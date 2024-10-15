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    Android 15, Pixel telefon ve tabletler için kullanıma sunuldu

    Google, Pixel teelfon ve tabletleri için Android 15 güncellemesini kulanıma sundu. Peki Android 15 ile gelen özellikler neler?                                  
    Android 15, Pixel telefon ve tabletler için kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel cihazları için Android 15 güncellemesini kulanıma sundu. İşletim sistemi ilk olarak geçen ay Android Açık Kaynak Projesi aracılığıyla piyasaya sürülmüştü ancak Pixel veya diğer Android telefon ve tabletlere gelmemişti.

    Android 15 ile gelen özellikler neler?

    Android 15'in en önemli yeni özelliklerinden biri, telefonunuzda diğer kişilerin görmesini istemediğiniz uygulamaları gizlemeye yarayan Özel Alan özelliği. Google'a göre, özel alana koyduğunuz uygulamalar son uygulamalarınızda, bildirimlerinizde veya ayarlarınızda görünmeyecek. Alana erişmek için ek kimlik doğrulaması yapmanız gerekecek.

    Android 15, katlanabilir cihazlarda ve tabletlerde kullanıcıların görev çubuğunu sabitlemesine izin veriyor, böylece uygulamalar arasında geçiş yapmak kolaylaşıyor. Ayrıca ekranda ikiyi bölünmüş uygulamalara çift halinde görev çubuğundan erişmek veya masa üstüne simge halinde eklemek mümkün hale geliyor.

    Android 15, Pixel telefon ve tabletler için kullanıma sunuldu Tam Boyutta Gör
    Android 15 ile birlikte (diğer Android sürümlerine de geliyor), telefonunuzun çalındığını yapay zeka yardımıyla tespit eden ve otomatik olarak kilitleyen Hırsızlık Algılama Kilidi özelliği geliyor. Google ayrıca, telefonunuzu başka bir Android telefon, telefon numaranız ve basit bir güvenlik kontrolü kullanarak kilitlemenizi sağlayan Uzaktan Kilit adlı bir özellik de ekliyor. Şirket, Android 10 ve daha yeni sürümlere sahip çoğu cihazın bu özelliklere sahip olacağını ve hali hazırda bazı kullanıcılara sunulduğunu söylüyor.

    Google ayrıca, Instagram için daha iyi düşük ışık fotoğrafları çekmek için Gece Görüşü özelliği ve Audio Magic Eraser için daha fazla kontrol içeren yeni bir Pixel özelliği sunmaya başlıyor. Son olarak Google, Pixel telefon ve tabletleri yan yana getirerek medya ve dosya aktarımıözelliğini önümüzdeki haftalarda kullanıma sunacağını açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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