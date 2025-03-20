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    John Wick serisiyle aynı evrende geçen Ballerina filminden yeni fragman yayınlandı

    Ana de Armas'ın başrolünü üstlendiği Ballerina filminden yeni fragman yayınlandı. John Wick serisiyle aynı evrende geçen Ballerina, kadın bir suikastçıya odaklanıyor.    
    Ballerina Tam Boyutta Gör
    Bugün artık koca bir franchise'a dönüşmüş olan John Wick'in ilk spin-off filmi olan Ballerina, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Ünlü oyuncu Ana de Armas'ın başrolünü üstlendiği film, 6 Haziran'da gösterime girecek. Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Lionsgate, bugün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Ballerina Filminde Keanu Reeves'in John Wick'i de Yer Alıyor

    Ballerina'da Ana de Armas, bir balerin okulunda suikastçı olarak yetiştirilen Rooney'ye hayat veriyor. Çocukken kaybettiği ailesinin intikamını almak isteyen Rooney, intikam yolculuğunda Winston (Ian McShane) ve Charon (Lance Reddick) gibi tanıdık yüzlerle karşılaşıyor. Ayrıca Keanu Reeves de John Wick rolüyle filmde boy gösteriyor.

    Filmin oyuncu kadrosunda onlara Norman Reedus (The Walking Dead), Anjelica Huston, Catalina Sandino Moreno, Gabriel Byrne gibi isimler eşlik ediyor.

    Ballerina'yı John Wick filmlerinin yönetmeni olan Chad Stahelksi değil, Len Wiseman yönetti. Underworld serisiyle tanınan Wiseman aksiyon türüne aşina bir isim olsa da Stahelski'nin yokluğu filme dair soru işaretleri yaratıyor. Zira John Wick serisinin başarılı olmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri de Stahelski'nin çektiği etkileyici aksiyon ve dövüş sahneleriydi. Şimdi Wiseman'ın bu standardı koruyup koruyamayacağı merak konusu.

    Filmin setinden ve test gösterimlerinden gelen ilk duyumlar pek iyi değildi. Stüdyonun ortaya koyulan işten pek memnun olmadığı, bu yüzden de filmin önemli bir bölümünü baştan çektirdiği konuşuluyordu. Ama arada geçen sürede filmde önemli değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin nasıl sonuç verdiğini bekleyip göreceğiz.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 19 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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