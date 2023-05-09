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    Anlık Bildirim

    Android 15 ile NFC sistem güncellemelerinden ayrılacak: Daha güvenli

    Google, Android 15 ile birlikte NFC özelliğini sistem Ana Modülünden ayırmayı planlıyor. Böylece meydana gelen güvenlik açıklarını daha hızlı bir şekilde kapatmayı amaçlamakta.
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    Android 15 ile NFC artık sistem güncellemesi içinde olmayacak Tam Boyutta Gör
    Google artık Android'de bulunan bazı temel bileşenleri sistemin kendisinden ayırmaya başladı. Şirket bu bileşenleri, sistemden bağımsız olarak güncellenebilen Ana Hat modülleri yapmaya karar verdi. Sızıntılara göre, bu sefer Ana Hat modülüne katılacak olan özellik ise NFC olacak.

    Şu anda sistem APK'sı olarak kullanılıyor

    Mishaal Rahman'nın tespitine göre, şirketin NFC özelliğini bir Ana Hat modülüne dönüştürmek için çalıştığını gösteren kanıtlar ortaya çıktı. Şu anda NFC özelliği sistem APK'sı olarak kullanıma sunuluyor. Zira bu değişikliğin Android 15 ile geleceği konusunda olan söylentiler oldukça kuvvetli.

    Güvenlik açıkları daha hızlı düzeltilecek

    Gelişmeler daha yeni ortaya çıktığı için büyük olasılıkla Android 14'ün çıkış tarihine kadar yetişmeyecek. Bu yenilik, NFC özelliğinde herhangi bir güvenlik açığı bulunması durumunda, açığın daha hızlı bir şekilde kapatılmasına olanak sağlayacak. Hali hazırda bluetooth ve Wi-Fi Ana Hat modülleri kapsamında çalışıyor, şimdi ise sıra NFC'de. Android 15 ile bu değişikliği kullanıcılara nasıl sunacaklar, ilerleyen aylarda daha da netlik kazanacak.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    D
    DH Misafiri 7 saat önce

    ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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