Google’ın yapay zekası tanıtım videosunda yine hata yaptı!

Google, "Search in the Gemini era" adlı tanıtım filminde Google Arama’nın yapay zeka ile birlikte artık video klipleri üzerinden konuşarak arama yapabildiğinizi gösterdi. Demoda bir fotoğrafçı arızalı filmli analog fotoğraf makinesinin videosunu çekiyor ve Gemini'ye soruyor: "Kol neden sonuna kadar hareket etmiyor?"
Gemini ise anında bir çözüm listesi sunuyor, bu çözümler arasında tüm fotoğrafları yok edecek bir çözüm de bulunuyor. Üstelik Google, bu tamamıyla yanlış bilgiyi tanıtım videosunda öne çıkarıyor: "Kamera sıkışmışsa arka kapağı açın ve filmi yavaşça çıkarın." Esasında bu, yapılabilecek en kötü şey. Çünkü videonun da çekildiği dış mekanda kamerayı açarak filmi parlak ışığa maruz bırakmak, filmin bir bölümünü veya tamamını ve haliyle çekilen tüm fotoğraflarını mahvedebilir.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.