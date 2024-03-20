WhatsApp’ta sesli mesajları metne dönüştürme özelliği Android’e geliyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, yeni özelliklerle güncellenmeye ve daha fazla işlevselliği kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda WhatsApp transkriptleri özelliği iOS’a gelmesinden bir yıl sonra nihayet Android’e de geliyor. WhatsApp transkriptleri sayesinde sesli mesajlar metne dönüştürülerek kullanıcıya ciddi bir kolaylık sağlanmış olunuyor.

WhatsApp transkriptleri Android’e geliyor

Mayıs 2023'ten bu yana iOS'ta bulunan WhatsApp transkriptleri, kullanıcıların gönderdiği sesli mesajları yazıya dökmek için kullanılıyor. Bu işlem telefonun konuşma tanıma özelliğini kullanarak cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor. WhatsApp'taki diğer her şey gibi sesli mesajları metne dönüştürme özelliği de uçtan uca şifrelenmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Sesli mesaj dökümleri, ilgili mesajı dinlemeye uygun olmadığınızda oldukça işe yarar bir işlev. Ancak elbette bazı sınırlamalar var. Metne dönüştürme özelliği her zaman doğru sonuç vermeyebiliyor ve sesli mesaj iki dakikadan daha kısa olduğunda çalışıyor. Daha uzun mesajlarda transkriptin görüntülenmesi için sesli mesajda “Metne çevir” butonuna dokunmak gerekiyor.

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Android için WhatsApp beta 2.24.7.8 güncellemesinde ortaya çıkan bu özelliğin ne zaman normal sürüme geleceği şimdilik belirsiz durumda. Bununla birlikte özelliğe erişmek için kullanıcıların 150MB yeni uygulama verisi indirmesi gerekecek. Bu arada iOS kullanıcılarının Sesli mesaj transkriptlerini etkinleştirmesi veya devre dışı bırakması için Ayarlar > Sohbetler > Sesli Mesaj Transkriptleri’ne gitmesi gerekiyor. Ayrıca özelliğin çalışması için “Hey Siri” özelliği etkinleştirilmiş olmalı.

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Android için WhatsApp’a sesli mesajları metne dönüştürme geliyor