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    Google, Android telefonlar için yeni güvenlik özelliğini devreye alıyor

    Google, Android için yeni güvenlik özelliğini kullanıma sunuyor. Belirli süre kilitli kalan Android telefonlar, otomatik olarak yeniden başlatılacak.            
    google android telefon otomatik yeniden başlatma güvenlik Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18.1 ile iPhone’ları dört gün boyunca kilitli kaldıktan sonra yeniden başlatmaya zorlayan bir özellik eklemişti. Şimdi bu güvenlik özelliği Android telefonlara geliyor. Bu, Google Play hizmetlerinin 25.14 sürümüyle ortaya çıktı.

    Android telefonlar otomatik olarak yeniden başlatılacak

    Yeni özellik, 72 saat (üç gün) boyunca kilitli ve etkin olmayan Android telefonun veya tabletin yeniden başlatılmasını zorunlu hale getirecek. Android cihaz, otomatik yeniden başlatmanın ardından BFU durumuna girecek. BFU durumunda, biyometrik veriler, parolalar ve kullanıcı hesapları henüz etkin olmadığı veya giriş yapılmadığı için güvenlik önemli ölçüde artırılıyor. Bu, birinin cihazın güvenliğini aşmasını ve verilere erişmesini, halihazırda etkin olan veya "İlk Kilit Açmadan Sonra" (AFU) durumunda olan bir cihaza kıyasla önemli ölçüde daha zor hale getiriyor.

    Bu yeni güvenlik özelliği, Google Play Hizmetleri 25.14 sürümüyle kullanıma sunuldu ve Gizlilik & Güvenlik bölümünde yer alıyor. Android’in bu özelliği otomatik olarak etkinleştireceği söyleniyor.

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