Android telefonlar artık Windows 11'de webcam olarak kullanılabiliyor

Tam Boyutta Gör Windows Insider programına Android telefon ve tabletleri webcam olarak kullanabilme özelliği eklendi. Insider programının parçası olan Windows 11 kullanıcıları artık video konferans görüşmelerinde Android 9.0 ve sonrası sürüme sahip bir telefon veya tableti web kamerası olarak kullanabiliyor. Bunun için cihazınızda Windows Bağlantısı uygulamasının yüklü olması ve uygulamanın sürümünün 1.24012 ve üstü olması gerekiyor.

Windows 11 Moment 5 güncellemesi ile yeni özellikler geldi 5 sa. önce eklendi

Android telefonlar nasıl webcam olarak kullanır?

Android cihazınızı webcam olarak kullanmak için, Ayarlar > Bluetooth ve cihazlar > Mobil cihazlar'a gidip "Cihazları yönet"i seçmeniz ve bilgisayarınızın Android telefonunuza erişmesine izin vermeniz gerekiyor. Android telefonunuz veya tabletiniz kurulduktan sonra başarıyla bağlanıldığını gösteren bir bilgi penceresi gözükecek.

Microsoft ayrıca kullanıcıların ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabileceğini, efektler ekleyebileceğini ve galerinizdeki en son fotoğraflara doğrudan PC'nizden erişebileceğinizi de belirtiyor.

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Android telefonlar Windows 11'de webcam olarak kullanılabiliyor