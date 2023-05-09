Android 15 ile NFC sistem güncellemelerinden ayrılacak: Daha güvenli

Tam Boyutta Gör Google artık Android'de bulunan bazı temel bileşenleri sistemin kendisinden ayırmaya başladı. Şirket bu bileşenleri, sistemden bağımsız olarak güncellenebilen Ana Hat modülleri yapmaya karar verdi. Sızıntılara göre, bu sefer Ana Hat modülüne katılacak olan özellik ise NFC olacak.

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Şu anda sistem APK'sı olarak kullanılıyor

Mishaal Rahman'nın tespitine göre, şirketin NFC özelliğini bir Ana Hat modülüne dönüştürmek için çalıştığını gösteren kanıtlar ortaya çıktı. Şu anda NFC özelliği sistem APK'sı olarak kullanıma sunuluyor. Zira bu değişikliğin Android 15 ile geleceği konusunda olan söylentiler oldukça kuvvetli.

Güvenlik açıkları daha hızlı düzeltilecek

Gelişmeler daha yeni ortaya çıktığı için büyük olasılıkla Android 14'ün çıkış tarihine kadar yetişmeyecek. Bu yenilik, NFC özelliğinde herhangi bir güvenlik açığı bulunması durumunda, açığın daha hızlı bir şekilde kapatılmasına olanak sağlayacak. Hali hazırda bluetooth ve Wi-Fi Ana Hat modülleri kapsamında çalışıyor, şimdi ise sıra NFC'de. Android 15 ile bu değişikliği kullanıcılara nasıl sunacaklar, ilerleyen aylarda daha da netlik kazanacak.

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Android 15 ile NFC artık sistem güncellemesi içinde olmayacak