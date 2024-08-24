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    Anlık Bildirim

    Android 15, Rahatsız Etme modunda daha fazla özelleştirme sunacak

    Google, Android 15'te Rahatsız Etme modu ayarlarını güçlendirmeye hazırlanıyor. Android 15 QPR1 beta sürümünde daha fazla özelleştirmeyi mümkün kılan yeni Öncelik Modu bulundu.
    Android 15 Rahatsız Etme özelleştirme Tam Boyutta Gör
    Google, Android’in “Rahatsız Etmeyin” özelliğini daha etkili ve özelleştirilebilir hale getirmek istiyor. Android 15 QPR1 Beta 1'de yeni Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirdikten sonra, birkaç yeni özelleştirme seçenek bulundu. Bunlar arasında gri tonlamalı mod için geçişler, her zaman açık ekranı kapatma, duvar kağıdını karartma ve koyu modu açma yer alıyor.

    Android’deki Rahatsız Etme özelliği, bu sistem ayarlarını özelleştirme imkanı vermiyor; yalnızca bildirimler ve telefon görüşmeleriyle ilgili değişiklikler yapılabiliyor.

    Android 15 Öncelik Modları

    Android 15 Öncelik Modları Tam Boyutta Gör
    Google, Rahatsız Etme özelliğindeki Zamanlamalar seçeneğini kaldırmayı planlıyor. Kullanıcıların daha fazla özelleştirme seçeneği sunan zamanlama ayarlamak için Öncelik modu oluşturması gerekecek. Bu mod, etkinleştirme tetikleyicisi, bildirim ayarları vb. için özel bir simge ve ad kullanma seçeneği sunuyor. Ek olarak Google, öncelik modlarını hızlıca değiştirmek için yeni Hızlı Ayarlar kutucuğu sunacak.

    Google'ın Rahatsız Etme modunda büyük bir yenileme planladığı açık. Ancak, özelliğimn ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Yeni Öncelik Modları arayüzü Android 15 QPR1 Beta 1'de tamamlanmış görünüyor ama yeni Hızlı Ayarlar kutucuğuna dokunulduğunda veya uzun basıldığında hiçbir şey olmuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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