Android 10'daki Canlı Altyazı özelliği Google Chrome'a geliyor

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Google, Android 10 işletim sistemi ile birlikte Canlı Altyazı özelliğini de tanıtmıştı. Telefonunuzda oynatılan medyaya otomatik olarak altyazı eklemesini sağlayan bu özellik çok yakında PC'lere de gelecek.

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YouTube, müzik çalar ve hatta anlık mesajlaşma uygulamalarında bile çalışan Canlı Altyazı internet bağlantısı bile gerektirmiyor. Ancak şimdilik sadece İngilizce olarak çalıştığını belirtelim.

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Chrome Canary'de görüldü

Google'ın bu işlevi PC'lere taşımak üzere olduğu ortaya çıktı. Canlı Altyazı özelliği Chrome tarayıcısının Canary sürümünde görüldü. Kullanabilmek için ayarlar menüsünden manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor.

Söz konusu özellik Windows, Linux ve macOS olmak üzere tüm büyük masaüstü platformlar için mevcut olacak. Canlı Altyazı özellikle işitme engelliler, yabancı dil öğrenmek isteyenler ve gürültülü ortamlarda video izleyenler için faydalı olabilir.

https://techdows.com/2020/05/google-brings-live-caption-feature-to-chrome-browser.html

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