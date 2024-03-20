WhatsApp’ta sesli mesajları metne dönüştürme özelliği Android’e geliyor

WhatsApp transkriptleri Android’e geliyor
Mayıs 2023'ten bu yana iOS'ta bulunan WhatsApp transkriptleri, kullanıcıların gönderdiği sesli mesajları yazıya dökmek için kullanılıyor. Bu işlem telefonun konuşma tanıma özelliğini kullanarak cihaz üzerinde gerçekleştiriliyor. WhatsApp'taki diğer her şey gibi sesli mesajları metne dönüştürme özelliği de uçtan uca şifrelenmiş durumda.
Android için WhatsApp beta 2.24.7.8 güncellemesinde ortaya çıkan bu özelliğin ne zaman normal sürüme geleceği şimdilik belirsiz durumda. Bununla birlikte özelliğe erişmek için kullanıcıların 150MB yeni uygulama verisi indirmesi gerekecek. Bu arada iOS kullanıcılarının Sesli mesaj transkriptlerini etkinleştirmesi veya devre dışı bırakması için Ayarlar > Sohbetler > Sesli Mesaj Transkriptleri’ne gitmesi gerekiyor. Ayrıca özelliğin çalışması için “Hey Siri” özelliği etkinleştirilmiş olmalı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.