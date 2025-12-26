Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    10.000 mAh batarya, 185Hz ekranlı Honor Win serisi tanıtıldı

    Honor, yeni oyun telefonlarını tanıttı. Honor Win ve Win RT, Snapdragon 8 serisi işlemci, 10000 mAh batarya, 185Hz ekran, aktif soğutma fanı ve fazlasıyla geliyor.

    Honor Win oyun telefonları tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni performans odaklı akıllı telefon serisini tanıttı. Honor Win ve Honor Win RT, oyun performansı, uzun pil ömrü ve termal kararlılığa odaklanıyor. Öne çıkan özellikler arasında; 10.000 mAh Qinghai Lake pil, dahili aktif soğutma fanı, 185 Hz yüksek yenileme hızına sahip ekran ve Snapdragon 8 serisi amiral gemisi işlemciler yer alıyor.

    Honor Win & Win RT özellikleri ile neler sunuyor?

    Honor Win RT batarya, ekran, kamera, işlemci özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hem Honor Win hem de Honor Win RT, 8.3 mm kalınlığında ve metal çerçeve ile fiberglas arka panele sahip tasarımla geliyor. İki model de 2800 x 1272 piksel çözünürlük sağlayan 6.83 inç düz LTPS OLED ekran sunuyor. Ekran, 185Hz yenileme hızı, 480Hz dokunmatik örnekleme ve 5920Hz'e kadar PWM karartma desteği sunuyor. Ek olarak, oyuna özel baş dönmesi önleyici modlar yer alıyor.

    Honor Win, Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle gelirken, Win RT Snapdragon 8 Elite işlemciyi kullanıyor. Her iki telefon da 16GB’ kadar RAM (LPDDR5x) ve 1TB’a kadar depolamaya (UFS 4.1) sahip ve 10.000mAh Qinghai Lake silikon-karbon bataryadan güç alıyor. Şarj desteği her iki modelde de 100W kablolu hızlı şarjı içerirken, Honor Win ayrıca 80W kablosuz şarjı ve 27W'a kadar kablolu ters şarjı destekliyor. Dahili soğutma fanı ise uzun süreli oyun oynama sırasında kararlı performansı korumaya yardımcı oluyor.

    Her iki telefonda da 50 megapiksel ön kamera bulunuyor. Honor Win, 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto lens ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuyla gelirken, Win RT modelinde telefoto lens bulunmuyor.

    Honor Win serisi, 3D ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, Honor AI surround subwoofer teknolojisine sahip çift stereo hoparlör, aktif soğutma, 5G, Wi-Fi 7, çift SIM desteğiyle geliyor.

    Honor Win, Win RT fiyatı ne kadar?

    honor win rt fiyatı kaç dolar
    Honor Win serisi, 12GB RAM 1TB’a kadar depolama ve 2699 yuan (384 dolar) başlangıç fiyatıyla geliyor. Bellek, depolama ve modele göre fiyatlandırma şu şekilde:

    Honor Win RT

    • 12GB+256GB: 2.699 Yuan (384 dolar)
    • 12GB+512GB: 3.099 Yuan (441 dolar)
    • 16GB+256GB: 2.999 Yuan (426 dolar)
    • 16GB+512GB: 3.399 Yuan (483 dolar)
    • 16GB+1TB: 3.999 Yuan (569 dolar)

    Honor Win

    • 12GB+256GB: 3.999 Yuan (569 dolar)
    • 12GB+512GB: 4.399 Yuan (626 dolar)
    • 16GB+512GB: 4.699 Yuan (668 dolar)
    • 16GB+1TB: 5.199 Yuan (739 dolar)

    HONOR WIN & WIN RT özellikleri

    HONOR WIN & WIN RT teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.83 inç, FHD+, 185Hz, 6000 nit, HDR10+, OLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5 (Honor Win), Snapdragon 8 Elite (Honor Win RT)
    • Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X Ultra RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1 depolama
    • Yazılım: Magic UI 10.0, Android 16
    • Arka kamera: 50MP f/1,95 (birincil) + 12 MP f/2.2 (ultra geniş) + 50 MP f/2.4 telefoto (Win)
    • Ön kamera: 50 MP f/2.0
    • Toz ve suya dayanıklılık: IP68 + IP69 + IP69K
    • Diğer: 3D ultrasonik parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, USB-C, çift stereo hoparlör
    • Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C
    • Batarya: 10.000mAh, 80W (WIN) / 100W (WIN RT) SuperCharge
    • Boyut ve ağırlık: 163.1 x 76.6 x 8.3 mm 229 g
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lise mezunuyum askerliği nasıl tecil ettirebilirim citroen c3 yorumları astigmatlı renkli lens kullananlar aykırı aşk filmleri kalorifer sirkülasyon pompası kademe ayarı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17 5G
    Samsung Galaxy A17 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum