Android için Cihazımı Bul ağı kullanıma sunuldu

Cihazımı Bul ağı nasıl çalışıyor?
Güncellemeyle, telefonunuzun yaklaşık konumu diğer Android cihazlarının yardımıyla belirlenebiliyor. Kayıp cihazınız diğer Android cihazların Bluetooth'unun menzilindeyse size ilgili arayüzde harita üzerinde cihazın yaklaşık konumu gösteriliyor. Google Pixel 8 telefonların konumu ise özel çip sayesinde kapalı durumda dahi belirlenebiliyor.
Mayıs ayından itibaren ağ, Chipolo ve Pebblebee'nin yeni Bluetooth takip etiketlerini de destekleyecek, böylece ağı cüzdanınızı veya anahtarlarınızı bulmak için kullanabileceksiniz. İlerleyen zamanlarda daha fazla etiket ağ tarafından desteklenecek.
İlk olarak ABD ve Kanada'da sunuluyor
Cihazımı Bul ağı aynı zamanda istenmeyen, kötü niyetli etiketler ile ilgili uyarı verecek. Aynı zamanda istenmeyen takipleri engellemek için etiketin konumunu kaç defa alabileceğinizi de sınırlamak mümkün olacak. Böylece gerçek zamanlı izlenme riski azaltılmış olacak.
Cihazımı Bul ağı, Android 9 ve sonraki sürümler tarafından destekleniyor. Android 15 ile beraber geniş çaplı kullanıma sunulacak özellik, ilk olarak ABD ve Kanada'da kullanıma sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...