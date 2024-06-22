Android 15, Google'ın yapay zeka duvar kağıtlarını paylaşmanıza izin verebilir

Tam Boyutta Gör Google, duvar kağıtlarının telefonlarınıza yeni bir soluk getirebilecceğini düşünüyor ve bunun için Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ile kullanıcıların yapay zeka kullanarak kendi duvar kağıtlarını oluşturmalarına olanak tanıyan bir özelliği tanıttı.

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Bu özellik başlangıçta belirli modellerle sınırlıyken, o zamandan beri Pixel 8a gibi diğer Pixel modellerine de genişletildi. Yapay zeka tarafından oluşturulan bu duvar kağıtları, benzersiz ve kişiselleştirilmiş tasarımlarıyla kullanıcılar arasında favori haline geldi. Ancak bunları paylaşmak şu ana kadar kolay olmadı.

Google, yakın zamanda yayınlanan Android 15 beta sürüm 3 ile yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtlarını paylaşmak için yeni bir seçenek geliştiriyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların artık önizleme ekranında bir paylaş düğmesi bulabileceği duvar kağıdı seçici arayüzünde bulunuyor.

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Bu arayüz, kullanıcıların duvar kağıtlarının ev ve kilit ekranlarında nasıl görüneceğini görmelerine olanak tanıyor ve kalem simgesinin yanında, kullanıcıların duvar kağıdını oluşturmak için kullanılan istemi hassaslaştırmasına olanak tanıyan bir paylaş düğmesi içeriyor.

Duvar kağıdını Google Drive gibi herhangi bir uygulamaya yüklemeye çalışmak hataya neden olduğundan ne yazık ki paylaşım işlevi henüz çalışmıyor. Ancak bu, devam eden bir çalışma gibi görünüyor ve gelecekteki bir Android 15 beta sürümünde veya tam sürümde etkinleştirilebileceği anlamına gelebilir.

Bu, Pixel kullanıcılarının yaratıcı vizyonlarını arkadaşları ve aileleriyle paylaşmalarına, hatta başkalarına kendi benzersiz duvar kağıtlarını yaratmaları için ilham vermelerine olanak tanıyacak. Bu gelişme, yapay zeka tarafından oluşturulan benzersiz duvar kağıtlarını başkalarıyla paylaşmanın yollarını arayan Pixel kullanıcıları için hoş bir haber gibi görünüyor.

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Android 15, Google'ın yapay zeka duvar kağıtlarına izin verebilir