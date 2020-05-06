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    Android 10'daki Canlı Altyazı özelliği Google Chrome'a geliyor

    Google, Andorid 10'da Canlı Altyazı özelliğini PC'lere taşımaya hazırlanıyor. Chrome tarayıcısının Canary sürümüne eklenen özellik tüm büyük masaüstü platformlarda kullanılabilecek.
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    Tarayıcılar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Android 10'daki Canlı Altyazı özelliği Google Chrome'a geliyor
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    Google, Android 10 işletim sistemi ile birlikte Canlı Altyazı özelliğini de tanıtmıştı. Telefonunuzda oynatılan medyaya otomatik olarak altyazı eklemesini sağlayan bu özellik çok yakında PC'lere de gelecek.

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    YouTube, müzik çalar ve hatta anlık mesajlaşma uygulamalarında bile çalışan Canlı Altyazı internet bağlantısı bile gerektirmiyor. Ancak şimdilik sadece İngilizce olarak çalıştığını belirtelim.

    Android 10'daki Canlı Altyazı özelliği Google Chrome'a geliyor
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    Chrome Canary'de görüldü

    Google'ın bu işlevi PC'lere taşımak üzere olduğu ortaya çıktı. Canlı Altyazı özelliği Chrome tarayıcısının Canary sürümünde görüldü. Kullanabilmek için ayarlar menüsünden manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor.

    Söz konusu özellik Windows, Linux ve macOS olmak üzere tüm büyük masaüstü platformlar için mevcut olacak. Canlı Altyazı özellikle işitme engelliler, yabancı dil öğrenmek isteyenler ve gürültülü ortamlarda video izleyenler için faydalı olabilir.



    https://techdows.com/2020/05/google-brings-live-caption-feature-to-chrome-browser.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf. en beğenilen
    android 10 umuz yok. döviz kurunun çılgınca artışı ve ek vergilerle sanırım hiç bir zaman da olmayacak.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Bu otomatik altyazı ekleme olayı çevirmen arkadaşların işine yarayacakmı acaba bunu merak ediyorum tam anlayamadım'da.?
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    sedatdinli 1 hf. yeni yorumcu
    mobile de gelmeyecek mi ?
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    aycibin (Yalım Dilmen) 1 hf.
    chrome'da youtube TR altyazı da var.az önce denedim.andriod10'da daha denemedim.
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    Güney Mestan ( MestanX) 1 hf.
    Mobil tarayıcıyada gelsin
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 1 hf. en beğenilen
    android 10 umuz yok. döviz kurunun çılgınca artışı ve ek vergilerle sanırım hiç bir zaman da olmayacak.
    Yanıtla +5
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    drjacob (... ) 1 hf.
    Çılgın Google update coşturuyor bizi 😀
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    GwynBleidd48 1 hf.
    İşitme engelliler için çok iyi bir şey
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