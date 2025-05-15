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    Yeni Xpeng P7'nin tasarımı ortaya çıktı

    Xpeng Motors, "E29" kod adıyla bilinen yeni elektrikli Xpeng P7 modelinin ardındaki örtüyü kaldırdı. Tamamen yeni tasarımla gelen otomobil neler sunacak?       

    Yeni Xpeng P7'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xpeng Motors, "E29" kod adıyla bilinen yeni elektrikli Xpeng P7 modelinin ardındaki örtüyü kaldırdı. Üst seviye spor sedan, 2019 yılında tanıtılan ilk modelin de tasarımcısı olan Fransız tasarımcı Rafik Ferrag imzasını taşıyor.

    2026 Xpeng P7 ortaya çıktı

    Retro-futuristik tasarıma sahip olan 2026 Xpeng P7, Y şekilindeki far ve stop tasarımı, ön ve arkadaki keskin çizgiler ve fastback şeklinde gövdesiyle oldukça şık bir tasarıma sahip. Ayrıca gizli kapı kolları, çerçevesiz yan aynalar ve açılır/kapanır arka spoyler gibi detaylar da dikkat çekiyor.

    Yeni Xpeng P7'nin tasarımı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Önceki model gibi küresel pazarlarda satışa sunulacak olan otomobilin teknik özellikleri ise şu an için bilinmiyor. Ancak, Xpeng'in diğer araçları gibi kamera tabanlı sürüş yardım sistemiyle geleceği belirtiliyor.

    Xpeng’in yeni “Kunpeng” platformu üzerinde geliştirilen P7, tamamen elektrikli olarak piyasaya çıkacak. Yeni platformun menzil artırıcılı hibrit versiyona da olanak tanıdığı belirtiliyor. Ancak böyle bir seçeneğin sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

    Xpeng, P7'nin yaklaşık 42.000 dolardan başlayan fiyatlarla yaz sonunda Çin'de satışa sunulacağını söylüyor.

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    goro1982 4 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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