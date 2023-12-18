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    Android uygulamaları uzaktan silinebilecek: İşte yeni özellik

    Google Play Store, yeni güncellemeyle Android kullanıcılarının uygulamalarını uzaktan silmelerine izin verecek. Kullanıcılar, hesaplarına bağlı cihazdaki uygulamaları hızlıca kaldırabilecek.
    google play store android uygulama uzaktan silme Tam Boyutta Gör
    Google Play Store, artık hesaba bağlı cihazda yüklü tüm uygulamaları da listeleyecek. Kullanıcılar, Play Store’a giriş yaparak bağlı cihazdaki tüm uygulamaları görüp tek tek silebilecek. Bu özellik, Play Store 38.8 sürümünde mevcut olmakla birlikte henüz herkesin erişimine açık değil.

    Google Play Store uzaktan uygulama silme özelliği nasıl kullanılacak?

    Kullanıcıların Play Store’a bağlı cihazlarından uygulamaları kaldırabilmeleri için birkaç adımı geçmesi gerekiyor. Öncelikle Play Store’da profil resmine dokunup “Uygulamaları ve cihazı yönet”i seçmek, Yönet bölümüne gelmek ve mevcut cihazın adına dokunup bağlı tüm cihazları listelemek gerekiyor. Ardından uygulamaların kaldırılacağı cihaz seçiliyor. İlgili cihazda yüklü tüm uygulamalar listeleniyor. Son olarak kaldırılacak uygulama seçiliyor ve sağ üstteki sil simgesine dokunma ile işlem tamamlanıyor. Uygulamalar tek tek silinebildiği gibi toplu olarak ta silinebiliyor.

    Kaldırılacak uygulamaları ada ve boyuta göre sıralamak mümkün. Bu, çok fazla yer kaplayan uygulamaların daha hızlı bulunması ve kaldırılması açısından faydalı.

    Uzaktan uygulama kaldırma özelliği, yalnızca telefon değil, araçta, televizyonda ve wearOS akıllı saatlerde de kullanılabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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