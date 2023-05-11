Google I/O 2023 gerçekleşti: İşte Android ekosistemi için tanıtılan yenilikler!

Tam Boyutta Gör Her yıl olduğu gibi bu yıl da I/O'da Google'ın yeni teknolojileri tanıtıldı. Android ise her zaman teknolojinin faydalarını mümkün olduğunca çok insana ulaştırmakta ve büyük işler başarmaya devam ediyor. Dünya çapında 3 milyardan fazla aktif kullanıcı ile küresel ölçekte büyük söz sahibi olduğunu da söylemek gerekir. İşte Google I/O 2023'te Android ekosistemi için tanıtılan yenilikler.

Büyük ekranlı cihazlar için geliştirmeler

Gmail, Fotoğraflar ve Meet dahil olmak üzere 50'den fazla Google uygulaması büyük ekranlı cihazlar için optimize edildi. Bu yenilikleri katlanabilir cihazlar için de geliştirdiler. Ayrıca ekranlar arasında yumuşak geçişler, geliştirilmiş çok sütunlu düzenler ve masaüstü modu ile telefonu katlayıp açarken görevler arasında kolayca geçiş yapılabilecek.

Wear OS 4, saatler için Gmail ve Takvim uygulamaları

Tam Boyutta Gör Wear OS 4 ile akıllı saatlerde daha çok pil performansı sunulacak. Verileri ve ayarları eski saatinizden yeni saatinize güvenli bir şekilde aktarmanıza olanak tanıyan yedekleme ve geri yükleme desteği getirilecek. Ayrıca saatlere Gmail, Takvim ve 3. taraf uygulamalar olan Spotify ve Whatsapp uygulalamaları da gelecek. E-posta istemcisi gelen kutunuza göz atmanıza, okumanıza, favorilerinize eklemenize ve hızlı yanıt vermenize olanak tanıyacak. Google Takvim ise telefondakine benzer bir görünüm sunacak.

Yeni araç içi deneyimler

Neredeyse her araba üreticisi tarafından desteklenen Android Auto, bu yıl 200 milyon otomobilde kullanılabilecek. Google yerleşik özelliğine sahip otomobil modellerinin sayısı ise yıl sonuna kadar iki katından fazla olacak.

Birbirine bağlanmış cihazlar için geliştirmeler

Google, cihazların birlikte daha iyi çalışmasına yardımcı olacak özelliklerin sürekli olarak geliştirildiğini belirtti. Bu özelliklerden 3'ü ise şunlar;

Fast Pair: 300'den fazla kulaklığın kurulumunda önemli rol oynuyor ve kullanımı çok kolay.

300'den fazla kulaklığın kurulumunda önemli rol oynuyor ve kullanımı çok kolay. Google Cast : 3000'den fazla uygulama desteği ile cihazlarınıza video ve ses aktarımını gerçekleştiriyor.

: 3000'den fazla uygulama desteği ile cihazlarınıza video ve ses aktarımını gerçekleştiriyor. Nearby Share: 3 milyar cihazda etkinleştirilmiş ve istediğiniz içeriği telefonunuz, tabletiniz ve Chromebook'unuz arasında kolayca paylaşmanıza olanak tanıyor. Ayrıca Windows PC'lerde de çalışıyor ancak şu an beta sürümü mevcut.

Android TV OS arayüzünde değişiklikler

Tam Boyutta Gör Google, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için Android TV OS arayüzlerinde değişikliğe gitti. Böylece butonlar, sekmeler ve kartlar gibi görsellerde değişiklikler olacak.

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Yeni Cihazımı Bul uygulaması

Yeni Cihazmı Bul uygulaması farklı markalardan kulaklık, tablet gibi geniş bir cihaz yelpazesini destekleyecek şekilde güncellenecek. Böylece eşleşmiş cihazlarınızın nerede olduklarını tek bir uygulamadan görebileceksiniz.

Mesajlaşmada ve duvar kağıtlarında yapay zeka desteği

Tam Boyutta Gör Yapay zeka ile birlikte çalışan Magic Compose, Cinematic Wallpaper ve Generative AI Wallpaper gibi özellikler eklendi. Magic Compose yapay zeka desteğiyle size daha hızlı mesajlaşma olanağı sağlıyor ve zamanla sizi daha iyi tanıyıp öneriler verebileceği söyleniyor. Cinematic Wallpaper ve Generative AI Wallpaper ise yapay zeka ile sizlere mükemmel bir duvar kağıdı görünümü sunmakta.

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