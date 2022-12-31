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    Samsung Galaxy A54 tasarımı ortaya çıktı! Galaxy S23'ten izler taşıyor

    Samsung'un yeni bütçe telefonu Galaxy A54'ün tasarımı belli oldu. Yaklaşan akıllı telefon, Galaxy S23 serisinden izler taşıyacak gibi gözüküyor. İşte görüntüler
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    Samsung Galaxy A54 tasarımı ortaya çıktı! S23'ten izler taşıyor Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında ürün yelpazesini genişletmeyi sürdüren Samsung, 2023 yılında orta sınıf Galaxy A serisini yenileyecek. Bugün erken saatlerde paylaşılan yeni bir sızıntı, bu cihazlar arasından Galaxy A54'ün ayrıntılı görüntülerini gün yüzüne çıkardı.

    Samsung Galaxy A54 premium bir tasarımla geliyor

    Sızdırılan görsellere göre Galaxy A54, Galaxy S23'e benzer amiral gemisi bir tasarımla gelecek gibi gözüküyor. Akıllı telefonun görünümündeki en göze çarpan değişiklik ise kamera modülünde. Bu bölümde üç sensöre ev sahipliği yapan Galaxy A54'ün her bir lensi, çıkıntılı bir tasarıma sahip.

    Samsung Galaxy A54 tasarımı ortaya çıktı! S23'ten izler taşıyor Tam Boyutta Gör
    Görsellerde de görülebileceği üzere akıllı telefon, kavisli köşelere sahip düz bir ekran kullanıyor. Ekranın etrafındaki çerçeveler ise ince görünüyor ve selfie kamerası merkezdeki bir delik içine yerleştirilmiş. Ayrıca görüntüler, Galaxy A54'ün Siyah, Kireç, Mor ve Beyaz olmak üzere en az dört renk seçeneği ile geleceğini gösteriyor. 

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Galaxy A54, 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç boyutlarında Full HD+ Super AMOLED ekran ile donatılacak. Kaputun altında Exynos 1380 ve 5.100 mAh kapasiteli bir batarya ile desteklenecek yeni telefona, ön tarafında 32MP sefle, arkada OIS destekli 50MP ana, 12MP ultra geniş ve 5MP makro kameralar eşlik edecek.

    Ayrıca sızıntılar, bu yıl yeni bir Galaxy A74 modeli olmayacağını gösteriyor. Bu nedenle Galaxy A54 serideki en premium model olarak çıkış yapabilir. 

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 4 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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