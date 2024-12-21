Android Auto, yakında anlık hava durumu bilgilerini gösterecek

Hava durumu uygulamaları desteğiyle sürücüler artık konumlarına veya rotalarına göre hava durumu güncellemeleri alabilecek. Bu, insanların yolculuklarını planlamalarına yardımcı olacak.
Google, Android Auto’ya hava durumu uygulamalarını getireceğini bu yılın başlarında Google I/O etkinliğinde duyurmuştu. Şimdi, özellik beta test aşamasında ve bazı hava durumu uygulamaları indirilmeye sunuldu. Android Auto ve Android Automotive için yeni hava durumu uygulamaları, sürücülerin seyahatlerinde sürpriz yaşamaması için gerçek zamanlı hava durumu bilgileri gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bana çok korkutucu geliyor bunlar.