Google ve Samsung arka plan uygulamaları için el sıkıştı

Android 14 ile birlikte kullanıma sunulacak
Google bir paylaşımında, ön plan hizmetleri ve arka planda çalışan uygulamaların kısıtlanması konularını ele almayı planladığını söyledi. Böylece Google, Android 14 ile birlikte arka plan API'larının tüm cihazlarda tutarlı bir şekilde çalışmasını planlıyor.
Samsung, sistem performansını optimize etmek ve pil ömrünü uzatmak için arka plan uygulamalarını kapatma eğilimindeydi. Ancak Google, Samsung ile olan ortaklığı ve Android geliştiricilerinin de yardımlarıyla bu işi başarabileceğine inanıyor. Android 14 tabanlı One UI 6.0 çıktığında ise Samsung Galaxy kullanıcıları bu geliştirmeyi deneyimleyecekler.
Gerekli olmadığında kısıtlanacak
Android 14 ile birlikte geliştiriciler ön plan ve arka plan uygulamalarının türe özgü izinler istemesini kolaylaştırarak çeşitli arka plan kısıtlamalarını en aza indirecek. Böylece ön plan ve arka plan hizmetlerini kullanmanın ne zaman uygun olduğuna karar verilmesinde bu işlem yardımcı olacak. Yani uygulamalar yalnızca gerekli olmadıklarında kısıtlanacak. Öte yandan Google Play, bu hizmetlerin uygun şeklide kullanılmasını sağlamak için yeni politikalar uygulayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah