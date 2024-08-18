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    Pixel 9, Android 14 ile geliyor: Peki, Android 15 ne zaman yayınlanacak?

    Google'ın yakın zamanda tanıttığı yeni Pixel 9 telefonları Android 14 ile geliyor. Peki, Android 15 güncellemesi ne zaman yayınlanacak?                          
    android 15 ne zaman gelecek beklenen çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Google’ın Pixel 9 serisini tanıttığı etkinlikte Android 15’in final sürümünün de yayınlanması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Google, yalnızca zaman çizelgesini yayınladı ve Android 14 yayınlanma tarihlerine benzer bir tablo karşımızda.

    Android 15 yayın çizelgesi geçen yıl gördüğümüzle örtüşüyor. İlk ve ikinci geliştirici önizlemeleri artık sona ermişken, beta aşamasına gelindi ve son olarak 18 Temmuz’da Android 15 beta 4 sürümü yayınlandı. Aslında üçüncü beta ile işletim sistemi platform kararlılığına ulaştı ancak final sürümü yerine çeşitli sorunları düzelten bir beta daha yayınlandı.

    Android 15, Ekim ayında yayınlanabilir

    Android 15 zaman çizelgesi Tam Boyutta Gör
    Google, Android 15 çıkış tarihini henüz duyurmadı. Ancak, Android 14, geçen yıl Pixel 8 serisiyle aynı gün yayınlanmıştı. Bu yıl Pixel 9 serisi 13 Ağustos’ta tanıtıldı ancak bu cihazlar da Android 14 ile piyasaya sürüldü. Android 15’in bu yıl biraz daha geç geleceği açık. Android 15’in sonbaharda yayınlanması bekleniyor.

    Şimdiye kadar yayınlanan Android 15 sürümleri şu şekilde:

    • Android 15 DP1: 16 Şubat 2024
    • Android 15 DP2: 21 Mart 2024
    • Android 15 Beta 1: 11 Nisan 2024
    • Android 15 Beta 1.1: 22 Nisan 2024
    • Android 15 Beta 1.2: 25 Nisan 2024
    • Android 15 Beta 2: 15 Mayıs 2024
    • Android 15 Beta 2.1: 20 Mayıs 2024
    • Android 15 Beta 2.2: 3 Haziran 2024
    • Android 15 Beta 3: 18 Haziran 2024
    • Android 15 Beta 3.1: 1 Temmuz 2024
    • Android 15 Beta 4: 18 Temmuz 2024

    Android 15'in yayınlamasıyla birlikte Samsung ve diğer birkaç üretici de Android 15 güncelleme takvimini paylaşacaktır.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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