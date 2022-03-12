Android 12 cihazlarını siber saldırılara açık hale getirebilecek yeni güvenlik açığı: Dirty Pipe

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Birçok teknoloji şirketi güvenlik açığı sorunlarıyla karşı karşıya. Şimdilerde ise Android 12 yazılım sürümüne sahip bazı akıllı telefonlarda güvenlik açığı keşfedildi. Bu yeni keşfedilen Dirty Pipe isimli güvenlik açığı, telefonlarınızı uzaktan saldırılara karşı savunmasız bırakabiliyor.

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Dirty Pipe isimli güvenlik açığı Samsung Galaxy S22 serisini hacker saldırılarına açık bırakabilir

Güvenlik araştırmacısı Max Kellermann, yakın bir zamanda Android 12 yazılım sürümüne sahip belirli cihazları, uzaktan saldırılara karşı savunmasız bırakan yeni bir Linux açığı keşfetti. Dirty Pipeveya CVE- 2022-0847 olarak adlandırılan güvenlik açığı, Linux çekirdeğinin son sürümlerini etkiliyor.

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Bu güvenlik açığı şimdiye kadar Galaxy S22 serisi ve Pixel 6 gibi yalnızca birkaç cihaz modelinde görüldü. Ayrıca, şu ana kadar bu güvenlik açığını kötüye kullanılarak herhangi bir siber saldırı yapılmadı. Zaten bu güvenlik açığının gün ışığına çıkarılmasıyla birlikte geliştiriciler sorunu çözmek için çalışmalara başladı.

Samsung tarafından yayınlanan Mart 2022 güvenlik yamasında, CVE-2022-0847 güvenlik açığından hiç bahsedilmedi. Ancak Galaxy S22 serisi yakında ek bir güvenlik güncellemesi alabilir. Linux çekirdeği için bir düzeltmeyse güvenlik araştırmacılarının yardımıyla tasarlandı.

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Android 12 bulunan cihazlardaki yeni güvenlik açığı: Dirty Pipe