Tam Boyutta Gör Android 16, Pixel cihazlar için beta programları aracılığıyla bir süredir yayında. Google, bir süre önce beta programındaki son planlanmış güncelleme olan Android 16 Beta 4'ü yayınladı. Bu yapı, ikinci platform kararlılık sürümünü işaret ediyor; yani geliştirici API'leri ve uygulamaya yönelik davranışlar artık son halini aldı ve Android 16’yı hedefleyen uygulamalar Play Store’da olacak. Android 16'yı final sürümünden önce denemek isteyenler için güzel haber; Android 16 Beta, geliştiricilerin uygulamalarını test etmeleri için artık bir sürü cihazda indirilebilir.

One UI 8'in ilk inceleme videosu ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Android 16 betanın indirilebildiği cihazlar

Google dışında Android 16 beta programına katılan üreticiler arasında; Xiaomi, Honor, Vivo, Realme, Oppo, OnePlus, Lenovo, Sharp ve iQOO yer alıyor. Ancak, bu üreticilerin belli cihazları şu anda Android 16 beta programı için uygun. Android 16 beta güncellemesini ilk alan cihazların listesi şu şekilde:

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 15

Redmi K70 Ultra

HONOR Magic 7 Pro

Lenovo YOGA Tab Plus

OnePlus 13

OPPO Find X8

Realme GT 7 Pro

Vivo X200 Pro

iQOO 13

Samsung, Android 16 beta programına katılmadı

Samsung, One UI 8'in bir parçası olarak Android 16'yı Galaxy cihazlarına getirecek. Diğer Android OEM'lerinin de Android tabanlı özel arayüzleri var ancak öncesinde Google'ın Android Beta Programına katılıyorlar. Android 16 resmi olarak yayınlanmaya hazırlanırken, Samsung da One UI 8'i dahili olarak test ediyor. Şirket, her yıl olduğu gibi bu yıl da Google’ın beta programına katılmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Android 16 beta güncellemesini ilk alan cihazlar belli oldu