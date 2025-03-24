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    Anlık Bildirim

    Star Wars dizisi Andor'un 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı

    Önümüzdeki ay 2. sezonuyla ekranlara dönecek olan Andor'dan yeni bir fragman yayınlandı. Dizinin ilk sezonu, son yıllarda Star Wars serisinden çıkan en iyi işlerden biriydi.
    Andor 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Star Wars serisinden çıkan nadir iyi işlerden olan Andor, önümüzdeki ay yeni sezonuyla ekranlara geri dönecek. Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Disney+, bugün 2. sezondan yeni bir fragman daha yayınladı.

    Rogue One: A Star Wars Story'nin hemen öncesinde geçen Andor, Star Wars evrenindeki direnişin parçası olan casuslara ve suçlulara odaklanıyor. 2022 yılında yayınlanan ilk sezonu epey beğenilen Andor, Star Wars evreninin pek görmediğimiz bir yüzünü, yetişkin işi bir perspektiften gözler önüne seriyor.

    Andor 2. Sezon, 22 Nisan'da Başlıyor

    Oscar adayı senarist Tony Gilroy'un yaratıcısı olduğu Andor, daha en baştan 24 bölümlük bir hikâye olarak tasarlanmıştı. Yapım ekibi bu plana sadık kalacak. Bu yüzden 12 bölümden oluşan 2. sezon, aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Zaten 2. sezonun sonunda hikâye Rogue One: A Star Wars Story'nin başladığı yere ulaşmış olacak.

    Diego Luna, Stellan Skarsgård, Genevieve O'Reilly gibi isimlerin ilk sezondaki rolleriyle geri döneceği 2. sezonda ekibe Ben Mendelsohn da dâhil oluyor. Mendelsohn, daha önce Rogue One filminde de canlandırdığı Orson Krennica karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

    22 Nisan'da Disney+'ta izleyici ile buluşacak yeni sezondan yayınlanan fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    E
    emiristanbul 19 saat önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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