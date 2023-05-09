Android 15 ile NFC sistem güncellemelerinden ayrılacak: Daha güvenli

Şu anda sistem APK'sı olarak kullanılıyor
Mishaal Rahman'nın tespitine göre, şirketin NFC özelliğini bir Ana Hat modülüne dönüştürmek için çalıştığını gösteren kanıtlar ortaya çıktı. Şu anda NFC özelliği sistem APK'sı olarak kullanıma sunuluyor. Zira bu değişikliğin Android 15 ile geleceği konusunda olan söylentiler oldukça kuvvetli.
Güvenlik açıkları daha hızlı düzeltilecek
Gelişmeler daha yeni ortaya çıktığı için büyük olasılıkla Android 14'ün çıkış tarihine kadar yetişmeyecek. Bu yenilik, NFC özelliğinde herhangi bir güvenlik açığı bulunması durumunda, açığın daha hızlı bir şekilde kapatılmasına olanak sağlayacak. Hali hazırda bluetooth ve Wi-Fi Ana Hat modülleri kapsamında çalışıyor, şimdi ise sıra NFC'de. Android 15 ile bu değişikliği kullanıcılara nasıl sunacaklar, ilerleyen aylarda daha da netlik kazanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah