Anadolu Isuzu tamamen elektrikli modelle ödül aldı

Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, tamamen elektrikli CitiVolt modeli ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden German Design Awards'ta yolcu araçları kategorisinde 'German Design Award Winner' ödülünün sahibi oldu.
Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Citivolt modeli daha önce de Brüksel'de düzenlenen Busworld Vehicle Awards 2023'te güvenli otobüs kategorisinde 'Mükemmellik ödülü' kazanmıştı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, otomotiv endüstrisinin son yıllarda büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirtti.
Arıkan, şirket olarak sahip oldukları AR-GE gücü, akıllı fabrika altyapısı, yenilikçi ve çevreci karakterin yanı sıra tasarım alanındaki yetkinliği ile bu dönüşüme yön veren markalardan biri olmaktan gurur duyduklarını aktardı.
CitiVolt modelinin aldığı ödülün, şirketin tasarım alanındaki gücünün göstergesi olduğuna işaret eden Arıkan, 'Elektrikli araçlarımızla aldığımız prestijli ödülleri, şirketimizin yanı sıra sektörümüz ve ülkemize de kazandırdığımız için ayrıca mutluluk duyuyoruz.' ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.