Android 15'in yeni özelliği belli oldu! Pil ömrü artıyor

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Tam Boyutta Gör Google, bu hafta düzenlediği I/O 2024 konferansında Android cihazlar için bazı yeni özellikleri paylaştı. Android 15 beta 2 kapsamında sunulacak yenilikler arasında, kullanıcılar için sürpriz bir gelişme yer alıyor. Yapılan testlere göre Google, pil ömründe 3 saate kadar artış sunacak.

Android 15 ile pil ömrü artıyor

Hepimizin bildiği gibi Google, yakın tarihli Google I/O 2024 etkinliğinde heyecan verici duyurularda bulundu. Bunlardan biri ise, Android 15 beta 2'nin tanıtımı, verimlilik ve güvenlik güncellemeleri oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde ise bu özellikler netleşmeye başladı.

Android 15 güncellemesini ilk alacak telefonlar belli oldu 3 gün önce eklendi

Android Authority'ye verdiği demeçte Android Mühendislik Başkan Yardımcısı Dave Burke, cihazların özel bir uyku modu yükseltmesine kavuşacağını belirtti. ''Doze modu'' olarak adlandırılan bu özellik, ekranın kapalı olduğu durumlarda çalışıyor ve pilin tükenmesini önlemek için uygulama etkinliklerini ve sistem erişimini otomatik olarak sınırlandırılmasını sağlıyor.

Kısaca güç tasarrufu sağlamak için arka plan görevlerini erteliyor diyebiliriz. Bu aşamada Google, Doze modunun işlem süresi yüzde 50 hızlandırarak Android 15’li cihazların pil ömründe üç saate kadar artış yaşandığını söylüyor.

Android Authority'ye verdiği demeçte Dave Burke, gelişmeyi şu şekilde açıkladı;

Android 15 için, uyku süresini %50 oranında hızlandırdık. Yani %50 daha hızlı uyku moduna geçiyoruz ve sonuç olarak bazı cihazlarda 3 saate kadar daha uzun bekleme süresi test ettik. Ayrıca bu, tüm cihazlar için geçerli olan genel bir iyileştirme olacak.

Ayrıca söz konusu yeniliklerin Android cihazlar ile sınırlı olmayacağını belirtelim. Yani giyilebilir cihazlara yönelik WearOS da bu güncellemenin bir parçası olacak. Ancak yeni uyku modunun Android 15 tabanlı WearOS 6 ile kullanıma sunulması bekleniyor. Dolayısıyla kullanıcıların önümüzdeki yıla kadar beklemeleri gerekecek.

Bunun yanı sıra Google, I/O 2024 etkinliği kapsamında bazı yeni güvenlik özelliklerini de açıkladı. Bunlar arasında, Özel Alan, Hırsızlık Tespit Kilidi, Uzaktan Kilitleme Özelliği, Çevrimdışı Cihaz Kilidi ve Biyometrik Güvenlik olmak üzere birden fazla yenilik yer alıyor.

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Android 15'in yeni özelliği belli oldu! Pil ömrü artıyor