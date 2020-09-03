Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amerikan ikonu yeniden doğuyor: İşte yeni nesil Jeep Grand Wagoneer

    Marka tarihinde önemli bir yeri olan Wagoneer ismini yeniden yaşatmaya hazırlanan Jeep, ilk adım olarak yeni nesil Wagoneer ailesinin en tepesindeki isim olan Grand Wagoneer'ı konsept olarak tanıttı.
    1 hf.
    6,7b
    1
    12
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Amerikan ikonu yeniden doğuyor: İşte yeni nesil Jeep Grand Wagoneer
    Tam Boyutta Gör

    60’lı yılların Wagoneer ismi geri döndü. Jeep, yeni nesil Wagoneer ailesinin en tepesinde bulunan Grand Wagoneer’ı tanıttı. Şimdilik seri üretime yakın bir konsept araç olarak karşımıza çıkan Grand Wagoneer, lüks ve konfor odaklı yeni nesil SUV hakkında epey ipucu barındırıyor.

    Jeep Grand Wagoneer konsepti, 2022 model olarak piyasaya sürülmesi planlanan büyük SUV’un ne kadar iddialı olacağını gözler önüne seriyor. PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemden güç alan ve adeta bir teknoloji üssü olarak adlandırabileceğimiz modelin, ön yolcu için ayrı bir bilgi-eğlence ekranı sunan ilk SUV olduğu belirtiliyor.

    Ön yolcunun önünde bulunan dokunmatik bilgi-eğlence ekranı 10.25 inç boyutunda. Yolcu bu ekranda çeşitli içerikler izleyebiliyor, internette gezebiliyor ve farklı destinasyonlar bularak bunları sürücünün ekranına gönderebiliyor. Özel bir camın ardına gizlenen bu ekrandaki içerik sürücü tarafından görülemiyor. Bu sayede sürücünün kendi menzilindeki diğer ekranlara odaklanması sağlanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Alfa Romeo Stelvio Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Amerikan ikonu yeniden doğuyor: İşte yeni nesil Jeep Grand Wagoneer
    Tam Boyutta Gör

    Jeep Grand Wagoneer’da sürücünün hemen önünde 12.3 inç dijital gösterge ekranı, konsolun merkezindeyse 12.1 inç boyutunda dokunmatik bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Bunun yanı sıra yine konsolun merkezinde klima ve koltuk ayarlarının yapılabileceği 10.25 inçlik bir ekran daha mevcut. Ön koltuk sırtlarında bulunan 10.1 inçlik dokunmatik ekranlar ve ikinci sıradaki kaptan koltukların arasındaki konsola yerleştirilen tablet ekranla birlikte yeni nesil Grand Wagoneer’daki ekranların sayısı yediyi buluyor.

    Ayrıca Bkz. "2021 Peugeot 5008, yenilenen yüzüyle karşınızda"

    Yeni nesil Grand Wagoneer’da FCA’nın yeni Uconnect 5 Android tabanlı bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Söz konusu sistemin çalışma hızının bir önceki jenerasyonu beşe katladığı belirtiliyor. Grand Wagoneer ismini tarihinde ilk kez yedi koltuk seçeneğiyle buluşturan araçta ambiyans aydınlatması, 3D ahşap detaylar ve 23 hoparlörlü McIntosh ses sistemi bulunuyor. Bunun yanı sıra iki kollu direksiyon tasarımı ve konsolun kenarındaki ‘EST. 1963’ yazısı gibi köklerine atıfta bulunan detaylar da kabinde yer alıyor.

    Jeep Grand Wagoneer’daki PHEV sistemin detayları henüz belli değil fakat üç farklı 4x4 seçeneği ve ünlü Quadra Lift tam bağımsız havalı süspansiyon sistemiyle sürüş dinamikleri konusunda sınıfının en iyilerinden biri olacağını biliyoruz. Jeep’in vadettikleri arasında ayrıca eşsiz bir römork çekme kapasitesi, güçlü performans, üst seviye konfor ve sınıfında lider bir yaşam alanı bulunuyor.

