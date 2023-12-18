Android uygulamaları uzaktan silinebilecek: İşte yeni özellik

Tam Boyutta Gör Google Play Store, artık hesaba bağlı cihazda yüklü tüm uygulamaları da listeleyecek. Kullanıcılar, Play Store’a giriş yaparak bağlı cihazdaki tüm uygulamaları görüp tek tek silebilecek. Bu özellik, Play Store 38.8 sürümünde mevcut olmakla birlikte henüz herkesin erişimine açık değil.

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Google Play Store uzaktan uygulama silme özelliği nasıl kullanılacak?

Kullanıcıların Play Store’a bağlı cihazlarından uygulamaları kaldırabilmeleri için birkaç adımı geçmesi gerekiyor. Öncelikle Play Store’da profil resmine dokunup “Uygulamaları ve cihazı yönet”i seçmek, Yönet bölümüne gelmek ve mevcut cihazın adına dokunup bağlı tüm cihazları listelemek gerekiyor. Ardından uygulamaların kaldırılacağı cihaz seçiliyor. İlgili cihazda yüklü tüm uygulamalar listeleniyor. Son olarak kaldırılacak uygulama seçiliyor ve sağ üstteki sil simgesine dokunma ile işlem tamamlanıyor. Uygulamalar tek tek silinebildiği gibi toplu olarak ta silinebiliyor.

Kaldırılacak uygulamaları ada ve boyuta göre sıralamak mümkün. Bu, çok fazla yer kaplayan uygulamaların daha hızlı bulunması ve kaldırılması açısından faydalı.

Uzaktan uygulama kaldırma özelliği, yalnızca telefon değil, araçta, televizyonda ve wearOS akıllı saatlerde de kullanılabilecek.

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