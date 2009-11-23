Android işletim sistemli ve QWERTY klavyeli Motorola Motus gün ışığına çıktı

Pek çok büyük üretici gibi Android işletim sistemi kervanına katılan Motorola'nın, internete sızdırılan özel yol haritası kapsamındaki Motus modelinin bulanık çekilmiş fotoğrafı ve bazı teknik özellikleri gün ışığına çıktı.

Dört band GSM ve 5 band WCDMA şebekesi desteği sunan QWERTY klavyeli Motus, belirtilenlere göre 528 MHz saat hızındaki Qualcomm MSM7201A işlemcisinden, 256 MB RAM'den güç alıyor; Android v1.5 işletim sistemini ve Motorola'nın Motoblur arayüzünü kullanıyor. 3.1 inç HVGA (320x480 piksel) dokunmatik ekrana sahip telefona led flaşlı 5 MP kamera, WI-FI / GPS / Bluetooth bağlantıları eşlik etmekte.

Motorola Motus'un resmi duyurusunun ise 2010 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği öngörülüyor.