Android 11 Go ile RAM sınırı 2GB’a yükseldi

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Bugün akıllı telefonlarda 16GB RAM veya 512GB bellek gibi konfigürasyonlar normal hale geldi ve tüketiciler yüksek RAM kapasitelerine ilgi gösteriyor. Ne var ki dünyanın önemli bir kısmı halen 1GB RAM veya daha altındaki telefonlara güç yetirebiliyor.

Android 11 Go neler sunuyor?

Düşük donanımlı telefonları bir standarda sokmak isteyen Google; geçtiğimiz yıllarda Android Go işletim sistemini devreye sokmuştu. Düşük donanımlı telefonlarda akıcı bir tecrübe ve uygulamaların da buna ayak uydurması amacını taşıyan Android Go bu hafta güncellendi.

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Android 11 ile birlikte tanıtılan Android 11 Go işletim sistemi; RAM bellek üst sınırını 2GB seviyesine yükseltti. Daha önce bu seviye 1.5GB idi. Sınırın yukarı çekilmesi ile kullanıcıya 270MB ekstra RAM bellek alanı sağlanabilecek. Ayrıca 900MB da ekstra depolama alanı da elde ediliyor.

Google yeni güncelleme ile Go sürümünde uygulama başlatma süresinin yüzde 15-20 arttırıldığını ifade ediyor. Ayrıca ekranlar için sürükleme odaklı gezinti menüleri de desteklenmiş. Güvenlik tasarında ise tek seferlik izin verme ve tüm izinleri sıfırlama şeklinde yenilikler yer alıyor.

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Bunun yanında dikkat çeken gelişme ise 2GB RAM ve altında tüm yeni Android telefonların Go sürümü ile gelecek olması. Google dağınık yapıyı engellemek adına artık üreticilere seçenek yerine zorunluluk sunacak gibi görünüyor.

Bundan sonra 2GB RAM ve altında tüm telefonlarda Android Go logosunu göreceğiz. Android Go sürümü yeterli uygulama desteği olmadığı için yaygın değildi ancak yaygınlaşmaya başladığında muhtemelen geniş bir kapsama alanına ulaşabilir.

https://blog.google/products/android/android-11-go-edition-new-features-coming-more-devices

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