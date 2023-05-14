Android 14 ile telefonlara Ultra HDR özelliği geliyor

Daha canlı ve daha iyi kontrast
Yeterli işlem gücü mevcut olduğu sürece Android 14'ün Ultra HDR özelliği, daha fazla görüntü verisini koruyan ve fotoğraf çekenlerin mevcut yöntemlerle göre daha canlı ve daha iyi kontrast elde etmesini sağlayan, 10 bit yüksek dinamik aralıklı (HDR) fotoğrafların çekilmesini destekleyecek.
Google, " Bu dosya formatının amacı, SDR görüntü dosyalarında optimum HDR yorumlarını üretmek için görüntüleme tekniğiyle birlikte, ek bilgileri tek bir dosyada kodlamaktır." şeklinde açıklıyor.
Qualcomm şimdiden hazır olduğunu belirtiyor
Telefonunuzda yeterli işlem gücü olduğu sürece Ultra HDR deneyimini yaşayacaksınız. Qualcomm, en yeni Snapdragon işlemcisini kullanan herhangi bir telefonun, fotoğraflarda yüksek ayrıntı yakalamasına zaten izin veren 18 bit görüntü sinyali işlemcisiyle bu gereksinimleri karışalayacağını belirtiyor.
Android 14'ün şu an beta aşamasında olduğunu belirtelim, işletim sisteminin nihai sürümünün sonbaharın başlarında yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.