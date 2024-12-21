2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Google, sürücü güvenliği için Android Auto ve Android Automotive’de kullanılabilen uygulama türlerini sınırladı. Bu uygulamalar müzik, navigasyon, mesajlaşma, POI ve IoT altında kategorilendiriliyor. Android Automotive’de sürüş sırasında video, oyunlar ve tarayıcıyı da kullanılamıyor, yalnızca araç park halindeyken kullanılabiliyor.

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Hava durumu uygulamaları desteğiyle sürücüler artık konumlarına veya rotalarına göre hava durumu güncellemeleri alabilecek. Bu, insanların yolculuklarını planlamalarına yardımcı olacak.

Google, Android Auto’ya hava durumu uygulamalarını getireceğini bu yılın başlarında Google I/O etkinliğinde duyurmuştu. Şimdi, özellik beta test aşamasında ve bazı hava durumu uygulamaları indirilmeye sunuldu. Android Auto ve Android Automotive için yeni hava durumu uygulamaları, sürücülerin seyahatlerinde sürpriz yaşamaması için gerçek zamanlı hava durumu bilgileri gösterecek.

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Android Auto, yakında anlık hava durumu bilgilerini gösterecek