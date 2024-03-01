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    Windows 11 Moment 5 güncellemesi ile çok sayıda yeni özellikler geldi

    Windows 11 için Mart 2024 Moment 5 güncellemesi yeni özellikler getiriyor. Yazılım devi iyileştirmelerin yanı sıra geliştirilmiş Copilot, Widget'lar ve daha fazlasını işletim sistemine getiriyor.
    Windows 11 Moment 5 güncellemesi ile yeni özellikler geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 için Mart 2024 Moment 5 güncellemesi kapsamında bir dizi iyileştirme, düzeltme ve yeni özellikleri kullanıma sunuyor. Bu güncellemede de yine yapay zeka daha geniş bir alan kaplarken yapay zekalı asistan Copilot, daha da geliştiriliyor. Copilot’un yanında Fotoğraflar uygulamasına yeni düzenleme seçenekleri, Sesli Kısayollar ve Widget sisteminde değişiklikler önemli başlık konuları arasında.

    Windows 11 için çok sayıda yeni özellik geldi

    Windows 11 Moment 5 güncellemesi ile yeni özellikler geldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, ilgili Mart 2024 Windows 11 güncellemesini bugün itibariyle yayınlamaya başlamışken gelen özelliklerin etkinleşmesi biraz zaman alabilir. Copilot özelinde gelen en büyük yenilik eklenti desteğinin gelmesi. Bu sayede Copilot'u örneğin OpenTable'a bağlamak ve doğrudan sohbet penceresinden rezervasyon yapabilmek mümkün olacak. Web sürümündeki diğer eklentiler de anı şekilde kullanılabilecek ancak bu eklentilerin de gelişi biraz zaman yayılacak. Bu zaman aralığı Mart sonuna kadar devam edecek ve nihayetinde Copilot, pil tasarrufu modunu etkinleştirme, Anlatıcı veya Büyüteç’i açma, Wi-Fi ağları ile depolama alanını gösterebilme gibi yeteneklere kavuşacak.

    Haberini daha önceden yaptığımız yerleşik Fotoğraflar uygulaması değişikliği de bu güncelleme ile birlikte geliyor. Eklenen Generative Erase özelliği, bir fotoğraftaki istenmeyen nesneleri seçip silebilmenize olanak tanıyacak. Bu özellik, Google ve Samsung cihazlarında bulunan yeni özelliğe benziyor. Bu arada Microsoft'un video düzenleyicisi Clipchamp de Silence Removal AI ile videolardaki sessiz anları kaldırma özelliğini kazanıyor.

    Windows 11 Moment 5 güncellemesi ile yeni özellikler geldi Tam Boyutta Gör
    Çoğu kişi tarafından kullanılmasa da Windows 11'de yer alan Widget’lar ve Snap Layouts özellikleri elden geçiriliyor. Windows 11'de uygulama pencerelerini yeniden boyutlandırmayı kolaylaştıran Snap Layouts, hangi uygulamaları hangi düzene getirmek istediğinizi doğrudan gösterecek ve tahmin edecek. Widget'lar ise farklı kategoriler halinde düzenlemenizi sağlayan yeni bir deneyimle kayda değer bir yükseltmeye sahip oluyor. Eğer isterseniz haber akışı için ayrı bir görünüm de mevcut. Ayrıca artık "Microsoft Start" beslemesini devre dışı bırakabilirsiniz. Genel olarak Widget haber akışı yeni değişiklikler MSN haberlerinden kurtarılabilecek.
    Windows 11 Moment 5 güncellemesi ile yeni özellikler geldi Tam Boyutta Gör
    Son olarak, Microsoft Windows 11'de bazı erişilebilirlik iyileştirmeleri de yapıyor. Yeni Sesli Kısayollar özelliği, Windows 11'in sesli erişim özelliğindeki görevleri otomatikleştirmek için özel komutlar oluşturmanıza olanak tanıyor. Sesli makro olarak düşünülebilir, doalyısıyla tek bir sesli komutla bir URL'yi otomatik olarak açmak ve bir dizi eylemi gerçekleştirmek mümkün.

    Windows 11 Moment 5 güncellemesi ne zaman çıkıyor? Güncelleme nasıl alınır?

    Windows 11 Moment 5 güncellemesi bugün itibariyle indirmeye sunulmuş olsa da tüm özelliklerin etkin hale gelmesi veya güncellemenin cihazınıza ulaşması biraz zaman alır. Güncellemeyi hemen almak istiyorsanız, Windows Update'te "en son güncelleştirmeleri hazır olur olmaz al" seçeneğini etkinleştirmenizi ve ardından güncelleştirmeleri denetlemenizi öneririz.

    Kaynakça https://support.microsoft.com/en-us/topic/february-29-2024-windows-configuration-update-aa44c0db-02a3-4161-bf06-e3c03a5f162e https://blogs.windows.com/windowsexperience/2024/02/29/microsoft-copilot-improvements-for-windows-11/ https://www.engadget.com/windows-11-gets-microsoft-copilot-plugins-and-more-ai-upgrades-180002527.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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