Android 14 ile telefonlara Ultra HDR özelliği geliyor

Tam Boyutta Gör Google'ın çıkacak olan Android 14 güncellemesi, akıllı telefonların JPEG formatında çekim yapan yeni bir format olan "Ultra HDR" modunu dosya formatının kaydettiği tipik 8 bit sınırlamasından daha fazla dinamik aralıkla yakalamasına olanak sağlayacak.

Daha canlı ve daha iyi kontrast

Yeterli işlem gücü mevcut olduğu sürece Android 14'ün Ultra HDR özelliği, daha fazla görüntü verisini koruyan ve fotoğraf çekenlerin mevcut yöntemlerle göre daha canlı ve daha iyi kontrast elde etmesini sağlayan, 10 bit yüksek dinamik aralıklı (HDR) fotoğrafların çekilmesini destekleyecek.

HDR nedir, ne işe yarar? 9 ay önce eklendi

Google, " Bu dosya formatının amacı, SDR görüntü dosyalarında optimum HDR yorumlarını üretmek için görüntüleme tekniğiyle birlikte, ek bilgileri tek bir dosyada kodlamaktır." şeklinde açıklıyor.

Tam Boyutta Gör Ultra HDR, premium Android cihazlardaki fotoğrafların kalitesini büyük ölçüde artırarak kullanıcıların çekip paylaştığı fotoğraflara 10 bit HDR deneyimi getirecek. Google, gelişmiş 18-bit ISP özelliklerinden yararlanarak Snapdragon Mobile'a Ultra HDR desteği getirmek için Qualcomm Technologies ile ortaklık yapacaklarını açıkladı. Ayrıca desteklenen cihazlarda 10 bit sıkıştırılmış hareketsiz görüntüler de elde edilecek.

Qualcomm şimdiden hazır olduğunu belirtiyor

Telefonunuzda yeterli işlem gücü olduğu sürece Ultra HDR deneyimini yaşayacaksınız. Qualcomm, en yeni Snapdragon işlemcisini kullanan herhangi bir telefonun, fotoğraflarda yüksek ayrıntı yakalamasına zaten izin veren 18 bit görüntü sinyali işlemcisiyle bu gereksinimleri karışalayacağını belirtiyor.

Android 14'ün şu an beta aşamasında olduğunu belirtelim, işletim sisteminin nihai sürümünün sonbaharın başlarında yayınlanması bekleniyor.

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