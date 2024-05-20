Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 15'in yeni özelliği belli oldu! Pil ömrü artıyor

    Android 15, pil ömründe büyük artış sağlamayı hedefliyor. Android Mühendislik Başkan Yardımcısı Dave Burke'ye göre telefonların uyku modu artık daha verimli olacak.
    Android 15'in yeni özelliği belli oldu! Pil ömrü artıyor Tam Boyutta Gör
    Google, bu hafta düzenlediği I/O 2024 konferansında Android cihazlar için bazı yeni özellikleri paylaştı. Android 15 beta 2 kapsamında sunulacak yenilikler arasında, kullanıcılar için sürpriz bir gelişme yer alıyor. Yapılan testlere göre Google, pil ömründe 3 saate kadar artış sunacak.

    Android 15 ile pil ömrü artıyor

    Hepimizin bildiği gibi Google, yakın tarihli Google I/O 2024 etkinliğinde heyecan verici duyurularda bulundu. Bunlardan biri ise, Android 15 beta 2'nin tanıtımı, verimlilik ve güvenlik güncellemeleri oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz saatlerde ise bu özellikler netleşmeye başladı. 

    Android Authority'ye verdiği demeçte Android Mühendislik Başkan Yardımcısı Dave Burke, cihazların özel bir uyku modu yükseltmesine kavuşacağını belirtti. ''Doze modu'' olarak adlandırılan bu özellik, ekranın kapalı olduğu durumlarda çalışıyor ve pilin tükenmesini önlemek için uygulama etkinliklerini ve sistem erişimini otomatik olarak sınırlandırılmasını sağlıyor.

    Kısaca güç tasarrufu sağlamak için arka plan görevlerini erteliyor diyebiliriz. Bu aşamada Google, Doze modunun işlem süresi yüzde 50 hızlandırarak Android 15’li cihazların pil ömründe üç saate kadar artış yaşandığını söylüyor.

    Android Authority'ye verdiği demeçte Dave Burke, gelişmeyi şu şekilde açıkladı;

    Android 15 için, uyku süresini %50 oranında hızlandırdık. Yani %50 daha hızlı uyku moduna geçiyoruz ve sonuç olarak bazı cihazlarda 3 saate kadar daha uzun bekleme süresi test ettik. Ayrıca bu, tüm cihazlar için geçerli olan genel bir iyileştirme olacak.

    Ayrıca söz konusu yeniliklerin Android cihazlar ile sınırlı olmayacağını belirtelim. Yani giyilebilir cihazlara yönelik WearOS da bu güncellemenin bir parçası olacak. Ancak yeni uyku modunun Android 15 tabanlı WearOS 6 ile kullanıma sunulması bekleniyor. Dolayısıyla kullanıcıların önümüzdeki yıla kadar beklemeleri gerekecek. 

    Bunun yanı sıra Google, I/O 2024 etkinliği kapsamında bazı yeni güvenlik özelliklerini de açıkladı. Bunlar arasında, Özel Alan, Hırsızlık Tespit Kilidi, Uzaktan Kilitleme Özelliği, Çevrimdışı Cihaz Kilidi ve Biyometrik Güvenlik olmak üzere birden fazla yenilik yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fren diskleri değişmezse ne olur engelli olan annemin üzerine araba almıştık annem vefat etti en iyi araba kokusu no frost mu derin dondurucu mu daha iyi metro turizm nerelerde mola veriyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız