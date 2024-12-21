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    Anlık Bildirim

    Android Auto, yakında anlık hava durumu bilgilerini gösterecek

    Google, Android Auto ve Android Automotive'e hava durumu uygulamaları desteğini sonunda getirdi. Sürücüler, artık yoldayken hava durumunu kontrol edebilecek.    
    android auto hava durumu uygulamaları indirilebilir Tam Boyutta Gör
    Google, sürücü güvenliği için Android Auto ve Android Automotive’de kullanılabilen uygulama türlerini sınırladı. Bu uygulamalar müzik, navigasyon, mesajlaşma, POI ve IoT altında kategorilendiriliyor. Android Automotive’de sürüş sırasında video, oyunlar ve tarayıcıyı da kullanılamıyor, yalnızca araç park halindeyken kullanılabiliyor.

    Hava durumu uygulamaları desteğiyle sürücüler artık konumlarına veya rotalarına göre hava durumu güncellemeleri alabilecek. Bu, insanların yolculuklarını planlamalarına yardımcı olacak.

    Google, Android Auto’ya hava durumu uygulamalarını getireceğini bu yılın başlarında Google I/O etkinliğinde duyurmuştu. Şimdi, özellik beta test aşamasında ve bazı hava durumu uygulamaları indirilmeye sunuldu. Android Auto ve Android Automotive için yeni hava durumu uygulamaları, sürücülerin seyahatlerinde sürpriz yaşamaması için gerçek zamanlı hava durumu bilgileri gösterecek.

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    ermes_unuy 57 dakika önce

    Bana çok korkutucu geliyor bunlar.

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