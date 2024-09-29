John Wick'un spin-off filmi Ballerina'dan ilk fragman yayınlandı

John Wick filmleriyle aynı evrende geçen Ballerina'nın başrolünde ünlü oyuncu Ana de Armas yer alıyor. Ana de Armas filmde, bir balerin okulunda suikastçı olarak yetiştirilen Rooney'ye hayat veriyor. Çocukken kaybettiği ailesinin intikamını almak isteyen Rooney, intikam yolculuğunda Winston (Ian McShane) ve Charon (Lance Reddick) gibi tanıdık karakterlerle karşılaşıyor. Keanu Reeves de John Wick rolüyle filmde boy gösteriyor. Nitekim fragmanda da kendisini görüyoruz.
Ballerina, 6 Haziran 2025'te Vizyona Girecek
Ballerina'nın yönetmen koltuğunda, John Wick filmlerinin yönetmeni olan Chad Stahelksi değil, Len Wiseman (Underworld) oturuyor.
John Wick filmleri ustaca tasarlanmış ve çekilmiş aksiyon sahneleriyle ön plana çıkan yapımlar. Bunda da Stahelski'nin payı çok büyük. O yüzden başka bir yönetmenin elinde aynı ustalıkta bir işin çıkıp çıkmayacağı şüpheli. Nitekim filmin setinden gelen duyumlar da pek umut verici değil. Ballerina'nın ilk hâlinin stüdyoyu hiç memnun etmediği, bu yüzden filmin önemli bir bölümünün tekrar çekildiği konuşuluyor. Zaten film bu yüzden birkaç kez ertelenmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Ballerina'ya şimdilik temkinli yaklaşılıyor. Filmin bu şüpheleri boşa çıkarıp çıkaramayacağını bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu