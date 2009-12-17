Android işletim sistemli Motorola XT800, Çinli bir sitede görüntülendi





Amerika'nın cep telefonu devi Motorola'nın Android işletim sisteminden güç alan yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığına dair bilgiler ,gizli çekilmiş fotoğraflar internette yayınlanmıştı ve bu detayları sizlerle daha önce paylaşmıştık.

Bugün, XT800 hem Mobile-review hem de Çinli bir site tarafından görüntülendi. Verilen bilgilere göre hem CDMA hem de GSM şebekesiyle (900 / 1800 MHz) uyumlu Zeppelin, 3.7 inç (~9.6 cm) boyutunda 854x480 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, WI-FI, GPS, microSD kart girişi, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, led flaş ve HDMI çıkışı gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. XT800 Zeppelin'in Uzakdoğu pazarı dışında satışa sunulup sunulmayacağı ve fiyatı belirsizliğini koruyor.