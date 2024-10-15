Android 15, Pixel telefon ve tabletler için kullanıma sunuldu

Android 15 ile gelen özellikler neler?
Android 15'in en önemli yeni özelliklerinden biri, telefonunuzda diğer kişilerin görmesini istemediğiniz uygulamaları gizlemeye yarayan Özel Alan özelliği. Google'a göre, özel alana koyduğunuz uygulamalar son uygulamalarınızda, bildirimlerinizde veya ayarlarınızda görünmeyecek. Alana erişmek için ek kimlik doğrulaması yapmanız gerekecek.
Android 15, katlanabilir cihazlarda ve tabletlerde kullanıcıların görev çubuğunu sabitlemesine izin veriyor, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmak kolaylaşıyor. Ayrıca ekranda ikiyi bölünmüş uygulamalara çift halinde görev çubuğundan erişmek veya masa üstüne simge halinde eklemek mümkün hale geliyor.
Google ayrıca, Instagram için daha iyi düşük ışık fotoğrafları çekmek için Gece Görüşü özelliği ve Audio Magic Eraser için daha fazla kontrol içeren yeni bir Pixel özelliği sunmaya başlıyor. Son olarak Google, Pixel telefon ve tabletleri yan yana getirerek medya ve dosya aktarımıözelliğini önümüzdeki haftalarda kullanıma sunacağını açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.