    Jeep Wagoneer ve Grand Wagoneer, 2021 yılının ikinci çeyreğinde üretim bandına çıkacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken 16 tonluk elektrikli kamyon: Volta Zero
    6 gün
    Jeep'ten elektriklenme adına yeni adım: Wrangler 4xe
    1 hf.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Kalsiyum 17 (Kalsiyum 17) 1 hf. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    80' lerdeki hali daha iyi. Cam yüzeyler daha bonkör, daha temiz hatları var. Yenisi de kötü değil ama benzeri çok var. Eskisi çok ikonik.
    ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    artenis (mehmet n.) 6 gün
    Devlet: Toplam 3 tane mi alacaksın?
    Vatandaş: Hayır 1 tane kendime alacağım,
    Devlet: hmm, sen bilirsin...
    Vatandaş: 3 Tane alırsam ne olur?
    Devlet: 2si bana 1 tanesi sana,
    Vatandaş: Buna soyg...
    Devlet: ŞŞŞ! yavaş, ÖTV denir buna.
    Vatandaş: Tamam 3 tane alıyorum, 1 tanesi benim.
    Devlet: İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte adam gibi adamlık.
    Vatandaş: HÜLOOOOĞĞĞĞ !
    Devlet: Toplam 3 tane mi alacaksın? Vatandaş: Hayır 1 tane kendime alacağım, Devlet: hmm, sen bilirsin... Vatandaş: 3 Tane alırsam ne olur? Devlet...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Logan Howlett (CHR ATL) 1 hf. yeni yorumcu
    Başıma birşey gelmeyecekse ben beğendim
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    kuzgun_ (Tiryaki ) 6 gün
    hayret 5.0 motor yapmamışlar
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hemican 6 gün kuzgun_
    Haberde motoru yazmiyorki nerden biliyorsunuz yamadiklarini:)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    artenis (mehmet n.) 6 gün
    Devlet: Toplam 3 tane mi alacaksın?
    Vatandaş: Hayır 1 tane kendime alacağım,
    Devlet: hmm, sen bilirsin...
    Vatandaş: 3 Tane alırsam ne olur?
    Devlet: 2si bana 1 tanesi sana,
    Vatandaş: Buna soyg...
    Devlet: ŞŞŞ! yavaş, ÖTV denir buna.
    Vatandaş: Tamam 3 tane alıyorum, 1 tanesi benim.
    Devlet: İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte adam gibi adamlık.
    Vatandaş: HÜLOOOOĞĞĞĞ !
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Logan Howlett (CHR ATL) 1 hf. yeni yorumcu
    Başıma birşey gelmeyecekse ben beğendim
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19 (EEEE 55555) 1 hf.
    kaporta severler bayıldı !
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    devases (devases devases) 1 hf.
    Hiç sahibi olamayacağım arabanın beğendiğim ya da beğenmediğim özelliklerini yazmak içimden gelmedi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Hollow 1 hf.
    Arka tasarımı daha iyi olabilirdi. Bir de içi krem rengi olsaydı daha iç açıcı bir ortam oluşurdu. Tabii ki bunlar kişisel tercihler. Bunlar dışında hoşuma gitti diyebilirim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kalsiyum 17 (Kalsiyum 17) 1 hf. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    80' lerdeki hali daha iyi. Cam yüzeyler daha bonkör, daha temiz hatları var. Yenisi de kötü değil ama benzeri çok var. Eskisi çok ikonik.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Onurmsq (--- ----) 1 hf.
    tren yapmışlar
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CapriceClassic 1 hf.
    Nerde o eski wagoneer nerede bu yeni model! Hele o arka tarafı nedense hiç beğenemedim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    LanciaDeltacı (Sarp Ulus) 1 hf.
    Bizimkilere yarin icin haber basliklari cikmis;



    Jeep Yerli otomobilden on konsol caldi!



    Abdli otomotiv devi togg un teknolojilerini barindiriyor!





