10.000 mAh batarya, 185Hz ekranlı Honor Win serisi tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Honor, yeni performans odaklı akıllı telefon serisini tanıttı. Honor Win ve Honor Win RT, oyun performansı, uzun pil ömrü ve termal kararlılığa odaklanıyor. Öne çıkan özellikler arasında; 10.000 mAh Qinghai Lake pil, dahili aktif soğutma fanı, 185 Hz yüksek yenileme hızına sahip ekran ve Snapdragon 8 serisi amiral gemisi işlemciler yer alıyor.

Honor Win & Win RT özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Hem Honor Win hem de Honor Win RT, 8.3 mm kalınlığında ve metal çerçeve ile fiberglas arka panele sahip tasarımla geliyor. İki model de 2800 x 1272 piksel çözünürlük sağlayan 6.83 inç düz LTPS OLED ekran sunuyor. Ekran, 185Hz yenileme hızı, 480Hz dokunmatik örnekleme ve 5920Hz'e kadar PWM karartma desteği sunuyor. Ek olarak, oyuna özel baş dönmesi önleyici modlar yer alıyor.

Honor Win, Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle gelirken, Win RT Snapdragon 8 Elite işlemciyi kullanıyor. Her iki telefon da 16GB’ kadar RAM (LPDDR5x) ve 1TB’a kadar depolamaya (UFS 4.1) sahip ve 10.000mAh Qinghai Lake silikon-karbon bataryadan güç alıyor. Şarj desteği her iki modelde de 100W kablolu hızlı şarjı içerirken, Honor Win ayrıca 80W kablosuz şarjı ve 27W'a kadar kablolu ters şarjı destekliyor. Dahili soğutma fanı ise uzun süreli oyun oynama sırasında kararlı performansı korumaya yardımcı oluyor.

Her iki telefonda da 50 megapiksel ön kamera bulunuyor. Honor Win, 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel telefoto lens ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuyla gelirken, Win RT modelinde telefoto lens bulunmuyor.

Honor Win serisi, 3D ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, Honor AI surround subwoofer teknolojisine sahip çift stereo hoparlör, aktif soğutma, 5G, Wi-Fi 7, çift SIM desteğiyle geliyor.

Honor Win, Win RT fiyatı ne kadar?

Honor Win serisi, 12GB RAM 1TB’a kadar depolama ve 2699 yuan (384 dolar) başlangıç fiyatıyla geliyor. Bellek, depolama ve modele göre fiyatlandırma şu şekilde:

Honor Win RT

12GB+256GB: 2.699 Yuan (384 dolar)

12GB+512GB: 3.099 Yuan (441 dolar)

16GB+256GB: 2.999 Yuan (426 dolar)

16GB+512GB: 3.399 Yuan (483 dolar)

16GB+1TB: 3.999 Yuan (569 dolar)

Honor Win

12GB+256GB: 3.999 Yuan (569 dolar)

12GB+512GB: 4.399 Yuan (626 dolar)

16GB+512GB: 4.699 Yuan (668 dolar)

16GB+1TB: 5.199 Yuan (739 dolar)

HONOR WIN & WIN RT özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.83 inç, FHD+, 185Hz, 6000 nit, HDR10+, OLED

: 6.83 inç, FHD+, 185Hz, 6000 nit, HDR10+, OLED İşlemci : Snapdragon 8 Gen 5 (Honor Win), Snapdragon 8 Elite (Honor Win RT)

: Snapdragon 8 Gen 5 (Honor Win), Snapdragon 8 Elite (Honor Win RT) Bellek : 12GB / 16GB LPDDR5X Ultra RAM

: 12GB / 16GB LPDDR5X Ultra RAM Depolama : 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1 depolama

: 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.1 depolama Yazılım : Magic UI 10.0, Android 16

: Magic UI 10.0, Android 16 Arka kamera : 50MP f/1,95 (birincil) + 12 MP f/2.2 (ultra geniş) + 50 MP f/2.4 telefoto (Win)

: 50MP f/1,95 (birincil) + 12 MP f/2.2 (ultra geniş) + 50 MP f/2.4 telefoto (Win) Ön kamera : 50 MP f/2.0

: 50 MP f/2.0 Toz ve suya dayanıklılık: IP68 + IP69 + IP69K

IP68 + IP69 + IP69K Diğer : 3D ultrasonik parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, USB-C, çift stereo hoparlör

: 3D ultrasonik parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, USB-C, çift stereo hoparlör Bağlantı : 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C

: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C Batarya : 10.000mAh, 80W (WIN) / 100W (WIN RT) SuperCharge

: 10.000mAh, 80W (WIN) / 100W (WIN RT) SuperCharge Boyut ve ağırlık: 163.1 x 76.6 x 8.3 mm 229 g

