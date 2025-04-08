CATL, Nio'nın batarya değişim istasyonlarını satın alabilir

CATL, iddia hakkında yorum yapmayı reddederken, Nio, CATL dahil olmak üzere birden fazla yatırımcıyla birlikte batarya değiştirme istasyonları inşa etmek, sermaye ve iş alanlarında stratejik ortaklıklarını derinleştirerek küresel çapta en büyük batarya değişim ağını oluşturmak için çalıştığını belirtti.
Her iki şirket için de stratejik bir adım
Potansiyel anlaşma her iki şirket için de stratejik açıdan mantıklı görünüyor. Nio, 2024'te gelirini %18 arttırarak 9 milyar dolara çıkarmasına rağmen, mali açıdan önemli bir baskıyla karşı karşıya. Şirket, 2023'teki 2,9 milyar dolarlık zararın ardından geçtiğimiz sene de 3,1 milyar dolar zarar açıkladı. Çinli üreticinin son beş yıldaki toplam zararı 10 milyar doları aşmış durumda.
Bu kayıplara en büyük katkıyı, Nio'nun imza niteliğindeki batarya değiştirme altyapısına yaptığı yoğun yatırım ve önemli Ar-Ge harcamaları sağlıyor. Nio, büyük çoğunluğu Çin'de olmak üzere 3.200'den fazla batarya değiştirme istasyonu işletiyor. Ancak, bu şebekenin inşasının ve bakımının oldukça maliyetli olduğu belirtiliyor.
Dolayısıyla, Nio Power'ın kontrol hissesinin satışı şirkete önemli bir sermaye sağlayarak mali açıdan elini rahatlatabilir. CATL için ise, Nio Power'ın kontrolünü ele geçirmek, kendi batarya değişim istasyonu hedeflerinde büyük bir hızlanmayı beraberinde getirecek.
Şirketler halihazırda işbirliği yapıyor ve Nio'nun yaklaşan Firefly modelleri, Nio'nun mevcut sistemiyle birlikte çalışarak CATL'nin "Chocolate" batarya değişim standardını ve ağını kullanacak.Kaynakça https://www.reuters.com/markets/deals/catl-talks-buy-controlling-stake-nios-power-unit-sources-say-2025-04-07/ https://carnewschina.com/2025/04/07/catl-in-talks-to-acquire-nio-powers-battery-swapping-network/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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