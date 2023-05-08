Google ve Samsung arka plan uygulamaları için el sıkıştı

Tam Boyutta Gör Google, bazı uygulamaların arkaplanda çalışmasını sağlamak için Android cihaz üreticileriyle işbirliği yapıyor. Bu üreticilerden biri de Samsung. Google ile olan iş birliğine sıcak bakan Samsung da geliştirme çalışmalarına başladı.

Android 14 ile birlikte kullanıma sunulacak

Google bir paylaşımında, ön plan hizmetleri ve arka planda çalışan uygulamaların kısıtlanması konularını ele almayı planladığını söyledi. Böylece Google, Android 14 ile birlikte arka plan API'larının tüm cihazlarda tutarlı bir şekilde çalışmasını planlıyor.

Android 14 alacak Samsung telefonlar listesi 2 ay önce eklendi

Samsung, sistem performansını optimize etmek ve pil ömrünü uzatmak için arka plan uygulamalarını kapatma eğilimindeydi. Ancak Google, Samsung ile olan ortaklığı ve Android geliştiricilerinin de yardımlarıyla bu işi başarabileceğine inanıyor. Android 14 tabanlı One UI 6.0 çıktığında ise Samsung Galaxy kullanıcıları bu geliştirmeyi deneyimleyecekler.

Gerekli olmadığında kısıtlanacak

Android 14 ile birlikte geliştiriciler ön plan ve arka plan uygulamalarının türe özgü izinler istemesini kolaylaştırarak çeşitli arka plan kısıtlamalarını en aza indirecek. Böylece ön plan ve arka plan hizmetlerini kullanmanın ne zaman uygun olduğuna karar verilmesinde bu işlem yardımcı olacak. Yani uygulamalar yalnızca gerekli olmadıklarında kısıtlanacak. Öte yandan Google Play, bu hizmetlerin uygun şeklide kullanılmasını sağlamak için yeni politikalar uygulayacak.

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Google ve Samsung el sıkıştı: Bu kez konu arka plan uygulamaları