Google I/O 2023 gerçekleşti: İşte Android ekosistemi için tanıtılan yenilikler!

Wear OS 4, saatler için Gmail ve Takvim uygulamaları
Yeni araç içi deneyimler
Neredeyse her araba üreticisi tarafından desteklenen Android Auto, bu yıl 200 milyon otomobilde kullanılabilecek. Google yerleşik özelliğine sahip otomobil modellerinin sayısı ise yıl sonuna kadar iki katından fazla olacak.
Birbirine bağlanmış cihazlar için geliştirmeler
Google, cihazların birlikte daha iyi çalışmasına yardımcı olacak özelliklerin sürekli olarak geliştirildiğini belirtti. Bu özelliklerden 3'ü ise şunlar;
Fast Pair: 300'den fazla kulaklığın kurulumunda önemli rol oynuyor ve kullanımı çok kolay.
Google Cast: 3000'den fazla uygulama desteği ile cihazlarınıza video ve ses aktarımını gerçekleştiriyor.
Nearby Share: 3 milyar cihazda etkinleştirilmiş ve istediğiniz içeriği telefonunuz, tabletiniz ve Chromebook'unuz arasında kolayca paylaşmanıza olanak tanıyor. Ayrıca Windows PC'lerde de çalışıyor ancak şu an beta sürümü mevcut.
Android TV OS arayüzünde değişiklikler
Yeni Cihazımı Bul uygulaması
Mesajlaşmada ve duvar kağıtlarında yapay zeka desteği
TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.