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    CATL, Nio'nın batarya değişim istasyonlarını satın alabilir

    Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan Çinli CATL, elektrikli araç üreticisi Nio'nun batarya değiştirme birimini satın almayı planlıyor. CATL'in bu alandaki hedefleri büyük.
    CATL, Nio'nın batarya değişim istasyonlarını satın alabilir Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük batarya üreticisi olan Çinli CATL, elektrikli araç üreticisi Nio'nun batarya değiştirme birimini satın almayı planlıyor. Bu gelişme, CATL'nin Mart ayında Nio Power'a 342 milyon dolar yatırım yapacağını duyurmasının ardından geldi.

    CATL, iddia hakkında yorum yapmayı reddederken, Nio, CATL dahil olmak üzere birden fazla yatırımcıyla birlikte batarya değiştirme istasyonları inşa etmek, sermaye ve iş alanlarında stratejik ortaklıklarını derinleştirerek küresel çapta en büyük batarya değişim ağını oluşturmak için çalıştığını belirtti.

    Her iki şirket için de stratejik bir adım

    Potansiyel anlaşma her iki şirket için de stratejik açıdan mantıklı görünüyor. Nio, 2024'te gelirini %18 arttırarak 9 milyar dolara çıkarmasına rağmen, mali açıdan önemli bir baskıyla karşı karşıya. Şirket, 2023'teki 2,9 milyar dolarlık zararın ardından geçtiğimiz sene de 3,1 milyar dolar zarar açıkladı. Çinli üreticinin son beş yıldaki toplam zararı 10 milyar doları aşmış durumda.

    Bu kayıplara en büyük katkıyı, Nio'nun imza niteliğindeki batarya değiştirme altyapısına yaptığı yoğun yatırım ve önemli Ar-Ge harcamaları sağlıyor. Nio, büyük çoğunluğu Çin'de olmak üzere 3.200'den fazla batarya değiştirme istasyonu işletiyor. Ancak, bu şebekenin inşasının ve bakımının oldukça maliyetli olduğu belirtiliyor.

    Dolayısıyla, Nio Power'ın kontrol hissesinin satışı şirkete önemli bir sermaye sağlayarak mali açıdan elini rahatlatabilir. CATL için ise, Nio Power'ın kontrolünü ele geçirmek, kendi batarya değişim istasyonu hedeflerinde büyük bir hızlanmayı beraberinde getirecek.

    CATL, Nio'nın batarya değişim istasyonlarını satın alabilir Tam Boyutta Gör
    CATL, 2021'de bu amaçla EVOGO'yu kurdu ve Chocolate Batarya Değiştirme Ekosistemi'ne önemli yatırımlar yaptı. Şirket, 2020'in sonuna kadar 1000, orta vadede 10.000 ve nihai olarak 30.000 ila 40.000 istasyon kurmayı hedefliyor.

    Şirketler halihazırda işbirliği yapıyor ve Nio'nun yaklaşan Firefly modelleri, Nio'nun mevcut sistemiyle birlikte çalışarak CATL'nin "Chocolate" batarya değişim standardını ve ağını kullanacak.

    Kaynakça https://www.reuters.com/markets/deals/catl-talks-buy-controlling-stake-nios-power-unit-sources-say-2025-04-07/ https://carnewschina.com/2025/04/07/catl-in-talks-to-acquire-nio-powers-battery-swapping-network/
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