Android 14, telefonun pil sağlığını öğrenmenize izin verecek

Android 14 güncellemesiyle birlikte, telefon, batarya şarj döngüsü sayısı, şarj durumu, üretim tarihi, sağlık durumu, ilk kullanım tarihi dahil olmak üzere pil sağlığı hakkında daha detaylı bilgiler verecek.
Yeni API’ye eklenen bu özellikler, şu anda yalnızca Android 14 beta 2 yüklü Pixel cihazlarda kullanılabiliyor. Samsung’un da akıllı telefon ve tabletlerinde pil sağlığıyla ilgili daha fazla bilgi vermek için Android 14 tabanlı OneUI 6.0’da bu yeni BatteryHealth API’lerini kullanması olası. Tabii ki yalnızca Samsung değil, Xiaomi ve diğer üreticiler de Android 14 güncellemesiyle birlikte pil sağlığı özelliğini sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)