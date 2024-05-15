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    Anlık Bildirim

    Google’ın yapay zekası tanıtım videosunda yine hata yaptı!

    Google, I/O konferansında tamamıyla Gemini ve diğer yapay zeka araçları hakkında duyurular yaptı. Ancak bir kez daha Google’ın yapay zekası tanıtım videosunda kritik bir hata yaptı.
    Google’ın yapay zekası tanıtım videosunda yine hata yaptı! Tam Boyutta Gör
    OpenAI ve Google’ın yapay zeka konusundaki amansız yarışı sürüyor. OpenAI, Google’dan sadece bir günce önce kendi ofislerinde yaptıkları canlı yayın ve canlı demolarla yeni ChatGPT-4o yapay zekasının yeteneklerini sergiledi. Google ise geçtiğimiz gece onlarca yapay zeka duyurusu ve videosu paylaştı. Google’ın paylaştığı Google Arama’daki Gemini yapay zekasını gösteren bir demoda asında feci bir hata yapıldığı ortaya çıktı.

    Google’ın yapay zekasını yine hata yaptı

    Google, "Search in the Gemini era" adlı tanıtım filminde Google Arama’nın yapay zeka ile birlikte artık video klipleri üzerinden konuşarak arama yapabildiğinizi gösterdi. Demoda bir fotoğrafçı arızalı filmli analog fotoğraf makinesinin videosunu çekiyor ve Gemini'ye soruyor: "Kol neden sonuna kadar hareket etmiyor?"

    Gemini ise anında bir çözüm listesi sunuyor, bu çözümler arasında tüm fotoğrafları yok edecek bir çözüm de bulunuyor. Üstelik Google, bu tamamıyla yanlış bilgiyi tanıtım videosunda öne çıkarıyor: "Kamera sıkışmışsa arka kapağı açın ve filmi yavaşça çıkarın." Esasında bu, yapılabilecek en kötü şey. Çünkü videonun da çekildiği dış mekanda kamerayı açarak filmi parlak ışığa maruz bırakmak, filmin bir bölümünü veya tamamını ve haliyle çekilen tüm fotoğraflarını mahvedebilir.

    Google’ın yapay zekası tanıtım videosunda yine hata yaptı! Tam Boyutta Gör
    Elbette üretken yapay zekalar -Gemini gibi- doğaları gereği yanlış bilgi üretmeye, halüsinasyonlar göremeye meyilliler. Dolayısıyla Arama’daki yapay zeka sonuçlarında hataların veya yanlış bilgilerin verilmesiyle sıklıkla karşılaşacağız. İlginç olan Google’ın bu yanlış bilgiyi tanıtım videosunda vurguluyor olması. Üstelik Google bunu üst üste ikinci kez yapıyor. Hatırlanacağı üzere geçen yıl da Bard, James Webb Uzay Teleskobu’nun kendi Güneş Sistemimiz dışındaki bir gezegeni fotoğraflayan ilk teleskop olduğu bilgisini vermişti. Son videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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