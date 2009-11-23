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Android işletim sistemli ve QWERTY klavyeli Motorola Motus gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,6b
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14
Diğer
knight
Haber Editörü
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Pek çok büyük üretici gibi Android işletim sistemi kervanına katılan Motorola'nın, internete sızdırılan özel yol haritası kapsamındaki Motus modelinin bulanık çekilmiş fotoğrafı ve bazı teknik özellikleri gün ışığına çıktı.

Dört band GSM ve 5 band WCDMA şebekesi desteği sunan QWERTY klavyeli Motus, belirtilenlere göre 528 MHz saat hızındaki Qualcomm MSM7201A işlemcisinden, 256 MB RAM'den güç alıyor; Android v1.5 işletim sistemini ve Motorola'nın Motoblur arayüzünü kullanıyor. 3.1 inç HVGA (320x480 piksel) dokunmatik ekrana sahip telefona led flaşlı 5 MP kamera, WI-FI / GPS / Bluetooth bağlantıları eşlik etmekte.

Motorola Motus'un resmi duyurusunun ise 2010 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirileceği öngörülüyor.


http://androidandme.com/2009/11/phones/motorola-motus-specs-magically-appear/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lethian 10 yıl
Motorola kullanımının zeka ile alakası yok. Alışkanlık meselesi. Amerika'dan en çok satılan mobil gsm markası Motorola çünkü adamlar menülerine alışmış tıpkı bizim burda Nokia'nın olduğu konumda. Gerçi android gibi işletim sistemleri sayesinde telefonlar menü bakımından birbirinin aynısı olacak. Tıpkı PC'lerdeki windows misali. Farklılık isteyen kullanıcılar ek ayar yapacak.
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_KadirşinaS_ 10 yıl
Klavye haricinde baya bi iphone çakması gibi olmuş. Çin oyuncakaları gibi görünmüş alet. Pek beğenmedim şeklini..[>:]
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quzman 10 yıl
@mcebi001
Haklısın Motorola menü yapısı olarak alışılan telefonlara göre oldukça karışık ve zor ...
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quzman 10 yıl
@Gauss90
O konuda hemfikiriz :)
Şu ana kadar bilinen markalardan kullanmadığım telefon kalmadı ...
Samsung ve Motorola düşman başına .
LG malzeme kalitesi olarak HTC ise her yönden takdir ettiğim markalar ...
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mcebi001 10 yıl
hakaret olarak algılamayın ama moto kullanabilmenin biraz zeka kapasitesiyle de alakası var bence eline çok motorola alıp mesajlara bile giremeyen çok insan gördüm ..........
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bigatusac 10 yıl

quzman

@Gauss90
O konuda hemfikiriz :)
Şu ana kadar bilinen markalardan kullanmadığım telefon kalmadı ...
Samsung ve Motorola düşman başına .
LG malzeme kalitesi olarak HTC ise her yönden takdir ettiğim markalar ...




ıyyyy htc mii? adını duyunca kendimii kötü hisseettimm....
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Opeth 10 yıl
@quzman
aynı şey samsung içinde geçerli tabi bana göre :)
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KayhanKaan 10 yıl
Motorola iyi atak yapmaya başladı bence yeniden yükselişe geçer.
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quzman 10 yıl
Motorola yıllardır benim gözümde öyle soğuk bir marka ki hiçbir modelinin alınabilirliği yok bana göre ...
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korayus 10 yıl
Enteresan bir haber. Daha 1 ay önce Motorola Droid telefonu ile satış rekorları kırmaya başladı ve bu telefon Android v2.0 kullanıyor. Neden v1.5 e dönüş yapmak istesin ki?
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
florasan ışığına çıkmış daha çok
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absurd23 10 yıl
Gün ışığına pek çıkamamış gibi...
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bynedim 10 yıl
Android hızla yayılmaya devam ediyor, androidmarket gerçekten beklediğim çok daha gelişmiş bir platform fakat free uygulamaların sayısının artması da talebi arttıracaktır, şu an ne yazıkki birkaç uygulama dışında internet üzerinde satın alınmış bir uygulama bulmak mümkün değil, hepsini market'ten Lite olarak indirmek gerekiyor.. iPhone'un open source desteğini iyice çekmeyi planladığı şu günlerde Android bu yönden de kendini gösterecektir..
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halitkin 10 yıl

absurd23

Gün ışığına pek çıkamamış gibi...


ahha koptum :)
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