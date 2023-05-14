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    Android 14 ile telefonlara Ultra HDR özelliği geliyor

    Google, Android 14'le birlikte Ultra HDR özelliğini kullanıcılara sunacak. Yeterli işlem gücü olan tüm telefonlarda daha canlı renkler ve en iyi kontrastı deneyimleyeceksiniz.
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    Ultra HDR Android 14 ile birlikte geliyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın çıkacak olan Android 14 güncellemesi, akıllı telefonların JPEG formatında çekim yapan yeni bir format olan "Ultra HDR" modunu dosya formatının kaydettiği tipik 8 bit sınırlamasından daha fazla dinamik aralıkla yakalamasına olanak sağlayacak.

    Daha canlı ve daha iyi kontrast

    Yeterli işlem gücü mevcut olduğu sürece Android 14'ün Ultra HDR özelliği, daha fazla görüntü verisini koruyan ve fotoğraf çekenlerin mevcut yöntemlerle göre daha canlı ve daha iyi kontrast elde etmesini sağlayan, 10 bit yüksek dinamik aralıklı (HDR) fotoğrafların çekilmesini destekleyecek.

    Google, " Bu dosya formatının amacı, SDR görüntü dosyalarında optimum HDR yorumlarını üretmek için görüntüleme tekniğiyle birlikte, ek bilgileri tek bir dosyada kodlamaktır." şeklinde açıklıyor.

    Ultra HDR Android 14 ile birlikte geliyor Tam Boyutta Gör
    Ultra HDR, premium Android cihazlardaki fotoğrafların kalitesini büyük ölçüde artırarak kullanıcıların çekip paylaştığı fotoğraflara 10 bit HDR deneyimi getirecek. Google, gelişmiş 18-bit ISP özelliklerinden yararlanarak Snapdragon Mobile'a Ultra HDR desteği getirmek için Qualcomm Technologies ile ortaklık yapacaklarını açıkladı. Ayrıca desteklenen cihazlarda 10 bit sıkıştırılmış hareketsiz görüntüler de elde edilecek.

    Qualcomm şimdiden hazır olduğunu belirtiyor

    Telefonunuzda yeterli işlem gücü olduğu sürece Ultra HDR deneyimini yaşayacaksınız. Qualcomm, en yeni Snapdragon işlemcisini kullanan herhangi bir telefonun, fotoğraflarda yüksek ayrıntı yakalamasına zaten izin veren 18 bit görüntü sinyali işlemcisiyle bu gereksinimleri karışalayacağını belirtiyor.

    Android 14'ün şu an beta aşamasında olduğunu belirtelim, işletim sisteminin nihai sürümünün sonbaharın başlarında yayınlanması bekleniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    su alan farlara çözüm ps4 mü ps5 mi windows tarafından bulunamıyor genize bir şey kaçması samsung s22

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