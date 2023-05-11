Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google I/O 2023 gerçekleşti: İşte Android ekosistemi için tanıtılan yenilikler!

    Google I/O 2023'te Android ekosistemi için geliştirdikleri yenilikler tanıtıldı. Peki kullanıcıları Android ekosisteminde ne gibi gelişmeler bekliyor? Sizin için listeledik.
    1
    Android ekosistemi için yapılan geliştirmeler neler? Tam Boyutta Gör
    Her yıl olduğu gibi bu yıl da I/O'da Google'ın yeni teknolojileri tanıtıldı. Android ise her zaman teknolojinin faydalarını mümkün olduğunca çok insana ulaştırmakta ve büyük işler başarmaya devam ediyor. Dünya çapında 3 milyardan fazla aktif kullanıcı ile küresel ölçekte büyük söz sahibi olduğunu da söylemek gerekir. İşte Google I/O 2023'te Android ekosistemi için tanıtılan yenilikler.

    Büyük ekranlı cihazlar için geliştirmeler

    Android ekosistemi için yapılan geliştirmeler neler?
    Gmail, Fotoğraflar ve Meet dahil olmak üzere 50'den fazla Google uygulaması büyük ekranlı cihazlar için optimize edildi. Bu yenilikleri katlanabilir cihazlar için de geliştirdiler. Ayrıca ekranlar arasında yumuşak geçişler, geliştirilmiş çok sütunlu düzenler ve masaüstü modu ile telefonu katlayıp açarken görevler arasında kolayca geçiş yapılabilecek.

    Wear OS 4, saatler için Gmail ve Takvim uygulamaları

    Android ekosistemi için yapılan geliştirmeler neler? Tam Boyutta Gör
    Wear OS 4 ile akıllı saatlerde daha çok pil performansı sunulacak. Verileri ve ayarları eski saatinizden yeni saatinize güvenli bir şekilde aktarmanıza olanak tanıyan yedekleme ve geri yükleme desteği getirilecek. Ayrıca saatlere Gmail, Takvim ve 3. taraf uygulamalar olan Spotify ve Whatsapp uygulalamaları da gelecek. E-posta istemcisi gelen kutunuza göz atmanıza, okumanıza, favorilerinize eklemenize ve hızlı yanıt vermenize olanak tanıyacak. Google Takvim ise telefondakine benzer bir görünüm sunacak.

    Yeni araç içi deneyimler

    Neredeyse her araba üreticisi tarafından desteklenen Android Auto, bu yıl 200 milyon otomobilde kullanılabilecek. Google yerleşik özelliğine sahip otomobil modellerinin sayısı ise yıl sonuna kadar iki katından fazla olacak.

    Birbirine bağlanmış cihazlar için geliştirmeler

    Google, cihazların birlikte daha iyi çalışmasına yardımcı olacak özelliklerin sürekli olarak geliştirildiğini belirtti. Bu özelliklerden 3'ü ise şunlar;

    • Fast Pair: 300'den fazla kulaklığın kurulumunda önemli rol oynuyor ve kullanımı çok kolay.
    • Google Cast: 3000'den fazla uygulama desteği ile cihazlarınıza video ve ses aktarımını gerçekleştiriyor.
    • Nearby Share: 3 milyar cihazda etkinleştirilmiş ve istediğiniz içeriği telefonunuz, tabletiniz ve Chromebook'unuz arasında kolayca paylaşmanıza olanak tanıyor. Ayrıca Windows PC'lerde de çalışıyor ancak şu an beta sürümü mevcut.

    Android TV OS arayüzünde değişiklikler

    Android ekosistemi için yapılan geliştirmeler neler? Tam Boyutta Gör
    Google, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için Android TV OS arayüzlerinde değişikliğe gitti. Böylece butonlar, sekmeler ve kartlar gibi görsellerde değişiklikler olacak.

    Yeni Cihazımı Bul uygulaması

    Android ekosistemi için yapılan geliştirmeler neler?
    Yeni Cihazmı Bul uygulaması farklı markalardan kulaklık, tablet gibi geniş bir cihaz yelpazesini destekleyecek şekilde güncellenecek. Böylece eşleşmiş cihazlarınızın nerede olduklarını tek bir uygulamadan görebileceksiniz. 

    Mesajlaşmada ve duvar kağıtlarında yapay zeka desteği

    Android ekosistemi için yapılan geliştirmeler neler? Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka ile birlikte çalışan Magic Compose, Cinematic Wallpaper ve Generative AI Wallpaper gibi özellikler eklendi. Magic Compose yapay zeka desteğiyle size daha hızlı mesajlaşma olanağı sağlıyor ve zamanla sizi daha iyi tanıyıp öneriler verebileceği söyleniyor. Cinematic Wallpaper ve Generative AI Wallpaper ise yapay zeka ile sizlere mükemmel bir duvar kağıdı görünümü sunmakta. 
    Kaynakça https://blog.google/products/android/android-updates-io-2023/ https://9to5google.com/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    rocky_balbao 15 saat önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 22 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lucky patcher apk fen bilimleri dershanesi yorumlar skoda octavia 1.0 e-tec yorumlar toshiba bios tuşu formaya isim yazdırma kaç tl 2023

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız