Android 15 ile Bluetooth Auracast ses paylaşımı özelliği geliyor: Nasıl çalışıyor?

- Auracast ile eşleştirme olmadan ses paylaşılabiliyor
- Android 15'te Auracast ile ses nasıl paylaşılır?
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Auracast ile eşleştirme olmadan ses paylaşılabiliyor
Auracast, Bluetooth LE Audio standardının, Bluetooth Low Energy üzerinden yakındaki cihazlara ses yayınlanmasını sağlayan bir özelliği. Geleneksel Bluetooth'un aksine Auracast, kaynak ve alıcı cihazlar arasında eşleştirme gerektirmiyor. Böylelikle telefonunuz mini bir radyo kulesi gibi davranarak sesi diğer cihazlara iletebiliyor.
Bazı akıllı telefon üreticileri uzun süredir Bluetooth ile ses paylaşım özellikleri sunuyor. Örneğin Samsung'un "Dual Audio" özelliği ve Apple'ın "Share Audio" özelliğiyle telefonunuzun sesini diğer cihazlara paylaşabiliyorsunuz. Ancak bunlar markaya has özellikler olduğu için diğer marka cihazlar arasında kullanılamıyor.
Öte yandan Auracast, Bluetooth standartlarını yöneten kurum olan Bluetooth SIG'in teknolojisi olduğu için lisans sahibi tüm cihaz veya platformlarda kullanılabiliyor. Auracast, 2022 yılında duyurulmasına rağmen akıllı telefon üreticileri tarafından çok fazla benimsenmedi. Ancak Bluetooth LE Audio'nun standart bir özellik haline gelmesiyle bu durum değişiyor.
Daha da önemlisi yakında tanıtılacak olan Android 15, Auracast akışlarını bulmak, bağlanmak ve yönetmek için özel bir "Ses paylaşımı" sayfası sunacak.
Android 15'te Auracast ile ses nasıl paylaşılır?
Ancak şunu belirtelim ki, Auracast yalnızca tek yönlü yayınları destekliyor. Bağlanan alıcı cihazlar, kaynak cihazdaki oynatma kontrollerine erişemiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.