Samsung Galaxy A54 tasarımı ortaya çıktı! Galaxy S23'ten izler taşıyor

Samsung Galaxy A54 premium bir tasarımla geliyor
Sızdırılan görsellere göre Galaxy A54, Galaxy S23'e benzer amiral gemisi bir tasarımla gelecek gibi gözüküyor. Akıllı telefonun görünümündeki en göze çarpan değişiklik ise kamera modülünde. Bu bölümde üç sensöre ev sahipliği yapan Galaxy A54'ün her bir lensi, çıkıntılı bir tasarıma sahip.
Yakın zamanlı sızıntılara göre Galaxy A54, 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç boyutlarında Full HD+ Super AMOLED ekran ile donatılacak. Kaputun altında Exynos 1380 ve 5.100 mAh kapasiteli bir batarya ile desteklenecek yeni telefona, ön tarafında 32MP sefle, arkada OIS destekli 50MP ana, 12MP ultra geniş ve 5MP makro kameralar eşlik edecek.
Ayrıca sızıntılar, bu yıl yeni bir Galaxy A74 modeli olmayacağını gösteriyor. Bu nedenle Galaxy A54 serideki en premium model olarak çıkış yapabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d