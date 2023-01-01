OnePlus 11R özellikleri doğrulandı: Kırpılmış Snapdragon 8+ Gen 1 ile geliyor

OnePlus 11R kırpılmış Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile geliyor
Device Info HW uygulamasından alınan görüntülere göre OnePlus 11R, OPPO Reno 9 Pro Plus, Honor 80 Pro, Honor 80 GT gibi cihazlarda karşımıza çıkan Snapdragon 8 Plus Gen 1'in kırpılmış bir sürümü tarafından desteklenecek. Bu kırpılmış sürüm, 3,2 GHz yerine 3,0 GHz'de çalışan Cortex-X2 çekirdeği, 2.75Ghz yerine 2.50GHz üç Cortex-A710 Gold çekirdeği ve dört 1.80GHz Cortex- A510 çekirdeğinden güç alıyor.
OnePlus 11R'nin kutudan Android 13 OS tabanlı OxygenOS 13.1 ve 100W şarj destekli 5.000mAh batarya ile çıkması bekleniyor. Yeni amiral gemisi telefon, 512 GB'a kadar UFS 3.1 dahili depolamaya ek olarak 8 GB, 12GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d