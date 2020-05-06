Google Play destekli Huawei Y8s tanıtıldı

Huawei Y8s ile ilgili ilk bilgiler geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Bir süredir gündemde olan Akıllı telefon bugün resmiyet kazandı. Cihaz Full HD+ çözünürlükte 6.5 inç LCD ekran taşıyor. Çentikli tasarıma sahip olan telefonda 8 ve 2 megapiksel çözünürlük sunan çift selfie kamerası var.
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Akıllı telefonun arkasında 48 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi görev yapıyor. Kameranın yapay zeka destekli özel bir gece çekim modu mevcut.
Muhtemel fiyatı da belli oldu
Huawei Y8s gücünü Kirin 710 yonga seti ve 4 GB RAM'den alıyor. Buna ek olarak 64 ve 128 GB dahili depolama seçenekleriyle geldiğini belirtelim. Cihazın hafızasını microSD kart aracılığıyla genişletmek mümkün.
Telefonun bataryası 4.000 mAh kapasiteye sahip. Kutudan Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1 arayüzüyle çıkan akıllı telefonun en büyük avantajı Google Play desteği sunması.
Huawei Y8s'in fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak cihazın 200 dolar gibi biri fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.
https://consumer.huawei.com/jo/phones/y8s/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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- hocam depoda az bi 710 bulduk ne yapalım
-onlardan kaldımı ya hemen ayırın
basın sözcüsü : google destekli yeni telefonumuz hayırlı olsun