Andor'un 2. sezonu için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

Andor 2. Sezonuyla Ekranlara Veda Edecek
Star Wars evrenindeki direnişin parçası olan casuslara ve suçlulara odaklanan Andor, Star Wars evreninin farklı bir yüzünü daha yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seriyor. Daha en baştan 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanan dizi, 12 bölümlük 2. sezonuyla birlikte bu hikâyeyi tamamlayacak ve ekranlara veda edecek. Rogue One: A Star Wars Story filminin öncesinde yaşanan olaylara odaklanan Andor, bu sezonun sonunda Rogue One'ın başladığı yere ulaşmış olacak.
Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly gibi isimlerin ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda ekibe Ben Mendelsohn da dâhil oluyor. Mendelsohn, daha önce Rogue One filminde de canlandırdığı Orson Krennica karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.
Andor 2. sezon, 22 Nisan'da Disney+'ta izleyici ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İzlerken gu-rur-lan-dım...