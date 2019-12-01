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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rusya’nın merkez bankası, ödemelerde Bitcoin ve kripto para kullanımına karşı

    Devlet destekli haber kuruluşu RIA Novosti'ye göre, Rusya Merkez Bankası, Bitcoin'in ve diğer kripto paraların ticarette kullanılmasını yasaklayacak yasaları destekliyor.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Rusya’nın merkez bankası, ödemelerde Bitcoin ve kripto para kullanımına karşı

    Bitcoin ve diğer kripto paralar hakkında, Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “Ruble, Rusya Federasyonu'ndaki tek yasal ödeme aracı. Kripto para birimlerinin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finanse edilmesi yanı sıra, keskin kur dalgalanmaları yüzünden alım satım işlemleri de dahil olmak üzere önemli riskler taşıdığına inanmaya devam ediyoruz.”

    Ayrıca Bkz. "Yahoo Finance 70 milyon kullanıcısına kapsamlı kripto verileri sunacak"

    Öte yandan, Rusya Maliye Bakanlığı, bir yıldan fazla bir süredir ülkenin dijital varlıklar konusundaki duruşunu netleştirmek için çalışıyor.

    Yaz boyunca, finans liderlerinden, kripto para birimlerinin alım ve satımlarının yasallaştırması, ancak vatandaşların dijital varlıklarını mal ve hizmetlere harcamasını yasaklamaları bekleniyordu. Fakat karar mercileri, durumu ertelemeye devam ediyor.

    Rusya’nın merkez bankası, ödemelerde Bitcoin ve kripto para kullanımına karşı
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    Bu arada, önde gelen kripto para birimi borsası Huobi, yerel Huobi Rusya borsası altında yeni ürün ve hizmetler sunuyor. Borsa Facebook'ta bir yıl önce başlatılan Moskova operasyonunun yeni tekliflerle dolup taştığını duyurdu.



    https://dailyhodl.com/2019/11/30/russian-central-bank-mulls-new-ban-on-bitcoin-and-crypto-report/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 1 hf.
    Merkez bankalarının, neredeyse tüm ülkelerde farklı kişilerce yönetildiğinin ufak bir gösterimi gibi sanki...
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