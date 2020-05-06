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    Google Play destekli Huawei Y8s tanıtıldı

    Çinli teknoloji devi Huawei bugün yeni bütçe dostu akıllı telefonunu duyurdu. Huawei Y8s olarak adlandırılan cihazın en önemli avantajı Google Play desteği olarak göze çarpıyor.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Play destekli Huawei Y8s tanıtıldı
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    Huawei Y8s ile ilgili ilk bilgiler geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Bir süredir gündemde olan Akıllı telefon bugün resmiyet kazandı. Cihaz Full HD+ çözünürlükte 6.5 inç LCD ekran taşıyor. Çentikli tasarıma sahip olan telefonda 8 ve 2 megapiksel çözünürlük sunan çift selfie kamerası var.

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    Akıllı telefonun arkasında 48 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi görev yapıyor. Kameranın yapay zeka destekli özel bir gece çekim modu mevcut.

    Google Play destekli Huawei Y8s tanıtıldı
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    Muhtemel fiyatı da belli oldu

    Huawei Y8s gücünü Kirin 710 yonga seti ve 4 GB RAM'den alıyor. Buna ek olarak 64 ve 128 GB dahili depolama seçenekleriyle geldiğini belirtelim. Cihazın hafızasını microSD kart aracılığıyla genişletmek mümkün.

    Google Play destekli Huawei Y8s tanıtıldı
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    Telefonun bataryası 4.000 mAh kapasiteye sahip. Kutudan Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.1 arayüzüyle çıkan akıllı telefonun en büyük avantajı Google Play desteği sunması.

    Huawei Y8s'in fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Ancak cihazın 200 dolar gibi biri fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://consumer.huawei.com/jo/phones/y8s/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ahmet.güzel 4 gün yeni yorumcu
    Bence bu işlem telefon içerik bakımından baya iyi çünkü diğer konularda olsa telfon ile orantısız olurdu ama şimdi baya iyi oldu Huaweide
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    DH Misafiri 1 hf.
    Kirin şu 710ları artık yaaa asıughqgwfgq
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    hareketliperde (tuluy ....) 1 hf.
    Huawei depo müdürü telefon bölümünü arar

    - hocam depoda az bi 710 bulduk ne yapalım
    -onlardan kaldımı ya hemen ayırın

    basın sözcüsü : google destekli yeni telefonumuz hayırlı olsun
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    Gbness (İsmail Söylev) 1 hf.
    Kirin 710 artık az gelmeye başladı hele hele grafik işlemci konusunda artık unutması gerek şu işlemciyi Googlesız da olur zaten pek önemli değil
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