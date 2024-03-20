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    Anlık Bildirim

    WhatsApp’ta sesli mesajları metne dönüştürme özelliği Android’e geliyor

    Uzunca bir süredir iOS’ta mevcut olan WhatsApp özelliği Android’e geliyor. WhatsApp’ın Android sürümü çok yakından sesli mesajları metne dönüştürme özelliğine kavuşacak.
    Android için WhatsApp’a sesli mesajları metne dönüştürme geliyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, yeni özelliklerle güncellenmeye ve daha fazla işlevselliği kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda WhatsApp transkriptleri özelliği iOS’a gelmesinden bir yıl sonra nihayet Android’e de geliyor. WhatsApp transkriptleri sayesinde sesli mesajlar metne dönüştürülerek kullanıcıya ciddi bir kolaylık sağlanmış olunuyor.

    WhatsApp transkriptleri Android’e geliyor

    Mayıs 2023'ten bu yana iOS'ta bulunan WhatsApp transkriptleri, kullanıcıların gönderdiği sesli mesajları yazıya dökmek için kullanılıyor. Bu işlem telefonun konuşma tanıma özelliğini kullanarak cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor. WhatsApp'taki diğer her şey gibi sesli mesajları metne dönüştürme özelliği de uçtan uca şifrelenmiş durumda.

    Android için WhatsApp’a sesli mesajları metne dönüştürme geliyor Tam Boyutta Gör
    Sesli mesaj dökümleri, ilgili mesajı dinlemeye uygun olmadığınızda oldukça işe yarar bir işlev. Ancak elbette bazı sınırlamalar var. Metne dönüştürme özelliği her zaman doğru sonuç vermeyebiliyor ve sesli mesaj iki dakikadan daha kısa olduğunda çalışıyor. Daha uzun mesajlarda transkriptin görüntülenmesi için sesli mesajda “Metne çevir” butonuna dokunmak gerekiyor.

    Android için WhatsApp beta 2.24.7.8 güncellemesinde ortaya çıkan bu özelliğin ne zaman normal sürüme geleceği şimdilik belirsiz durumda. Bununla birlikte özelliğe erişmek için kullanıcıların 150MB yeni uygulama verisi indirmesi gerekecek. Bu arada iOS kullanıcılarının Sesli mesaj transkriptlerini etkinleştirmesi veya devre dışı bırakması için Ayarlar > Sohbetler > Sesli Mesaj Transkriptleri’ne gitmesi gerekiyor. Ayrıca özelliğin çalışması için “Hey Siri” özelliği etkinleştirilmiş olmalı.

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    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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