Android 15 ile Bluetooth Auracast ses paylaşımı özelliği geliyor: Nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör Bluetooth standardı ses akışını tek bir kaynak cihazdan (telefon gibi) bir alıcı cihaza (kulaklık gibi) iletmeye izin veriyor. Neyse ki yeni Bluetooth LE Audio standardı ve Auracast özelliği buna bir çözüm sunuyor.

Auracast ile eşleştirme olmadan ses paylaşılabiliyor

Auracast, Bluetooth LE Audio standardının, Bluetooth Low Energy üzerinden yakındaki cihazlara ses yayınlanmasını sağlayan bir özelliği. Geleneksel Bluetooth'un aksine Auracast, kaynak ve alıcı cihazlar arasında eşleştirme gerektirmiyor. Böylelikle telefonunuz mini bir radyo kulesi gibi davranarak sesi diğer cihazlara iletebiliyor.

Bazı akıllı telefon üreticileri uzun süredir Bluetooth ile ses paylaşım özellikleri sunuyor. Örneğin Samsung'un "Dual Audio" özelliği ve Apple'ın "Share Audio" özelliğiyle telefonunuzun sesini diğer cihazlara paylaşabiliyorsunuz. Ancak bunlar markaya has özellikler olduğu için diğer marka cihazlar arasında kullanılamıyor.

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Öte yandan Auracast, Bluetooth standartlarını yöneten kurum olan Bluetooth SIG'in teknolojisi olduğu için lisans sahibi tüm cihaz veya platformlarda kullanılabiliyor. Auracast, 2022 yılında duyurulmasına rağmen akıllı telefon üreticileri tarafından çok fazla benimsenmedi. Ancak Bluetooth LE Audio'nun standart bir özellik haline gelmesiyle bu durum değişiyor.

Daha da önemlisi yakında tanıtılacak olan Android 15, Auracast akışlarını bulmak, bağlanmak ve yönetmek için özel bir "Ses paylaşımı" sayfası sunacak.

Android 15'te Auracast ile ses nasıl paylaşılır?

Tam Boyutta Gör Android Authority, Android 15 Beta 1.1 çalıştıran Pixel 8 Pro'da bu özelliği deneyerek, One UI 6.1 çalıştıran Samsung Galaxy cihazlarına bağlamayı başardı. Android 15'te bir Auracast yayını başlatmak için kullanıcınınAyarlar > Bağlı cihazlar > Bağlantı tercihleri ​​> Ses paylaşımıbölümüne gitmesi gerekiyor. Bu sayfada "Sesi paylaş" kutucuğu etkinleştirilerek ses akışı başlatılabiliyor. Ayrıca güvenli bağlantı için akış ayarlarında yayın adı ve şifresi belirlenebiliyor. Alternatif olarak ise akışa katılmak için QR kodu oluşturulabiliyor.

Ancak şunu belirtelim ki, Auracast yalnızca tek yönlü yayınları destekliyor. Bağlanan alıcı cihazlar, kaynak cihazdaki oynatma kontrollerine erişemiyor.

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Android 15 ile Bluetooth Auracast ses paylaşımı özelliği geliyor