10.000 mAh batarya, 185Hz ekranlı Honor Win serisi tanıtıldı

Honor Win & Win RT özellikleri ile neler sunuyor?
Honor Win, Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle gelirken, Win RT Snapdragon 8 Elite işlemciyi kullanıyor. Her iki telefon da 16GB’ kadar RAM (LPDDR5x) ve 1TB’a kadar depolamaya (UFS 4.1) sahip ve 10.000mAh Qinghai Lake silikon-karbon bataryadan güç alıyor. Şarj desteği her iki modelde de 100W kablolu hızlı şarjı içerirken, Honor Win ayrıca 80W kablosuz şarjı ve 27W'a kadar kablolu ters şarjı destekliyor. Dahili soğutma fanı ise uzun süreli oyun oynama sırasında kararlı performansı korumaya yardımcı oluyor.
Her iki telefonda da 50 megapiksel ön kamera bulunuyor. Honor Win, 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto lens ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuyla gelirken, Win RT modelinde telefoto lens bulunmuyor.
Honor Win serisi, 3D ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, Honor AI surround subwoofer teknolojisine sahip çift stereo hoparlör, aktif soğutma, 5G, Wi-Fi 7, çift SIM desteğiyle geliyor.
Honor Win, Win RT fiyatı ne kadar?
Honor Win RT
- 12GB+256GB: 2.699 Yuan (384 dolar)
- 12GB+512GB: 3.099 Yuan (441 dolar)
- 16GB+256GB: 2.999 Yuan (426 dolar)
- 16GB+512GB: 3.399 Yuan (483 dolar)
- 16GB+1TB: 3.999 Yuan (569 dolar)
Honor Win
- 12GB+256GB: 3.999 Yuan (569 dolar)
- 12GB+512GB: 4.399 Yuan (626 dolar)
- 16GB+512GB: 4.699 Yuan (668 dolar)
- 16GB+1TB: 5.199 Yuan (739 dolar)
HONOR WIN & WIN RT özellikleri
- Ekran: 6.83 inç, FHD+, 185Hz, 6000 nit, HDR10+, OLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5 (Honor Win), Snapdragon 8 Elite (Honor Win RT)
- Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X Ultra RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1 depolama
- Yazılım: Magic UI 10.0, Android 16
- Arka kamera: 50MP f/1,95 (birincil) + 12 MP f/2.2 (ultra geniş) + 50 MP f/2.4 telefoto (Win)
- Ön kamera: 50 MP f/2.0
- Toz ve suya dayanıklılık: IP68 + IP69 + IP69K
- Diğer: 3D ultrasonik parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, USB-C, çift stereo hoparlör
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C
- Batarya: 10.000mAh, 80W (WIN) / 100W (WIN RT) SuperCharge
- Boyut ve ağırlık: 163.1 x 76.6 x 8.3 mm 229 g