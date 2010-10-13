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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 2.2 işletim sistemli HTC Merge / Lexikon'un ön incelemesi yayınlandı

8 yıl
11,1b
1
1
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Kısa bir süre önce fotoğrafları internete sızdırılan ve Google'ın gün geçtikçe popülerliği artan mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanan HTC Merge / Lexikon kod adlı modelin ön incelemesi AndroidCentral tarafından sürpriz şekilde yayınlandı.

Videodaki incelemede telefonda 3.5 mm'lik kulaklık girişi, microUSB portu, 5 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera ile led flaş bulunduğunu görüyoruz. İncelemeyi yapan kişi telefonun arka kapağını açtığında ise microSD kart, batarya ve sim kart göze çarpıyor. Ayrıca QWERTY klavye açıldığında ekran otomatik olarak yatay konuma geçiyor. İnternetteki söylentilere göre Merge / Lexikon'da 800 MHz frekansında çalışan işlemci yer alacak, telefonun dokunmatik ekranı S-LCD olacak ve WVGA çözünürlüğe sahip olacak. Kameranın HD video kaydedebileceği de söylentiler arasında.

HTC Merge / Lexikon'un ne zaman teknoloji meraklılarıyla buluşacağı henüz bilinmemekte. Ancak HTC'nin çok fazla bekletmeyeceğini düşünüyoruz.

Ön inceleme


http://www.androidcentral.com/htc-merge-video-preview Yorum Yaz
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Batuist 8 yıl
telefon gerçekten güzelmiş.. htc kalitesi işte..
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