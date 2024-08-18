Pixel 9, Android 14 ile geliyor: Peki, Android 15 ne zaman yayınlanacak?

Android 15 yayın çizelgesi geçen yıl gördüğümüzle örtüşüyor. İlk ve ikinci geliştirici önizlemeleri artık sona ermişken, beta aşamasına gelindi ve son olarak 18 Temmuz’da Android 15 beta 4 sürümü yayınlandı. Aslında üçüncü beta ile işletim sistemi platform kararlılığına ulaştı ancak final sürümü yerine çeşitli sorunları düzelten bir beta daha yayınlandı.
Android 15, Ekim ayında yayınlanabilir
Şimdiye kadar yayınlanan Android 15 sürümleri şu şekilde:
- Android 15 DP1: 16 Şubat 2024
- Android 15 DP2: 21 Mart 2024
- Android 15 Beta 1: 11 Nisan 2024
- Android 15 Beta 1.1: 22 Nisan 2024
- Android 15 Beta 1.2: 25 Nisan 2024
- Android 15 Beta 2: 15 Mayıs 2024
- Android 15 Beta 2.1: 20 Mayıs 2024
- Android 15 Beta 2.2: 3 Haziran 2024
- Android 15 Beta 3: 18 Haziran 2024
- Android 15 Beta 3.1: 1 Temmuz 2024
- Android 15 Beta 4: 18 Temmuz 2024
Android 15'in yayınlamasıyla birlikte Samsung ve diğer birkaç üretici de Android 15 güncelleme takvimini paylaşacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.