Tam Boyutta Gör Android'in Cihazımı Bul (Find My Device) ağı bugün itibariyle kullanıma sunulmaya başlandı. iOS'in Find My ağına benzer şekilde çalışan sistem ile kayıp cihazlarınız internet ve konum servisi bilgilerine ihtiyaç duyulmadan bulunabiliyor. Şuan Android cihazlarda sunulan Cihazımı Bul hizmetinin çok daha gelişmiş hali diyebiliriz.

Cihazımı Bul ağı nasıl çalışıyor?

Güncellemeyle, telefonunuzun yaklaşık konumu diğer Android cihazlarının yardımıyla belirlenebiliyor. Kayıp cihazınız diğer Android cihazların Bluetooth'unun menzilindeyse size ilgili arayüzde harita üzerinde cihazın yaklaşık konumu gösteriliyor. Google Pixel 8 telefonların konumu ise özel çip sayesinde kapalı durumda dahi belirlenebiliyor.

Mayıs ayından itibaren ağ, Chipolo ve Pebblebee'nin yeni Bluetooth takip etiketlerini de destekleyecek, böylece ağı cüzdanınızı veya anahtarlarınızı bulmak için kullanabileceksiniz. İlerleyen zamanlarda daha fazla etiket ağ tarafından desteklenecek.

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İlk olarak ABD ve Kanada'da sunuluyor

Cihazımı Bul ağı aynı zamanda istenmeyen, kötü niyetli etiketler ile ilgili uyarı verecek. Aynı zamanda istenmeyen takipleri engellemek için etiketin konumunu kaç defa alabileceğinizi de sınırlamak mümkün olacak. Böylece gerçek zamanlı izlenme riski azaltılmış olacak.

Cihazımı Bul ağı, Android 9 ve sonraki sürümler tarafından destekleniyor. Android 15 ile beraber geniş çaplı kullanıma sunulacak özellik, ilk olarak ABD ve Kanada'da kullanıma sunuluyor.

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Android için Cihazımı Bul ağı kullanıma sunuldu