Rusya’nın merkez bankası, ödemelerde Bitcoin ve kripto para kullanımına karşı

Bitcoin ve diğer kripto paralar hakkında, Rusya Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “Ruble, Rusya Federasyonu'ndaki tek yasal ödeme aracı. Kripto para birimlerinin, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finanse edilmesi yanı sıra, keskin kur dalgalanmaları yüzünden alım satım işlemleri de dahil olmak üzere önemli riskler taşıdığına inanmaya devam ediyoruz.”

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Öte yandan, Rusya Maliye Bakanlığı, bir yıldan fazla bir süredir ülkenin dijital varlıklar konusundaki duruşunu netleştirmek için çalışıyor.

Yaz boyunca, finans liderlerinden, kripto para birimlerinin alım ve satımlarının yasallaştırması, ancak vatandaşların dijital varlıklarını mal ve hizmetlere harcamasını yasaklamaları bekleniyordu. Fakat karar mercileri, durumu ertelemeye devam ediyor.

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Bu arada, önde gelen kripto para birimi borsası Huobi, yerel Huobi Rusya borsası altında yeni ürün ve hizmetler sunuyor. Borsa Facebook'ta bir yıl önce başlatılan Moskova operasyonunun yeni tekliflerle dolup taştığını duyurdu.

https://dailyhodl.com/2019/11/30/russian-central-bank-mulls-new-ban-on-bitcoin-and-crypto-report/