Yeni Xpeng P7'nin tasarımı ortaya çıktı

2026 Xpeng P7 ortaya çıktı
Retro-futuristik tasarıma sahip olan 2026 Xpeng P7, Y şekilindeki far ve stop tasarımı, ön ve arkadaki keskin çizgiler ve fastback şeklinde gövdesiyle oldukça şık bir tasarıma sahip. Ayrıca gizli kapı kolları, çerçevesiz yan aynalar ve açılır/kapanır arka spoyler gibi detaylar da dikkat çekiyor.
Xpeng’in yeni “Kunpeng” platformu üzerinde geliştirilen P7, tamamen elektrikli olarak piyasaya çıkacak. Yeni platformun menzil artırıcılı hibrit versiyona da olanak tanıdığı belirtiliyor. Ancak böyle bir seçeneğin sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.
Xpeng, P7'nin yaklaşık 42.000 dolardan başlayan fiyatlarla yaz sonunda Çin'de satışa sunulacağını söylüyor.
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yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.