OnePlus, OxygenOS 16 beta programını duyurdu: İşte Android 16 alacak ilk cihazlar

Android 16 (OxygenOS 16) beta güncellemesini alacak cihazlar
Android 16 beta programı, ilk olarak OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13S, OnePlus 12, OnePlus 12R ve katlanabilir OnePlus Open modellerine açıldı. Beta şimdilik Hindistan’daki kullanıcılara açık ancak OnePlus, programı yakında AB/BK ve Kuzey Amerika’daki kullanıcılarına da açmayı planladığını belirtiyor.
OnePlus, kullanıcıların Android 16 beta sürümü daha kolay yükleyebilmeleri ve OxygenOS’in kararlı sürümüne sorunsuzca geri dönmeleri için gerekli tüm bilgi ve dosyaları paylaştı. Beta başvurusu, ankete katılma gerektiriyor ve 13 Ekim'de sona eriyor.
- OnePlus 13 için OxygenOS 16 Açık Beta
- OnePlus 13S için OxygenOS 16 Açık Beta
- OnePlus 13R için OxygenOS 16 Açık Beta
- OnePlus 12 için OxygenOS 16 Açık Beta
- OnePlus 12R için OxygenOS 16 Açık Beta
- OnePlus Open için OxygenOS 16 Açık Beta
Beta güncellemelerini ana cihazınıza yüklerken dikkatli olmalısınız; çünkü geliştirme aşamasındaki yazılım sürümlerinde sıklıkla görülen hatalar, tutarsızlıklar ve başka sorunlarla karşılaşmanız muhtemeldir. Bunu bilerek beta programına katılmaya karar verdiyseniz, tam yedek alın ve geri dönme paketini indirin.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: