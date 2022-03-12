Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 12 cihazlarını siber saldırılara açık hale getirebilecek yeni güvenlik açığı: Dirty Pipe

    Güvenlik araştırmacısı Max Kellermann, yakın bir zamanda Android 12 bulunan bazı cihazları siber saldırılara açık hale getirebilecek Dirty Pipe isimli yeni bir güvenlik açığını keşfetti.
    Oy Ver

    Android 12 bulunan cihazlardaki yeni güvenlik açığı: Dirty Pipe
    Tam Boyutta Gör

    Birçok teknoloji şirketi güvenlik açığı sorunlarıyla karşı karşıya. Şimdilerde ise Android 12 yazılım sürümüne sahip bazı akıllı telefonlarda güvenlik açığı keşfedildi. Bu yeni keşfedilen Dirty Pipe isimli güvenlik açığı, telefonlarınızı uzaktan saldırılara karşı savunmasız bırakabiliyor.

    Dirty Pipe isimli güvenlik açığı Samsung Galaxy S22 serisini hacker saldırılarına açık bırakabilir

    Güvenlik araştırmacısı Max Kellermann, yakın bir zamanda Android 12 yazılım sürümüne sahip belirli cihazları, uzaktan saldırılara karşı savunmasız bırakan yeni bir Linux açığı keşfetti. Dirty Pipeveya CVE- 2022-0847 olarak adlandırılan güvenlik açığı, Linux çekirdeğinin son sürümlerini etkiliyor.

    Android 12 bulunan cihazlardaki yeni güvenlik açığı: Dirty Pipe
    Tam Boyutta Gör

    Bu güvenlik açığı şimdiye kadar Galaxy S22 serisi ve Pixel 6 gibi yalnızca birkaç cihaz modelinde görüldü. Ayrıca, şu ana kadar bu güvenlik açığını kötüye kullanılarak herhangi bir siber saldırı yapılmadı. Zaten bu güvenlik açığının gün ışığına çıkarılmasıyla birlikte geliştiriciler sorunu çözmek için çalışmalara başladı.

    Samsung tarafından yayınlanan Mart 2022 güvenlik yamasında, CVE-2022-0847 güvenlik açığından hiç bahsedilmedi. Ancak Galaxy S22 serisi yakında ek bir güvenlik güncellemesi alabilir. Linux çekirdeği için bir düzeltmeyse güvenlik araştırmacılarının yardımıyla tasarlandı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kadjar'ın halefi: Renault Austral

    A
    adnantunc.tr 3 gün önce

    Adeta Peugeot 2008???

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Excalibur G911.1198-DV80X-C
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız