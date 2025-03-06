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    Andor'un 2. sezonu için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

    Star Wars dizisi Andor'un 2. sezonundan yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. İlk sezonuyla beğeni kazanan dizi, önümüzdeki ay yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek.      
    Andor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Star Wars serisinden çıkan nadir iyi işlerden olan Andor, önümüzdeki ay yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek. 2022 yılında yayınlanan ilk sezonuyla beğeni kazanan dizinin 2. sezonu için bekleyiş sürerken, Disney+ diziden yeni bir tanıtım videosu daha yayınladı. Hem yeni sezondan hem de kamera arkasından görüntüler içeren bu tanıtım videosunu da, Disney+ tarafından paylaşılan yeni afişi de aşağıda bulabilirsiniz.

    Andor 2. Sezonuyla Ekranlara Veda Edecek

    Star Wars evrenindeki direnişin parçası olan casuslara ve suçlulara odaklanan Andor, Star Wars evreninin farklı bir yüzünü daha yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seriyor. Daha en baştan 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanan dizi, 12 bölümlük 2. sezonuyla birlikte bu hikâyeyi tamamlayacak ve ekranlara veda edecek. Rogue One: A Star Wars Story filminin öncesinde yaşanan olaylara odaklanan Andor, bu sezonun sonunda Rogue One'ın başladığı yere ulaşmış olacak.

    Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly gibi isimlerin ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda ekibe Ben Mendelsohn da dâhil oluyor. Mendelsohn, daha önce Rogue One filminde de canlandırdığı Orson Krennica karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

    Andor 2. sezon, 22 Nisan'da Disney+'ta izleyici ile buluşacak.

    Andor'un 2. sezonundan yeni tanıtım videosu yayınlandı Tam Boyutta Gör

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