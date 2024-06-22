Android 15, Google'ın yapay zeka duvar kağıtlarını paylaşmanıza izin verebilir

Google, yeni Android sürümünde bazı yenilikler yapacak
Bu özellik başlangıçta belirli modellerle sınırlıyken, o zamandan beri Pixel 8a gibi diğer Pixel modellerine de genişletildi. Yapay zeka tarafından oluşturulan bu duvar kağıtları, benzersiz ve kişiselleştirilmiş tasarımlarıyla kullanıcılar arasında favori haline geldi. Ancak bunları paylaşmak şu ana kadar kolay olmadı.
Google, yakın zamanda yayınlanan Android 15 beta sürüm 3 ile yapay zeka tarafından oluşturulan duvar kağıtlarını paylaşmak için yeni bir seçenek geliştiriyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların artık önizleme ekranında bir paylaş düğmesi bulabileceği duvar kağıdı seçici arayüzünde bulunuyor.
Bu arayüz, kullanıcıların duvar kağıtlarının ev ve kilit ekranlarında nasıl görüneceğini görmelerine olanak tanıyor ve kalem simgesinin yanında, kullanıcıların duvar kağıdını oluşturmak için kullanılan istemi hassaslaştırmasına olanak tanıyan bir paylaş düğmesi içeriyor.
Duvar kağıdını Google Drive gibi herhangi bir uygulamaya yüklemeye çalışmak hataya neden olduğundan ne yazık ki paylaşım işlevi henüz çalışmıyor. Ancak bu, devam eden bir çalışma gibi görünüyor ve gelecekteki bir Android 15 beta sürümünde veya tam sürümde etkinleştirilebileceği anlamına gelebilir.
Bu, Pixel kullanıcılarının yaratıcı vizyonlarını arkadaşları ve aileleriyle paylaşmalarına, hatta başkalarına kendi benzersiz duvar kağıtlarını yaratmaları için ilham vermelerine olanak tanıyacak. Bu gelişme, yapay zeka tarafından oluşturulan benzersiz duvar kağıtlarını başkalarıyla paylaşmanın yollarını arayan Pixel kullanıcıları için hoş bir haber gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.