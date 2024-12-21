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    Android Auto artık daha renkli

    Android Auto 13.4 güncellemesi ile birlikte Android akıllı telefonunuzda tercih ettiğiniz ara yüz detay renklerinin Android Auto menülerinde de görmeye başlayacağız.  
    Android Auto 13.4 Tam Boyutta Gör
    Google’ın araç içi sistemlerdeki en önemli kozu Android Auto, yeni güncellemelerle tasarım açısından küçük sürprizler yapmaya devam ediyor. Yeni yıl öncesi yayınlanan güncelleme ile ara yüz biraz daha renklendi. 

    Android Auto 13.4 yayınlandı

    Bu haftadan itibaren geniş kapsamlı bir şekilde dağıtıma başlayan Android Auto 13.4 güncellemesinde Material You tasarım anlayışının detay renkleri sisteme entegre edilmiş durumda. Android telefonunuzda arka plan resmine göre üretilen detay renkleri, aynen Android Auto ara yüzüne de yansıtılıyor. 

    Tuşlar, anahtarlar, menüler, menülerdeki arka plan renkleri bundan nasibini alıyor. Telefonunuzda yaptığınız detay değişiklikleri sonrasında Android Auto renkleri değişiyor ancak henüz bu özelliğin erken aşamada olduğu ve hataların olabileceği belirtiliyor. 
     

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