Star Wars dizisi Andor'un 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Rogue One: A Star Wars Story'nin hemen öncesinde geçen Andor, Star Wars evrenindeki direnişin parçası olan casuslara ve suçlulara odaklanıyor. 2022 yılında yayınlanan ilk sezonu epey beğenilen Andor, Star Wars evreninin pek görmediğimiz bir yüzünü, yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seriyor.
Andor 2. Sezon, 22 Nisan'da Başlıyor
Oscar adayı senarist Tony Gilroy'un yaratıcısı olduğu Andor, daha en baştan 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanmıştı. Yapım ekibi bu plana sadık kalacak. Bu yüzden 12 bölümden oluşan 2. sezon, aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Zaten 2. sezonun sonunda hikâye Rogue One: A Star Wars Story'nin başladığı yere ulaşmış olacak.
Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly gibi isimlerin ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda ekibe Ben Mendelsohn da dâhil oluyor. Mendelsohn, daha önce Rogue One filminde de canlandırdığı Orson Krennica karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.
22 Nisan'da Disney+'ta izleyici ile buluşacak yeni sezondan yayınlanan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!