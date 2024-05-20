Android 15'in yeni özelliği belli oldu! Pil ömrü artıyor

Android 15 ile pil ömrü artıyor
Hepimizin bildiği gibi Google, yakın tarihli Google I/O 2024 etkinliğinde heyecan verici duyurularda bulundu. Bunlardan biri ise, Android 15 beta 2'nin tanıtımı, verimlilik ve güvenlik güncellemeleri oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde ise bu özellikler netleşmeye başladı.
Android Authority'ye verdiği demeçte Android Mühendislik Başkan Yardımcısı Dave Burke, cihazların özel bir uyku modu yükseltmesine kavuşacağını belirtti. ''Doze modu'' olarak adlandırılan bu özellik, ekranın kapalı olduğu durumlarda çalışıyor ve pilin tükenmesini önlemek için uygulama etkinliklerini ve sistem erişimini otomatik olarak sınırlandırılmasını sağlıyor.
Kısaca güç tasarrufu sağlamak için arka plan görevlerini erteliyor diyebiliriz. Bu aşamada Google, Doze modunun işlem süresi yüzde 50 hızlandırarak Android 15’li cihazların pil ömründe üç saate kadar artış yaşandığını söylüyor.
Android Authority'ye verdiği demeçte Dave Burke, gelişmeyi şu şekilde açıkladı;
Android 15 için, uyku süresini %50 oranında hızlandırdık. Yani %50 daha hızlı uyku moduna geçiyoruz ve sonuç olarak bazı cihazlarda 3 saate kadar daha uzun bekleme süresi test ettik. Ayrıca bu, tüm cihazlar için geçerli olan genel bir iyileştirme olacak.
Ayrıca söz konusu yeniliklerin Android cihazlar ile sınırlı olmayacağını belirtelim. Yani giyilebilir cihazlara yönelik WearOS da bu güncellemenin bir parçası olacak. Ancak yeni uyku modunun Android 15 tabanlı WearOS 6 ile kullanıma sunulması bekleniyor. Dolayısıyla kullanıcıların önümüzdeki yıla kadar beklemeleri gerekecek.
Bunun yanı sıra Google, I/O 2024 etkinliği kapsamında bazı yeni güvenlik özelliklerini de açıkladı. Bunlar arasında, Özel Alan, Hırsızlık Tespit Kilidi, Uzaktan Kilitleme Özelliği, Çevrimdışı Cihaz Kilidi ve Biyometrik Güvenlik olmak üzere birden fazla yenilik yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.