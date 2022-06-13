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    Anadolu Isuzu’dan Letonya'ya 21 adet midibüs ihracatı

    Anadolu Isuzu, 15 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Letonya'ya 4'ü Grand Toro, 17'si Turkuaz olmak üzere 21 araç teslimatı daha gerçekleştirdi. Anadolu Isuzu, toplamda 45 ülkeye ihracat yapıyor.
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    Anadolu Isuzu’dan Letonya'ya 21 adet midibüs ihracatı
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    Anadolu Isuzu, uluslararası pazarlardaki satışlarını artırmaya devam ediyor. Şirket, Letonya’ya 4'ü Grand Toro, 17’si Turkuaz olmak üzere toplam 21 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Servis ve taşımacılık alanında kullanılacak olan araçların satış ve teslimatı, Anadolu Isuzu'nun Letonya distribütörü UAB Salocai Ir Partneriai tarafından gerçekleştirildi.

    15 yılı aşkın bir süredir Letonya pazarında faaliyet gösteren Anadolu Isuzu, bu teslimatla birlikte Letonya, Litvanya ve Estonya’dan oluşan Baltık ülkelerine bugüne kadar teslim ettiği araç sayısı toplam 600'e ulaştı.

    Anadolu Isuzu, Çayırova’daki fabrikasında 'Terzi Usulü İmalat' modeli ile araçları müşterilerinin isteğine göre, özel donanımlarla üreterek teslim ediyor. Yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığını da güçlendirmeye devam eden Anadolu Isuzu halihazırda 45 ülkeye ihracat yapıyor.

    Anadolu Isuzu’dan Letonya'ya 21 adet midibüs ihracatı
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    Isuzu Grand Toro

    Anadolu Isuzu’nun orta boy otobüs segmentindeki modeli Isuzu Grand Toro, Euro6-E emisyon standartlarına uygun motoru ile yüksek performansı ve düşük emisyon avantajını bir arada sunuyor.

    Yüksek manevra kabiliyeti ile özellikle kısa ve orta mesafeli servis, turistik ve havaalanı taşımacılığı gibi alanlarda öne çıkan Grand Toro modeli, 37 koltuğa varan kapasitesi, ferah iç hacmi ve geniş bagaj kapasitesi ile büyük otobüslerin yeterince etkin ve verimli olmadığı kısa ve orta mesafe taşımacılık ihtiyacına yanıt veriyor.

    Anadolu Isuzu’nun yeni tasarım dilini de temsil eden Grand Toro 2021 yılında İtalya merkezli BIG SEE Awards tasarım ödülleri organizasyonunda 'Ürün Tasarımı' alanında Mobilite kategorisinde 'Silver A' ödüle layık görüldü.

    Anadolu Isuzu’dan Letonya'ya 21 adet midibüs ihracatı
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    Isuzu Turkuaz

    Anadolu Isuzu’nun özellikle servis taşımacılığı alanında Türkiye’de olduğu gibi yurtdışı pazarlarda da öne çıkan modelleri arasında yer alan Isuzu Turkuaz, yüksek yolcu kapasitesi, üstün manevra yetenekleri, ferah iç hacmi, ve geniş bagaj olanakları ile beğeni topluyor.

    Isuzu Turkuaz, 7,7 metre uzunluğu, 190 PS gücündeki yüksek performanslı ve dayanıklı motoru, otomatik Isuzu şanzımanı ile servis, turizm ve okul taşımacılığına yönelik çözüm niteliğinde. Yüksek yolcu kapasitesi, ferah iç hacmi ve geniş bagaj olanakları ile rekabette öne çıkan Isuzu Turkuaz, çift cam izolasyonu ve ön ısıtıcı ekipmanıyla soğuk iklimlerde kullanım için de uygun. Otomatik yangın söndürme sistemleri ile tamamen güvenli bir ulaşım aracı olan Isuzu Turkuaz, üç nokta emniyet kemerine sahip 45 öğrenci koltuğu ve hostes koltuğu ile güvenli, yüksek taşıma kapasitesi sunuyor.

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    WIPERRANTAN 23 saat önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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