve adeta bir teknoloji üssü olarak adlandırabileceğimiz modelin, ön yolcu için ayrı bir bilgi-eğlence ekranı sunan ilk SUV olduğu belirtiliyor.

Ön yolcunun önünde bulunan dokunmatik bilgi-eğlence ekranı 10.25 inç boyutunda. Yolcu bu ekranda çeşitli içerikler izleyebiliyor, internette gezebiliyor ve farklı destinasyonlar bularak bunları sürücünün ekranına gönderebiliyor. Özel bir camın ardına gizlenen bu ekrandaki içerik sürücü tarafından görülemiyor. Bu sayede sürücünün kendi menzilindeki diğer ekranlara odaklanması sağlanıyor.

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Jeep Grand Wagoneer’da sürücünün hemen önünde 12.3 inç dijital gösterge ekranı, konsolun merkezindeyse 12.1 inç boyutunda dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Bunun yanı sıra yine konsolun merkezinde klima ve koltuk ayarlarının yapılabileceği 10.25 inçlik bir ekran daha mevcut. Ön koltuk sırtlarında bulunan 10.1 inçlik dokunmatik ekranlar ve ikinci sıradaki kaptan koltukların arasındaki konsola yerleştirilen tablet ekranla birlikte yeni nesil Grand Wagoneer’daki ekranların sayısı yediyi buluyor.

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Yeni nesil Grand Wagoneer’da FCA’nın yeni Uconnect 5 Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Söz konusu sistemin çalışma hızının bir önceki jenerasyonu beşe katladığı belirtiliyor. Grand Wagoneer ismini tarihinde ilk kez yedi koltuk seçeneğiyle buluşturan araçta ambiyans aydınlatması, 3D ahşap detaylar ve 23 hoparlörlü McIntosh ses sistemi bulunuyor. Bunun yanı sıra iki kollu direksiyon tasarımı ve konsolun kenarındaki ‘EST. 1963’ yazısı gibi köklerine atıfta bulunan detaylar da kabinde yer alıyor.

Jeep Grand Wagoneer’daki PHEV sistemin detayları henüz belli değil fakat üç farklı 4x4 seçeneği ve ünlü Quadra Lift tam bağımsız havalı süspansiyon sistemiyle sürüş dinamikleri konusunda sınıfının en iyilerinden biri olacağını biliyoruz. Jeep’in vadettikleri arasında ayrıca eşsiz bir römork çekme kapasitesi, güçlü performans, üst seviye konfor ve sınıfında lider bir yaşam alanı bulunuyor.

Jeep Wagoneer ve Grand Wagoneer, 2021 yılının ikinci çeyreğinde üretim bandına çıkacak.

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