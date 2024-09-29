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    Anlık Bildirim

    John Wick'un spin-off filmi Ballerina'dan ilk fragman yayınlandı

    John Wick filmleriyle aynı evrende geçen Ballerina filminden ilk fragman yayınlandı. Ünlü oyuncu Ana de Armas'ın başrolünü üstlendiği Ballerina, önümüzdeki yaz vizyona girecek.
    Ana de Armas'lı John Wick filmi Ballerina'dan ilk fragman Tam Boyutta Gör
    Son yılların en başarılı aksiyon filmi serilerinden biri olan John Wick, bugün artık koca bir franchise yaratmış durumda. TV'ye, çizgi roman evrenine, hatta oyun dünyasına yayılan bu franchise, sinemada şu ana kadar sadece ana seriyle temsil ediliyordu. Ancak bu da yakında değişecek. John Wick'in ilk spin-off filmi olan Ballerina, önümüzdeki yaz gösterime girecek. Ballerina için tanıtım çalışmalarına başlayan Lionsgate, merakla beklenen filmden ilk fragmanı yayınladı.

    John Wick filmleriyle aynı evrende geçen Ballerina'nın başrolünde ünlü oyuncu Ana de Armas yer alıyor. Ana de Armas filmde, bir balerin okulunda suikastçı olarak yetiştirilen Rooney'ye hayat veriyor. Çocukken kaybettiği ailesinin intikamını almak isteyen Rooney, intikam yolculuğunda Winston (Ian McShane) ve Charon (Lance Reddick) gibi tanıdık karakterlerle karşılaşıyor. Keanu Reeves de John Wick rolüyle filmde boy gösteriyor. Nitekim fragmanda da kendisini görüyoruz.

    Ballerina, 6 Haziran 2025'te Vizyona Girecek

    Ballerina'nın yönetmen koltuğunda, John Wick filmlerinin yönetmeni olan Chad Stahelksi değil, Len Wiseman (Underworld) oturuyor.

    John Wick filmleri ustaca tasarlanmış ve çekilmiş aksiyon sahneleriyle ön plana çıkan yapımlar. Bunda da Stahelski'nin payı çok büyük. O yüzden başka bir yönetmenin elinde aynı ustalıkta bir işin çıkıp çıkmayacağı şüpheli. Nitekim filmin setinden gelen duyumlar da pek umut verici değil. Ballerina'nın ilk hâlinin stüdyoyu hiç memnun etmediği, bu yüzden filmin önemli bir bölümünün tekrar çekildiği konuşuluyor. Zaten film bu yüzden birkaç kez ertelenmek zorunda kaldı. Dolayısıyla Ballerina'ya şimdilik temkinli yaklaşılıyor. Filmin bu şüpheleri boşa çıkarıp çıkaramayacağını bekleyip göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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