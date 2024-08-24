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Tam Boyutta Gör Google, Android’in “Rahatsız Etmeyin” özelliğini daha etkili ve özelleştirilebilir hale getirmek istiyor. Android 15 QPR1 Beta 1'de yeni Rahatsız Etmeyin modunu etkinleştirdikten sonra, birkaç yeni özelleştirme seçenek bulundu. Bunlar arasında gri tonlamalı mod için geçişler, her zaman açık ekranı kapatma, duvar kağıdını karartma ve koyu modu açma yer alıyor.

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Android’deki Rahatsız Etme özelliği, bu sistem ayarlarını özelleştirme imkanı vermiyor; yalnızca bildirimler ve telefon görüşmeleriyle ilgili değişiklikler yapılabiliyor.

Android 15 Öncelik Modları

Tam Boyutta Gör Google, Rahatsız Etme özelliğindeki Zamanlamalar seçeneğini kaldırmayı planlıyor. Kullanıcıların daha fazla özelleştirme seçeneği sunan zamanlama ayarlamak için Öncelik modu oluşturması gerekecek. Bu mod, etkinleştirme tetikleyicisi, bildirim ayarları vb. için özel bir simge ve ad kullanma seçeneği sunuyor. Ek olarak Google, öncelik modlarını hızlıca değiştirmek için yeni Hızlı Ayarlar kutucuğu sunacak.

Google'ın Rahatsız Etme modunda büyük bir yenileme planladığı açık. Ancak, özelliğimn ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Yeni Öncelik Modları arayüzü Android 15 QPR1 Beta 1'de tamamlanmış görünüyor ama yeni Hızlı Ayarlar kutucuğuna dokunulduğunda veya uzun basıldığında hiçbir şey olmuyor.

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Android 15, Rahatsız Etme modunda daha fazla özelleştirme sunacak