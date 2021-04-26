Android 12 yeni bir "göz koruma" özelliği sunacak

Tam Boyutta Gör

Google geliştiricileri Android'in yeni sürümüne faydalı bir yenilik eklemeyi planlıyor. Bu da özel bir "Ekstra Karartma" modunun görünümü ile ilgili olacak. Aıllı telefonun minimum parlaklığı bazı durumlarda kullanıcılar için yüksek gelebilir ve bu da gözleri rahatsız eden bir durum. Ancak Android 12 ile birlikte bu olay tarihe karışacak diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Windows 10'un yeni güncellemesi ile "yüzen menüler" kullanıma sunulacak"

Ekran parlaklığı maksimum düzeyde kısılabilecek

İçeriden öğrenilenlere göre, yeni özellik birçok akıllı telefon modeliyle alakalı olacak. Farklı cihazların düşük parlaklık eşiği birbirinden çarpıcı şekilde farklı olabilir ve kullanıcı bunu minimuma çevirse bile karanlıkta çalışırken genellikle rahatsızlık hissedebilir.

Tam Boyutta Gör

Ekstra Dim'i etkinleştirmek, arka ışık yoğunluğu değerini üretici tarafından belirlenen minimum değerin altına ayarlamanıza olanak tanır. Android 12'nin yeni özelliğinin hem manuel olarak hem de otomatik olarak etkinleştirmek için bir seçeneğe sahip olması bekleniyor. Ayrıca mobil işletim sisteminin ilgili menüsünü gösteren bir ekran görüntüsü de sızmış durumda. Google temsilcileri ise bu özellik hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

https://www.droid-life.com/2021/04/24/android-12-extra-dim-awesome-feature/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.