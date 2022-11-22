Oppo Find X6 Pro'nun kamera sistemi detaylandı: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Oppo'nun yeni amiral gemisi telefonu Oppo Find X6 Pro hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün, Digital Chat Station tarafından yaklaşan akıllı telefonun kamera özellikleri açıklandı.

Oppo Find X6 Pro'nun kamera özellikleri belli oldu

Aktarılan detaylara göre Oppo Find X6 Pro, Sony imzalı üç adet 50MP kamera sensörü ile donatılacak. Bunlardan birinin 7P lensli ve OIS destekli 1 inçlik Sony IMX989 olması beklenirken, ikinci sensör ultra geniş açılı IMX890, üçüncü sensör ise 2,7x optik yakınlaştırma ve OIS destekli IMX890 olacak.

Yakın tarihli sızıntılar, amiral gemisi telefonun hem Qualcomm hem de MediaTek'in yeni işlemcileri Snapdragon 8 Gen 2 ve Dimensity 9200'den güç alabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte ön tarafında 2K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen 6.7 inç E6 AMOLED LTPO ekran ile donatılacak Oppo Find X6 Pro, kaputun altında 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunan 5.000 mAh batarya ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

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Yeni amiral gemisi Oppo Find X6 Pro'nun 8/12GB RAM ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri ile 2023'ün başlarında tanıtılması bekleniyor.

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