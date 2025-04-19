Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android 16 beta güncellemesini ilk alan cihazlar belli oldu

    Google, yakın zamanda Android 16 Beta 4 güncellemesini yayınladı. Android 16 beta, HONOR, iQOO, Lenovo, OnePlus, OPPO, Realme, Vivo ve Xiaomi'nin belli telefonları için indirilebilir.

    android 16 beta güncellemesi alan ilk cihazlar listesi Tam Boyutta Gör
    Android 16, Pixel cihazlar için beta programları aracılığıyla bir süredir yayında. Google, bir süre önce beta programındaki son planlanmış güncelleme olan Android 16 Beta 4'ü yayınladı. Bu yapı, ikinci platform kararlılık sürümünü işaret ediyor; yani geliştirici API'leri ve uygulamaya yönelik davranışlar artık son halini aldı ve Android 16’yı hedefleyen uygulamalar Play Store’da olacak. Android 16'yı final sürümünden önce denemek isteyenler için güzel  haber; Android 16 Beta, geliştiricilerin uygulamalarını test etmeleri için artık bir sürü cihazda indirilebilir.

    Android 16 betanın indirilebildiği cihazlar

    Google dışında Android 16 beta programına katılan üreticiler arasında; Xiaomi, Honor, Vivo, Realme, Oppo, OnePlus, Lenovo, Sharp ve iQOO yer alıyor. Ancak, bu üreticilerin belli cihazları şu anda Android 16 beta programı için uygun. Android 16 beta güncellemesini ilk alan cihazların listesi şu şekilde:

    • Xiaomi 14T Pro
    • Xiaomi 15
    • Redmi K70 Ultra
    • HONOR Magic 7 Pro
    • Lenovo YOGA Tab Plus
    • OnePlus 13
    • OPPO Find X8
    • Realme GT 7 Pro
    • Vivo X200 Pro
    • iQOO 13

    Samsung, Android 16 beta programına katılmadı

    Samsung, One UI 8'in bir parçası olarak Android 16'yı Galaxy cihazlarına getirecek. Diğer Android OEM'lerinin de Android tabanlı özel arayüzleri var ancak öncesinde Google'ın Android Beta Programına katılıyorlar. Android 16 resmi olarak yayınlanmaya hazırlanırken, Samsung da One UI 8'i dahili olarak test ediyor. Şirket, her yıl olduğu gibi bu yıl da Google’ın beta programına katılmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    far cry 6 türkçe yama davayı kaybettim avukatlık ücretini nereye yatıracağım maxipuan geçen yerler polis yakını kartı için gerekli evraklar oses çiğ köfte aylık ciro

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5
    Acer Nitro 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum