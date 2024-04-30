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    Android 15 ile Bluetooth Auracast ses paylaşımı özelliği geliyor: Nasıl çalışıyor?

    Android 15 ile beraber, Bluetooth LE Audio standardı üzerinde Auracast özelliği yerleşik olarak sunulacak. Böylece yakındaki cihazlara eşleştirme yapmadan ses akışı sunulabilecek.
    Android 15 ile Bluetooth Auracast ses paylaşımı özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Bluetooth standardı ses akışını tek bir kaynak cihazdan (telefon gibi) bir alıcı cihaza (kulaklık gibi) iletmeye izin veriyor. Neyse ki yeni Bluetooth LE Audio standardı ve Auracast özelliği buna bir çözüm sunuyor.

    Auracast ile eşleştirme olmadan ses paylaşılabiliyor

    Auracast, Bluetooth LE Audio standardının, Bluetooth Low Energy üzerinden yakındaki cihazlara ses yayınlanmasını sağlayan bir özelliği. Geleneksel Bluetooth'un aksine Auracast, kaynak ve alıcı cihazlar arasında eşleştirme gerektirmiyor. Böylelikle telefonunuz mini bir radyo kulesi gibi davranarak sesi diğer cihazlara iletebiliyor.

    Bazı akıllı telefon üreticileri uzun süredir Bluetooth ile ses paylaşım özellikleri sunuyor. Örneğin Samsung'un "Dual Audio" özelliği ve Apple'ın "Share Audio" özelliğiyle telefonunuzun sesini diğer cihazlara paylaşabiliyorsunuz. Ancak bunlar markaya has özellikler olduğu için diğer marka cihazlar arasında kullanılamıyor.

    Öte yandan Auracast, Bluetooth standartlarını yöneten kurum olan Bluetooth SIG'in teknolojisi olduğu için lisans sahibi tüm cihaz veya platformlarda kullanılabiliyor. Auracast, 2022 yılında duyurulmasına rağmen akıllı telefon üreticileri tarafından çok fazla benimsenmedi. Ancak Bluetooth LE Audio'nun standart bir özellik haline gelmesiyle bu durum değişiyor.

    Daha da önemlisi yakında tanıtılacak olan Android 15, Auracast akışlarını bulmak, bağlanmak ve yönetmek için özel bir "Ses paylaşımı" sayfası sunacak. 

    Android 15'te Auracast ile ses nasıl paylaşılır?

    Android 15 ile Bluetooth Auracast ses paylaşımı özelliği geliyor Tam Boyutta Gör
    Android Authority, Android 15 Beta 1.1 çalıştıran Pixel 8 Pro'da bu özelliği deneyerek, One UI 6.1 çalıştıran Samsung Galaxy cihazlarına bağlamayı başardı. Android 15'te bir Auracast yayını başlatmak için kullanıcınınAyarlar > Bağlı cihazlar > Bağlantı tercihleri ​​> Ses paylaşımıbölümüne gitmesi gerekiyor. Bu sayfada "Sesi paylaş" kutucuğu etkinleştirilerek ses akışı başlatılabiliyor. Ayrıca güvenli bağlantı için akış ayarlarında yayın adı ve şifresi belirlenebiliyor. Alternatif olarak ise akışa katılmak için QR kodu oluşturulabiliyor.

    Ancak şunu belirtelim ki, Auracast yalnızca tek yönlü yayınları destekliyor. Bağlanan alıcı cihazlar, kaynak cihazdaki oynatma kontrollerine erişemiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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