Galaxy S22 serisi için One UI 7.0 hazır: Ancak eksik geliyor

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce One UI 7 güncellemesini duraklatan Samsung, sorunların çözülmesinin ardından Android 15 dağıtımına tekrar başladı. Bu süreçte ise hangi telefonun ne zaman güncelleme alacağından sizlere bahsetmiştik. Son olarak Galaxy S22 serisi için hazırlanan One UI 7.0 sürümüne ait yeni bir video sızdırıldı. Güncellemeyi çalıştırıyor ancak S24 ve S23'ten farklı.

Belirli özellikler çıkıyor

Galaxy S22 serisi için sunulacak One UI 7 güncellemesi, Galaxy S24 ve S23 serisinden çok daha farklı olabilir. Yeni sürüm, daha dinamik simgeler ve sadeleştirilmiş bir arayüzle birlikte geliyor; ancak güncelleme kapsamında bazı Galaxy AI özellikleri çıkarılmış. Test sürümünden alınan video, sürümde Galaxy S25 Ultra ile tanıtılan Drawing Assist ve Now Brief gibi araçların bulunmadığını doğruladı.

Now Bar özelliği ise yalnızca medya oynatma işleviyle sınırlı. Bu da, S22 serisinin yazılım tarafında bazı sınırlandırmalarla karşılaşabileceği anlamına geliyor. Samsung'un paylaştığı bilgilere göre Galaxy S22 serisinin Mayıs ayında kararlı One UI 7.0 sürümüne kavuşması bekleniyor. Dolayısıyla bekleyiş bir süre daha sürecek.

One UI 7.0 beklenen yenilikler

Samsung’un One UI 7.0 güncellemesiyle birlikte arayüz ve yapay zeka tarafında önemli yenilikler geliyor. Güncelleme, daha akıcı animasyonlar, iki sayfalı yeni Hızlı Panel, tek elle kullanım için yeniden tasarlanan kamera uygulaması ve güncellenmiş stok uygulama simgeleri gibi değişiklikler içeriyor.

Bunun yanında yeni şarj ve ekran kilidi açma animasyonları, Galaxy AI özellikleri, büyük klasör desteği, yeni widget'lar, pil simgesi güncellemesi, arka plan bulanıklığında iyileştirmeler ve hap şeklinde görev çubuğu gibi tasarım değişiklikleri bulunuyor.



