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    OnePlus 11R özellikleri doğrulandı: Kırpılmış Snapdragon 8+ Gen 1 ile geliyor

    Amiral gemisi OnePlus 11R, Device Info HW uygulamasında görüntülendi. Snapdragon 8+ Gen 1'in kırpılmış bir sürümü ile gelen telefon neler sunacak? İşte detaylar
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    Amiral gemisi OnePlus 11R özellikleri doğrulandı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Samsung, Oppo, OnePlus ve diğer birçok marka, önümüzdeki haftalarda yeni amiral gemisi telefonlarını duyuracak. Bu isimler arasından OnePlus, 4 Ocak tarihinde OnePlus 11 serisini içeren yeni bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor. Bugün yeni etkinliğe dahil olması beklenen OnePlus 11R'nin önemli özelliklerini gün yüzüne çıktı. 

    OnePlus 11R kırpılmış Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile geliyor

    Device Info HW uygulamasından alınan görüntülere göre OnePlus 11R, OPPO Reno 9 Pro Plus, Honor 80 Pro, Honor 80 GT gibi cihazlarda karşımıza çıkan Snapdragon 8 Plus Gen 1'in kırpılmış bir sürümü tarafından desteklenecek. Bu kırpılmış sürüm, 3,2 GHz yerine 3,0 GHz'de çalışan Cortex-X2 çekirdeği, 2.75Ghz yerine 2.50GHz üç Cortex-A710 Gold çekirdeği ve dört 1.80GHz Cortex- A510 çekirdeğinden güç alıyor.

    Amiral gemisi OnePlus 11R özellikleri doğrulandı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Ekran görüntüleri, OnePlus 11R'nin HDR 10/10+, HLG ve 120Hz destekli 2772×1240 piksel 6.67 inç ekrana sahip olacağını doğruluyor. Bununla birlikte cihazın ön tarafında 16MP selfie, arka tarafında ise OIS destekli 50MP Sony IMX890 veya Sony IMX766 birincil kamera sensörü yer alacak. Bu bölüme 12MP ultra geniş, 2MP makro kameralar eşlik edecek.

    OnePlus 11R'nin kutudan Android 13 OS tabanlı OxygenOS 13.1 ve 100W şarj destekli 5.000mAh batarya ile çıkması bekleniyor. Yeni amiral gemisi telefon, 512 GB'a kadar UFS 3.1 dahili depolamaya ek olarak 8 GB, 12GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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