Android 16 beta güncellemesini ilk alan cihazlar belli oldu

Android 16 betanın indirilebildiği cihazlar
Google dışında Android 16 beta programına katılan üreticiler arasında; Xiaomi, Honor, Vivo, Realme, Oppo, OnePlus, Lenovo, Sharp ve iQOO yer alıyor. Ancak, bu üreticilerin belli cihazları şu anda Android 16 beta programı için uygun. Android 16 beta güncellemesini ilk alan cihazların listesi şu şekilde:
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 15
- Redmi K70 Ultra
- HONOR Magic 7 Pro
- Lenovo YOGA Tab Plus
- OnePlus 13
- OPPO Find X8
- Realme GT 7 Pro
- Vivo X200 Pro
- iQOO 13
Samsung, Android 16 beta programına katılmadı
Samsung, One UI 8'in bir parçası olarak Android 16'yı Galaxy cihazlarına getirecek. Diğer Android OEM'lerinin de Android tabanlı özel arayüzleri var ancak öncesinde Google'ın Android Beta Programına katılıyorlar. Android 16 resmi olarak yayınlanmaya hazırlanırken, Samsung da One UI 8'i dahili olarak test ediyor. Şirket, her yıl olduğu gibi bu yıl da Google’ın beta programına katılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: