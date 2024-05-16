Android 15 Beta 2 yayınlandı: Yenilikler neler?

Özel Alan
Özel Alan özelliğiyle, artık seçtiğiniz Android uygulamaları için ayrı bir alan oluşturulabiliyor. Böylelikle başkalarının erişmesini istemediğiniz uygulamalarınız ayrı bir alanda tutuluyor. Bu uygulamalara parmak izi veya şifreyle erişebiliyorsunuz. Uygulamarın verileri ve bildirimleri ayrı bir kullanıcı profilinde saklanarak telefonun geri kalanında yalıtılıyor ve çoklu görev sayfasında ve ayarlarda gözükmüyor.
Uygulama çiftlerini kaydet
Tabletler ve katlanabilir telefonlar için faydalı olacak olan özellik ile, tek ekranda aynı anda çalıştırılan uygulamalar kaydedilebilecek. Bu uygulama çiftlerini alttaki görev çubuğuna veya ana ekrana sabitleyebileceksiniz.
Öngörülü geri dönüş
Öngörülü geri dönüş (predictive back) özelliğiyle, jestleri kullanarak arayüzde gezinirken daha akıcı ve daha sezgisel bir gezinme deneyimi elde ediliyor. Örneğin ekranın sol kenarından sağa doğru kaydırdığınızda ana sayfaya gidilecekse, artık bu animasyonla gösterilecek ve uygulama küçülecek.
Diğer yenilikler
- Resim İçinde Resim (PiP) özelliğinde, PiP moduna girerken daha yumuşak bir geçiş sağlanıyor.
- Aşırı pil tüketimini önlemek için uygulamalar artık 6 saatten fazla aktif olarak ön planda çalışamayacak.
- AV1 kodeğinin desteklenmediği durumlarda kullanılacak daha verimli yazılımsal bir kod çözücü ekleniyor.
- Uygulamalar, medyaya kısmi erişim izni aldıklarında yalnızca en son seçilen fotoğraf ve videoları vurgulayabilecek.
- Kanala göre gelen bildirimler için zengin titreşimler ayarlamak mümkün oluyor.
Android Beta programına kaydolan ve cihazları destekleyen kullanıcılar cihazlarını Android 15 Beta 2'ye güncelleyebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.