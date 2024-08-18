Pixel 9, Android 14 ile geliyor: Peki, Android 15 ne zaman yayınlanacak?

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Tam Boyutta Gör Google’ın Pixel 9 serisini tanıttığı etkinlikte Android 15’in final sürümünün de yayınlanması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Google, yalnızca zaman çizelgesini yayınladı ve Android 14 yayınlanma tarihlerine benzer bir tablo karşımızda.

Android 15 Beta 4.2 yayınlandı: Hangi telefon güncelleme alacak? 3 gün önce eklendi

Android 15 yayın çizelgesi geçen yıl gördüğümüzle örtüşüyor. İlk ve ikinci geliştirici önizlemeleri artık sona ermişken, beta aşamasına gelindi ve son olarak 18 Temmuz’da Android 15 beta 4 sürümü yayınlandı. Aslında üçüncü beta ile işletim sistemi platform kararlılığına ulaştı ancak final sürümü yerine çeşitli sorunları düzelten bir beta daha yayınlandı.

Android 15, Ekim ayında yayınlanabilir

Tam Boyutta Gör Google, Android 15 çıkış tarihini henüz duyurmadı. Ancak, Android 14, geçen yıl Pixel 8 serisiyle aynı gün yayınlanmıştı. Bu yıl Pixel 9 serisi 13 Ağustos’ta tanıtıldı ancak bu cihazlar da Android 14 ile piyasaya sürüldü. Android 15’in bu yıl biraz daha geç geleceği açık. Android 15’in sonbaharda yayınlanması bekleniyor.

Şimdiye kadar yayınlanan Android 15 sürümleri şu şekilde:

Android 15 DP1: 16 Şubat 2024

Android 15 DP2: 21 Mart 2024

Android 15 Beta 1: 11 Nisan 2024

Android 15 Beta 1.1: 22 Nisan 2024

Android 15 Beta 1.2: 25 Nisan 2024

Android 15 Beta 2: 15 Mayıs 2024

Android 15 Beta 2.1: 20 Mayıs 2024

Android 15 Beta 2.2: 3 Haziran 2024

Android 15 Beta 3: 18 Haziran 2024

Android 15 Beta 3.1: 1 Temmuz 2024

Android 15 Beta 4: 18 Temmuz 2024

Android 15'in yayınlamasıyla birlikte Samsung ve diğer birkaç üretici de Android 15 güncelleme takvimini paylaşacaktır.

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