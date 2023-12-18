Android uygulamaları uzaktan silinebilecek: İşte yeni özellik

Google Play Store uzaktan uygulama silme özelliği nasıl kullanılacak?
Kullanıcıların Play Store’a bağlı cihazlarından uygulamaları kaldırabilmeleri için birkaç adımı geçmesi gerekiyor. Öncelikle Play Store’da profil resmine dokunup “Uygulamaları ve cihazı yönet”i seçmek, Yönet bölümüne gelmek ve mevcut cihazın adına dokunup bağlı tüm cihazları listelemek gerekiyor. Ardından uygulamaların kaldırılacağı cihaz seçiliyor. İlgili cihazda yüklü tüm uygulamalar listeleniyor. Son olarak kaldırılacak uygulama seçiliyor ve sağ üstteki sil simgesine dokunma ile işlem tamamlanıyor. Uygulamalar tek tek silinebildiği gibi toplu olarak ta silinebiliyor.
Kaldırılacak uygulamaları ada ve boyuta göre sıralamak mümkün. Bu, çok fazla yer kaplayan uygulamaların daha hızlı bulunması ve kaldırılması açısından faydalı.
Uzaktan uygulama kaldırma özelliği, yalnızca telefon değil, araçta, televizyonda ve wearOS akıllı saatlerde de kullanılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.