Tam Boyutta Gör Çin uzun yıllar sonra ilk kez en fazla nüfusa sahip ülkeler listesinde birinci sırayı kaybetti. World Population Review'a (WPR) göre Hindistan'ın nüfusu 2022 yılı sonunda 1.417 milyar kişiye ulaştı. Bu sayı Çin'in 1.412 milyar olarak bildirilen nüfusundan 5 milyon daha fazla.

Çin’in nüfusu 60 yıldır ilk defa düştü 22 sa. önce eklendi

WPR'nin 18 Ocak tarihli verilerine göre Hindistan'ın nüfusu daha da artarak 1.423 milyara çıktı. Çin'de ise nüfus 60 yıldan bu yana ilk kez düştü. Çin Devlet İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ülke nüfusu 1960'lardan bu yana ilk kez 850 bin kişi azaldı.

Tam Boyutta Gör Uzmanlar, nüfusunun yarısı 30 yaşın altında olan Hindistan'ın önümüzdeki yıllarda dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisi olacağı görüşünde. Ülkenin her yıl işgücü piyasasına giren milyonlarca insan için acilen istihdam yaratması gerekiyor.

En yoğun nüfus artışı beklenen ülkeler

Birleşmiş Milletler, Hindistan'ın Çin ile arasındaki nüfus farkının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını öngörüyor. 2050 yılına kadar Hindistan'ın nüfusu 1.688 milyara kadar çıkabilirken, Çin'in nüfusu 1.317 milyar olarak kayıtlara geçebilir.

Tam Boyutta Gör BM, 2022 ve 2050 yılları arasında küresel nüfusta öngörülen artışın yarısından fazlasının sadece sekiz ülkede yoğunlaşacağını tahmin ediyor. En büyük artışın Kongo, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya'da olması bekleniyor.

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Analistlere göre Hindistan nüfusu, Çin nüfusunu geçti