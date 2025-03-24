Star Wars dizisi Andor'un 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda Star Wars serisinden çıkan nadir iyi işlerden olan Andor, önümüzdeki ay yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek. Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney+, bugün 2. sezondan yeni bir fragman daha yayınladı.

Rogue One: A Star Wars Story'nin hemen öncesinde geçen Andor, Star Wars evrenindeki direnişin parçası olan casuslara ve suçlulara odaklanıyor. 2022 yılında yayınlanan ilk sezonu epey beğenilen Andor, Star Wars evreninin pek görmediğimiz bir yüzünü, yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seriyor.

Andor 2. Sezon, 22 Nisan'da Başlıyor

Oscar adayı senarist Tony Gilroy'un yaratıcısı olduğu Andor, daha en baştan 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanmıştı. Yapım ekibi bu plana sadık kalacak. Bu yüzden 12 bölümden oluşan 2. sezon, aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Zaten 2. sezonun sonunda hikâye Rogue One: A Star Wars Story'nin başladığı yere ulaşmış olacak.

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Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly gibi isimlerin ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda ekibe Ben Mendelsohn da dâhil oluyor. Mendelsohn, daha önce Rogue One filminde de canlandırdığı Orson Krennica karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

22 Nisan'da Disney+'ta izleyici ile buluşacak yeni sezondan yayınlanan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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