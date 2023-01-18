Analistlere göre Hindistan nüfusu, Çin nüfusunu geçti

WPR'nin 18 Ocak tarihli verilerine göre Hindistan'ın nüfusu daha da artarak 1.423 milyara çıktı. Çin'de ise nüfus 60 yıldan bu yana ilk kez düştü. Çin Devlet İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ülke nüfusu 1960'lardan bu yana ilk kez 850 bin kişi azaldı.
En yoğun nüfus artışı beklenen ülkeler
Birleşmiş Milletler, Hindistan'ın Çin ile arasındaki nüfus farkının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngörüyor. 2050 yılına kadar Hindistan'ın nüfusu 1.688 milyara kadar çıkabilirken, Çin'in nüfusu 1.317 milyar olarak kayıtlara geçebilir.