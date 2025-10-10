OnePlus, OxygenOS 16 beta programını duyurdu: İşte Android 16 alacak ilk cihazlar

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus, 2024 ve 2023’te piyasaya sürülen üst seviye cihazları için OxygenOS 16 açık beta sürümünü resmen başlattı. Bu cihazlara sahip kullanıcılar, Android 16 tabanlı güncellemeyi herkesten önce test edebilecek ancak kötü haber olarak; beta programı şu anda Hindistan ile sınırlı.

Android 16 (OxygenOS 16) beta güncellemesini alacak cihazlar

Android 16 beta programı, ilk olarak OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13S, OnePlus 12, OnePlus 12R ve katlanabilir OnePlus Open modellerine açıldı. Beta şimdilik Hindistan’daki kullanıcılara açık ancak OnePlus, programı yakında AB/BK ve Kuzey Amerika’daki kullanıcılarına da açmayı planladığını belirtiyor.

OnePlus, kullanıcıların Android 16 beta sürümü daha kolay yükleyebilmeleri ve OxygenOS’in kararlı sürümüne sorunsuzca geri dönmeleri için gerekli tüm bilgi ve dosyaları paylaştı. Beta başvurusu, ankete katılma gerektiriyor ve 13 Ekim'de sona eriyor.

Beta güncellemelerini ana cihazınıza yüklerken dikkatli olmalısınız; çünkü geliştirme aşamasındaki yazılım sürümlerinde sıklıkla görülen hatalar, tutarsızlıklar ve başka sorunlarla karşılaşmanız muhtemeldir. Bunu bilerek beta programına katılmaya karar verdiyseniz, tam yedek alın ve geri dönme paketini indirin.

