Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android işletim sistemli Motorola XT800, Çinli bir sitede görüntülendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,3b
1
7
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Amerika'nın cep telefonu devi Motorola'nın Android işletim sisteminden güç alan yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığına dair bilgiler ,gizli çekilmiş fotoğraflar internette yayınlanmıştı ve bu detayları sizlerle daha önce paylaşmıştık.

Bugün, XT800 hem Mobile-review hem de Çinli bir site tarafından görüntülendi. Verilen bilgilere göre hem CDMA hem de GSM şebekesiyle (900 / 1800 MHz) uyumlu Zeppelin, 3.7 inç (~9.6 cm) boyutunda 854x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, WI-FI, GPS, microSD kart girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, led flaş ve HDMI çıkışı gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. XT800 Zeppelin'in Uzakdoğu pazarı dışında satışa sunulup sunulmayacağı ve fiyatı belirsizliğini koruyor.


http://www.unwiredview.com/2009/12/14/android-powered-motorola-xt800-zeppelin-and-mt710-in-new-photos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+(Unwired+View) Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KayhanKaan 9 yıl
Özellik olarak güzel ama hatları biraz daha köşeli olsaymış estetik olarak daha iyi dururdu gibime geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mgokhang 9 yıl
yaklaşık bir yıldır alışveriş sitelerinde motorola da yeni telefon yok Türkiye'ye neden girmiyor anlayamadım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl MSI BigBang Trinergy test masamızda! 9 yıl New Super Mario Bros. Wii İnceleme Videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim