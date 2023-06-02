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    Android 14, telefonun pil sağlığını öğrenmenize izin verecek

    Android telefonlarda iPhone’lar gibi pil sağlığını gösterme özelliği yok. Ancak, Google’ın Android 14 ile detaylı pil sağlığı istatistikleri getiren yeni özellikler eklediği ortaya çıkarıldı.
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    android 14 telefon pil sağlığı öğrenme Tam Boyutta Gör
    Samsung telefonlarda Samsung Members uygulaması üzerinden pil sağlığı görülebiliyor ancak iPhone’larda olduğu gibi kalan kapasitenin tam yüzdesini göstermiyor. Android uzmanı Mishaal Rahman, Google’ın Android 14 ile batarya yönetimi API’lerine yeni özellikler eklediğini söyledi. Android 14, daha detaylı pil sağlığı istatistiklerigetiriyor.

    Android 14 güncellemesiyle birlikte, telefon, batarya şarj döngüsü sayısı, şarj durumu, üretim tarihi, sağlık durumu, ilk kullanım tarihi dahil olmak üzere pil sağlığı hakkında daha detaylı bilgiler verecek.

    Yeni API’ye eklenen bu özellikler, şu anda yalnızca Android 14 beta 2 yüklü Pixel cihazlarda kullanılabiliyor. Samsung’un da akıllı telefon ve tabletlerinde pil sağlığıyla ilgili daha fazla bilgi vermek için Android 14 tabanlı OneUI 6.0’da bu yeni BatteryHealth API’lerini kullanması olası. Tabii ki yalnızca Samsung değil, Xiaomi ve diğer üreticiler de Android 14 güncellemesiyle birlikte pil sağlığı özelliğini sunacak.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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