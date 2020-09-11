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    Android 11 Go ile RAM sınırı 2GB’a yükseldi

    Android 11 Go sürümü ile birlikte üst sınır 2GB RAM seviyesine yükseliyor. Gelecek yıl 2GB RAM ve altındaki tüm Android telefonlar Go sürümü ile piyasaya çıkacak.
    9 sa. (Son Güncelleme: 8 sa.)
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Android 11 Go ile RAM sınırı 2GB’a yükseldi
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    Bugün akıllı telefonlarda 16GB RAM veya 512GB bellek gibi konfigürasyonlar normal hale geldi ve tüketiciler yüksek RAM kapasitelerine ilgi gösteriyor. Ne var ki dünyanın önemli bir kısmı halen 1GB RAM veya daha altındaki telefonlara güç yetirebiliyor.

    Android 11 Go neler sunuyor?

    Düşük donanımlı telefonları bir standarda sokmak isteyen Google; geçtiğimiz yıllarda Android Go işletim sistemini devreye sokmuştu. Düşük donanımlı telefonlarda akıcı bir tecrübe ve uygulamaların da buna ayak uydurması amacını taşıyan Android Go bu hafta güncellendi.

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    Android 11 ile birlikte tanıtılan Android 11 Go işletim sistemi; RAM bellek üst sınırını 2GB seviyesine yükseltti. Daha önce bu seviye 1.5GB idi. Sınırın yukarı çekilmesi ile kullanıcıya 270MB ekstra RAM bellek alanı sağlanabilecek. Ayrıca 900MB da ekstra depolama alanı da elde ediliyor.

    Google yeni güncelleme ile Go sürümünde uygulama başlatma süresinin yüzde 15-20 arttırıldığını ifade ediyor. Ayrıca ekranlar için sürükleme odaklı gezinti menüleri de desteklenmiş. Güvenlik tasarında ise tek seferlik izin verme ve tüm izinleri sıfırlama şeklinde yenilikler yer alıyor.

    Android 11 Go ile RAM sınırı 2GB’a yükseldi
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    Bunun yanında dikkat çeken gelişme ise 2GB RAM ve altında tüm yeni Android telefonların Go sürümü ile gelecek olması. Google dağınık yapıyı engellemek adına artık üreticilere seçenek yerine zorunluluk sunacak gibi görünüyor.

    Bundan sonra 2GB RAM ve altında tüm telefonlarda Android Go logosunu göreceğiz. Android Go sürümü yeterli uygulama desteği olmadığı için yaygın değildi ancak yaygınlaşmaya başladığında muhtemelen geniş bir kapsama alanına ulaşabilir.



    https://blog.google/products/android/android-11-go-edition-new-features-coming-more-devices Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    FantomİçinF (x y) 2 sa.
    Go olarak çalışacak cihazların minimum 2gb ramli olması acınası gerçekten.. ios'un 3gb ile yaptığı multitaskingi andorid 6-8gbde ancak yapabiliyor sanırım
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    DoubleDragon 2 sa. FantomİçinF
    Siz yanlış anlamışsınız. Haberde "Android 11 Go işletim sistemi; RAM bellek üst sınırını 2GB seviyesine yükseltti." diyor.Yani Android Go ile çalışan cihazlar minimum 2GB RAM değil, en fazla 2GB RAM kullanacak.
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    kreat 6 sa.
    2 GB ramin maliyeti ne kadar ki üreticiye. Google, 4 GB'ı zorunlu yapmalı.
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    SEO19 (EEEE 55555) 7 sa.
    4gb nin altı çöptür !
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    maximus8282 (maximus ) 8 sa.
    Android söz konusu olunca 32GB RAM’dan aşağısı kurtarmaz. O yüzden iPhone kullanıyoruz.
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    hareketliperde (tuluy ....) 5 sa. maximus8282
    haberi nasıl okudunuz acaba çok merak ettim? dünyanın yarısı hala ortalama 100 dolarlık cihazlara zor ulaşıyor. hedef kitle burada belli. sen gelmiş iphone diyorsun
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    Jevreyzist 4 sa. maximus8282
    Iphone kullanan birisi olarak senin gibilerle aynı cihazı kullandığıma utandım.
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    ti7800 (Temjin O.) 8 sa.
    2gb ve altı tüm telefonların bundan sonra GO olacak olması çok iyi bence. Zaten kaldırmıyor.
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    hareketliperde (tuluy ....) 7 sa. ti7800
    evet bence de çok iyi bir gelişme. Google birşeyleri yoluna koyuyor gibi
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