Android OS desteği sunan Motorola ''Zeppelin'' Çinli bir sitede görüntülendi

Motorola, Verizon aracılığıyla Android işletim sistemli Droid'i piyasaya sürmeye hazırlıkları yaparken, Çinli bir internet sitesinde firmanın ikinci Androidli modeli görüntülendi.

Motorola'nın 2010 yılı yol haritası kapsamında tanıtmayı planladığı ''Zeppelin'' kod adlı cihaz, fotoğraflardan da görülebileceği gibi hem GSM hem de CDMA şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor. Siteye göre telefonun teknik özellikleri arasında HSDPA desteği, 3.1 inç 320x480 piksel dokunmatik ekran, WI-FI, GPS, Bluetooth, FM radyo, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama ve HDMI çıkışı yer alacak.

Zeppelin'in 2010 yılının ilk çeyreğinde Çin pazarına sunulması beklenirken diğer ülkelere ve resmi tanıtım tarihine ilişkin açıklama yapılmadı.

http://www.androidos.in/2009/10/android-powered-motorola-zeppelin.html