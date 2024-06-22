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    Android 15, Google'ın yapay zeka duvar kağıtlarını paylaşmanıza izin verebilir

    Google, yapay zeka ile oluşturulan duvar kağıdı özelliğini daha kullanıcı dostu ve çok yönlü hale getirmek için yeni adımlar atıyor. Yeni özellik Android 15 ile birlikte tamamen işlevsel hale gelecek.
    Android 15, Google'ın yapay zeka duvar kağıtlarına izin verebilir Tam Boyutta Gör
    Google, duvar kağıtlarının telefonlarınıza yeni bir soluk getirebilecceğini düşünüyor ve bunun için Pixel 8 ve Pixel 8 Pro ile kullanıcıların yapay zeka kullanarak kendi duvar kağıtlarını oluşturmalarına olanak tanıyan bir özelliği tanıttı.

    Google, yeni Android sürümünde bazı yenilikler yapacak

    Bu özellik başlangıçta belirli modellerle sınırlıyken, o zamandan beri Pixel 8a gibi diğer Pixel modellerine de genişletildi. Yapay zeka tarafından oluşturulan bu duvar kağıtları, benzersiz ve kişiselleştirilmiş tasarımlarıyla kullanıcılar arasında favori haline geldi. Ancak bunları paylaşmak şu ana kadar kolay olmadı.

    Google, yakın zamanda yayınlanan Android 15 beta sürüm 3 ile yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtlarını paylaşmak için yeni bir seçenek geliştiriyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların artık önizleme ekranında bir paylaş düğmesi bulabileceği duvar kağıdı seçici arayüzünde bulunuyor.

    Bu arayüz, kullanıcıların duvar kağıtlarının ev ve kilit ekranlarında nasıl görüneceğini görmelerine olanak tanıyor ve kalem simgesinin yanında, kullanıcıların duvar kağıdını oluşturmak için kullanılan istemi hassaslaştırmasına olanak tanıyan bir paylaş düğmesi içeriyor.

    Duvar kağıdını Google Drive gibi herhangi bir uygulamaya yüklemeye çalışmak hataya neden olduğundan ne yazık ki paylaşım işlevi henüz çalışmıyor. Ancak bu, devam eden bir çalışma gibi görünüyor ve gelecekteki bir Android 15 beta sürümünde veya tam sürümde etkinleştirilebileceği anlamına gelebilir.

    Bu, Pixel kullanıcılarının yaratıcı vizyonlarını arkadaşları ve aileleriyle paylaşmalarına, hatta başkalarına kendi benzersiz duvar kağıtlarını yaratmaları için ilham vermelerine olanak tanıyacak. Bu gelişme, yapay zeka tarafından oluşturulan benzersiz duvar kağıtlarını başkalarıyla paylaşmanın yollarını arayan Pixel kullanıcıları için hoş bir haber gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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