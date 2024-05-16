Android 15 Beta 2 yayınlandı: Yenilikler neler?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, I/O 2024 geliştirici konferansının ikinci gününde Pixel cihazlar için Android 15 Beta 2 sürümünü kullanıma sundu. Bunların dışında Android 15 Beta, Honor, iQOO, Lenovo, Nothing, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Tecno, vivo ve Xiaomi'nin cihazlarına da yüklenebilecek. Android 15 Beta 2 ile gelen yeniliklere bir göz atalım.

Özel Alan

Özel Alan özelliğiyle, artık seçtiğiniz Android uygulamaları için ayrı bir alan oluşturulabiliyor. Böylelikle başkalarının erişmesini istemediğiniz uygulamalarınız ayrı bir alanda tutuluyor. Bu uygulamalara parmak izi veya şifreyle erişebiliyorsunuz. Uygulamarın verileri ve bildirimleri ayrı bir kullanıcı profilinde saklanarak telefonun geri kalanında yalıtılıyor ve çoklu görev sayfasında ve ayarlarda gözükmüyor.

Uygulama çiftlerini kaydet

Tabletler ve katlanabilir telefonlar için faydalı olacak olan özellik ile, tek ekranda aynı anda çalıştırılan uygulamalar kaydedilebilecek. Bu uygulama çiftlerini alttaki görev çubuğuna veya ana ekrana sabitleyebileceksiniz.

Öngörülü geri dönüş

Öngörülü geri dönüş (predictive back) özelliğiyle, jestleri kullanarak arayüzde gezinirken daha akıcı ve daha sezgisel bir gezinme deneyimi elde ediliyor. Örneğin ekranın sol kenarından sağa doğru kaydırdığınızda ana sayfaya gidilecekse, artık bu animasyonla gösterilecek ve uygulama küçülecek.

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Diğer yenilikler

Resim İçinde Resim (PiP) özelliğinde, PiP moduna girerken daha yumuşak bir geçiş sağlanıyor.

sağlanıyor. Aşırı pil tüketimini önlemek için uygulamalar artık 6 saatten fazla aktif olarak ön planda çalışamayacak.

AV1 kodeğinin desteklenmediği durumlarda kullanılacak daha verimli yazılımsal bir kod çözücü ekleniyor.

kodeğinin desteklenmediği durumlarda kullanılacak daha verimli yazılımsal bir kod çözücü ekleniyor. Uygulamalar, medyaya kısmi erişim izni aldıklarında yalnızca en son seçilen fotoğraf ve videoları vurgulayabilecek.

Kanala göre gelen bildirimler için zengin titreşimler ayarlamak mümkün oluyor.

Android Beta programına kaydolan ve cihazları destekleyen kullanıcılar cihazlarını Android 15 Beta 2'ye güncelleyebilecek.

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Android 15 Beta 2 yayınlandı: Yenilikler neler?