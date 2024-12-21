Android Auto artık daha renkli

Android Auto 13.4 yayınlandı
Bu haftadan itibaren geniş kapsamlı bir şekilde dağıtıma başlayan Android Auto 13.4 güncellemesinde Material You tasarım anlayışının detay renkleri sisteme entegre edilmiş durumda. Android telefonunuzda arka plan resmine göre üretilen detay renkleri, aynen Android Auto ara yüzüne de yansıtılıyor.
Tuşlar, anahtarlar, menüler, menülerdeki arka plan renkleri bundan nasibini alıyor. Telefonunuzda yaptığınız detay değişiklikleri sonrasında Android Auto renkleri değişiyor ancak henüz bu özelliğin erken aşamada olduğu ve hataların olabileceği belirtiliyor.
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