Android 15, Pixel telefon ve tabletler için kullanıma sunuldu

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Tam Boyutta Gör Google, Pixel cihazları için Android 15 güncellemesini kulanıma sundu. İşletim sistemi ilk olarak geçen ay Android Açık Kaynak Projesi aracılığıyla piyasaya sürülmüştü ancak Pixel veya diğer Android telefon ve tabletlere gelmemişti.

Android 15 ile gelen özellikler neler?

Android 15'in en önemli yeni özelliklerinden biri, telefonunuzda diğer kişilerin görmesini istemediğiniz uygulamaları gizlemeye yarayan Özel Alan özelliği. Google'a göre, özel alana koyduğunuz uygulamalar son uygulamalarınızda, bildirimlerinizde veya ayarlarınızda görünmeyecek. Alana erişmek için ek kimlik doğrulaması yapmanız gerekecek.

Android 15, katlanabilir cihazlarda ve tabletlerde kullanıcıların görev çubuğunu sabitlemesine izin veriyor, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmak kolaylaşıyor. Ayrıca ekranda ikiyi bölünmüş uygulamalara çift halinde görev çubuğundan erişmek veya masa üstüne simge halinde eklemek mümkün hale geliyor.

Tam Boyutta Gör Android 15 ile birlikte (diğer Android sürümlerine de geliyor), telefonunuzun çalındığını yapay zeka yardımıyla tespit eden ve otomatik olarak kilitleyen Hırsızlık Algılama Kilidi özelliği geliyor. Google ayrıca, telefonunuzu başka bir Android telefon, telefon numaranız ve basit bir güvenlik kontrolü kullanarak kilitlemenizi sağlayan Uzaktan Kilit adlı bir özellik de ekliyor. Şirket, Android 10 ve daha yeni sürümlere sahip çoğu cihazın bu özelliklere sahip olacağını ve hali hazırda bazı kullanıcılara sunulduğunu söylüyor.

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Google ayrıca, Instagram için daha iyi düşük ışık fotoğrafları çekmek için Gece Görüşü özelliği ve Audio Magic Eraser için daha fazla kontrol içeren yeni bir Pixel özelliği sunmaya başlıyor. Son olarak Google, Pixel telefon ve tabletleri yan yana getirerek medya ve dosya aktarımıözelliğini önümüzdeki haftalarda kullanıma sunacağını açıkladı.

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Android 15, Pixel telefon ve tabletler için kullanıma sunuldu