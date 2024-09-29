John Wick'un spin-off filmi Ballerina'dan ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı aksiyon filmi serilerinden biri olan John Wick, bugün artık koca bir franchise yaratmış durumda. TV'ye, çizgi roman evrenine, hatta oyun dünyasına yayılan bu franchise, sinemada şu ana kadar sadece ana seriyle temsil ediliyordu. Ancak bu da yakında değişecek. John Wick'in ilk spin-off filmi olan Ballerina, önümüzdeki yaz gösterime girecek. Ballerina için tanıtım çalışmalarına başlayan Lionsgate, merakla beklenen filmden ilk fragmanı yayınladı.

John Wick filmleriyle aynı evrende geçen Ballerina'nın başrolünde ünlü oyuncu Ana de Armas yer alıyor. Ana de Armas filmde, bir balerin okulunda suikastçı olarak yetiştirilen Rooney'ye hayat veriyor. Çocukken kaybettiği ailesinin intikamını almak isteyen Rooney, intikam yolculuğunda Winston (Ian McShane) ve Charon (Lance Reddick) gibi tanıdık karakterlerle karşılaşıyor. Keanu Reeves de John Wick rolüyle filmde boy gösteriyor. Nitekim fragmanda da kendisini görüyoruz.

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Ballerina'nın yönetmen koltuğunda, John Wick filmlerinin yönetmeni olan Chad Stahelksi değil, Len Wiseman (Underworld) oturuyor.

John Wick filmleri ustaca tasarlanmış ve çekilmiş aksiyon sahneleriyle ön plana çıkan yapımlar. Bunda da Stahelski'nin payı çok büyük. O yüzden başka bir yönetmenin elinde aynı ustalıkta bir işin çıkıp çıkmayacağı şüpheli. Nitekim filmin setinden gelen duyumlar da pek umut verici değil. Ballerina'nın ilk hâlinin stüdyoyu hiç memnun etmediği, bu yüzden filmin önemli bir bölümünün tekrar çekildiği konuşuluyor. Zaten film bu yüzden birkaç kez ertelenmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Ballerina'ya şimdilik temkinli yaklaşılıyor. Filmin bu şüpheleri boşa çıkarıp çıkaramayacağını bekleyip göreceğiz.

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Ana de Armas'lı John Wick filmi Ballerina'dan ilk fragman