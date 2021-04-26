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    android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android 12 yeni bir "göz koruma" özelliği sunacak

    Google tarafından geliştirilen Android işletim sisteminin yeni versiyonunda, ekrana ekstra karartma uygulamanız mümkün bir hale gelecek.
    26 Nisan 2021, 19:30 (8 sa.)
    947
    15
    2
    android
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Android 12 yeni bir
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    Google geliştiricileri Android'in yeni sürümüne faydalı bir yenilik eklemeyi planlıyor. Bu da özel bir "Ekstra Karartma" modunun görünümü ile ilgili olacak. Aıllı telefonun minimum parlaklığı bazı durumlarda kullanıcılar için yüksek gelebilir ve bu da gözleri rahatsız eden bir durum. Ancak Android 12 ile birlikte bu olay tarihe karışacak diyebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10'un yeni güncellemesi ile "yüzen menüler" kullanıma sunulacak"

    Ekran parlaklığı maksimum düzeyde kısılabilecek

    İçeriden öğrenilenlere göre, yeni özellik birçok akıllı telefon modeliyle alakalı olacak. Farklı cihazların düşük parlaklık eşiği birbirinden çarpıcı şekilde farklı olabilir ve kullanıcı bunu minimuma çevirse bile karanlıkta çalışırken genellikle rahatsızlık hissedebilir.

    Android 12 yeni bir
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    Ekstra Dim'i etkinleştirmek, arka ışık yoğunluğu değerini üretici tarafından belirlenen minimum değerin altına ayarlamanıza olanak tanır. Android 12'nin yeni özelliğinin hem manuel olarak hem de otomatik olarak etkinleştirmek için bir seçeneğe sahip olması bekleniyor. Ayrıca mobil işletim sisteminin ilgili menüsünü gösteren bir ekran görüntüsü de sızmış durumda. Google temsilcileri ise bu özellik hakkında henüz bir açıklama yapmadı.



    https://www.droid-life.com/2021/04/24/android-12-extra-dim-awesome-feature/
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    ugah6aiw 14 saat önce

    video fail oynatılamıyor...

    djtomcat 2 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    B burakdc 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ekran karartma, Gece modu, Mavi filtresi gibi ozellikleri galıba bir tek ben kullanmıyorum. Hatta ekranı maksimum parlaklık ve kontrasta alıp ekran ayarlarındanda soguk mavi agırlıklı tonları secıyorum boylece goruntu daha guzel gozukuyor.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gözümüz bozulmasın diye yakında fener tutup bakacağız :D
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