    Vs vs..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +173 0ldskool +117 TheNewAtilla +96 MaximillianFoe +91 alito +69 volkie +56 AzuLA +55 DPLALİ +55 monacomen +51 Mr. Jingles +48
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CrowMeister 2. kez +282 2 Spider_hip 5. kez +219 3 Return to Monke 3. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    6661 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, jeep wagoneer ve
    5 etiket daha jeep grand wagoneer jeep SUV truck Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası251,6b
    Twitter Profili91,2b
    YouTube Kanalı300b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Rusya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı denemelerinin ülkede yapılmasına yeşil ışık yaktı 1 hf. Xiaomi laboratuvarı görüntülendi: 1.800 akıllı telefon aynı anda test ediliyor 1 hf. Honor markasından Ryzen 5 işlemcili dizüstü 1 hf. Elektrikli Volkswagen ID.4'ün kabininden ilk resmi görüntüler geldi 1 hf. Huawei'den yeni tam kablosuz kulaklık geliyor: FreeBuds Pro 1 hf. 360'tan D806 model isimli çocuk odası ve güvenlik kamerası 1 hf. Razer Naga Pro kablosuz fare her oyun türüne uyum sağlıyor 1 hf. Beton delici bomba: SARB-83 1 hf. RTX 3080, RTX 2080 Ti'ı dağıtıyor: Doom Eternal'da 4K testi 1 hf. Snapdragon 8cx Gen 2 verimliliğe odaklanıyor 1 hf. Yeni Philips Hue şerit her LED birimini adresleyebiliyor 1 hf. Anahtarlık boyutunda mini oyun konsolu: Funkey S 1 hf. Apple’dan geri vites: iOS 14 ile gelecek izleme önleme özelliği gecikecek 1 hf. Türk yapımı FPS oyunu: EXOMECHA 1 hf. The Division 2, ilk oyun sonu moduna nihayet yakında kavuşuyor 1 hf. 5G standardı Snapdragon 400 serisine geliyor 1 hf. TCL yeni ekran teknolojisi NXTPAPER'ı IFA 2020'de tanıttı 1 hf. Robert Pattinson da koronavirüse yakalandı: Batman'in çekimleri yine durdu 1 hf. iOS 14 ile birlikte uygulama aboneliklerinde indirim kodu dönemi başlıyor 1 hf. Epic Games mağazasında Into The Breach ücretsiz 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Amerikan ikonu yeniden doğuyor: İşte yeni nesil Jeep Grand Wagoneer Sonraki Qualcomm kulağın iç kısmına göre gürültü engelleme yapacak 1 hf. Huawei Enjoy 20 ve Enjoy 20 Plus tanıtıldı 1 hf. Apple’dan rakiplere gönderme: "Gizlilik, tabii ki iPhone’da" 1 hf. 2021 Peugeot 5008, yenilenen yüzüyle karşınızda 1 hf. Realme 7 ve 7 Pro tanıtıldı 1 hf. Google Haritalar, trafik sıkışıklıklarını daha oluşmadan tahmin edebilecek hale geliyor 1 hf. Lenovo bu sefer de RTX 3070 Super’li sistemini listeledi 1 hf. Aksungur İHA tam 49 saat boyunca havada kaldı 1 hf. Volkswagen Caddy küçük bir kamp aracına dönüştü: Caddy California 1 hf. Bu telefona dikkat | 7000mAh bataryalı Galaxy M51 1 hf. Daniel Craig'li son James Bond filmi No Time to Die'dan aksiyon dolu fragman 1 hf. Netflix’in pedofili tepkisi çeken filmine RTÜK yasağı 1 hf. Nvidia NVLink köprüsünün fiyatını açıkladı 1 hf. Milli imkânlarla geliştirilen karadan karaya lazer güdümlü ilk füze TRLG-230 test edildi 1 hf. Epic Games’den Borderlands 2 sahiplerine bir hediye daha 1 hf. Yeni Hyundai Tucson'un tasarımı ortaya çıktı: Adeta devrim! 1 hf. UNICEF raporu: "Öğrencilerin üçte biri uzaktan eğitim imkanına sahip değil" 1 hf. ASUS ZenBook Flip S (UX371) modeli Intel Evo sertifikasını aldı 1 hf. Galaxy Book Flex 5G tanıtıldı: Intel Evo programında ilk 5G 1 hf. Intel Evo ile dizüstüler hiç olmadığı kadar iddialı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    BULAŞIK MAKİNASI TAVSİYESİ???
    DH Forum
    iPhone 12 serisinin kamera tasarımları ortaya çıktı
    DonanımHaber
    Huawei: Android ile arayı kapatıyoruz
    DonanımHaber
    Ryzen 4000 işlemciler ile yeni bir dönem başlıyor
    DonanımHaber
    Her cihaza hükmedecek HarmonyOS 2.0 duyuruldu
    DonanımHaber
    Söylentiye Göre Ms. Marvel Dizisinin Yönetmenleri Bad Boys for...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Fortnite iOS Oyuncu Sayısının %60 Düşmesinden Sonra Epic Games...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız