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    Anadolu Isuzu tamamen elektrikli modelle ödül aldı

    Anadolu Isuzu, tamamen elektrikli CitiVolt modeli ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden German Design Awards'ta yolcu araçları kategorisinde "German Design Award Winner" ödülünün sahibi oldu.

    Anadolu Isuzu tamamen elektrikli modelle ödül aldı Tam Boyutta Gör

    Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, tamamen elektrikli CitiVolt modeli ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden German Design Awards'ta yolcu araçları kategorisinde 'German Design Award Winner' ödülünün sahibi oldu.

    Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Citivolt modeli daha önce de Brüksel'de düzenlenen Busworld Vehicle Awards 2023'te güvenli otobüs kategorisinde 'Mükemmellik ödülü' kazanmıştı.

    Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, otomotiv endüstrisinin son yıllarda büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirtti.

    Arıkan, şirket olarak sahip oldukları AR-GE gücü, akıllı fabrika altyapısı, yenilikçi ve çevreci karakterin yanı sıra tasarım alanındaki yetkinliği ile bu dönüşüme yön veren markalardan biri olmaktan gurur duyduklarını aktardı.

    CitiVolt modelinin aldığı ödülün, şirketin tasarım alanındaki gücünün göstergesi olduğuna işaret eden Arıkan, 'Elektrikli araçlarımızla aldığımız prestijli ödülleri, şirketimizin yanı sıra sektörümüz ve ülkemize de kazandırdığımız için ayrıca mutluluk duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Sonrakiler Yükleniyor
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