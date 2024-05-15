Google’ın yapay zekası tanıtım videosunda yine hata yaptı!

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Tam Boyutta Gör OpenAI ve Google’ın yapay zeka konusundaki amansız yarışı sürüyor. OpenAI, Google’dan sadece bir günce önce kendi ofislerinde yaptıkları canlı yayın ve canlı demolarla yeni ChatGPT-4o yapay zekasının yeteneklerini sergiledi. Google ise geçtiğimiz gece onlarca yapay zeka duyurusu ve videosu paylaştı. Google’ın paylaştığı Google Arama’daki Gemini yapay zekasını gösteren bir demoda asında feci bir hata yapıldığı ortaya çıktı.

Google’ın yapay zekasını yine hata yaptı

Google, "Search in the Gemini era" adlı tanıtım filminde Google Arama’nın yapay zeka ile birlikte artık video klipleri üzerinden konuşarak arama yapabildiğinizi gösterdi. Demoda bir fotoğrafçı arızalı filmli analog fotoğraf makinesinin videosunu çekiyor ve Gemini'ye soruyor: "Kol neden sonuna kadar hareket etmiyor?"

Imagen 3: Google’ın en gelişmiş görüntü oluşturucu yapay zekası 9 sa. önce eklendi

Gemini ise anında bir çözüm listesi sunuyor, bu çözümler arasında tüm fotoğrafları yok edecek bir çözüm de bulunuyor. Üstelik Google, bu tamamıyla yanlış bilgiyi tanıtım videosunda öne çıkarıyor: "Kamera sıkışmışsa arka kapağı açın ve filmi yavaşça çıkarın." Esasında bu, yapılabilecek en kötü şey. Çünkü videonun da çekildiği dış mekanda kamerayı açarak filmi parlak ışığa maruz bırakmak, filmin bir bölümünü veya tamamını ve haliyle çekilen tüm fotoğraflarını mahvedebilir.

Tam Boyutta Gör Elbette üretken yapay zekalar -Gemini gibi- doğaları gereği yanlış bilgi üretmeye, halüsinasyonlar göremeye meyilliler. Dolayısıyla Arama’daki yapay zeka sonuçlarında hataların veya yanlış bilgilerin verilmesiyle sıklıkla karşılaşacağız. İlginç olan Google’ın bu yanlış bilgiyi tanıtım videosunda vurguluyor olması. Üstelik Google bunu üst üste ikinci kez yapıyor. Hatırlanacağı üzere geçen yıl da Bard, James Webb Uzay Teleskobu’nun kendi Güneş Sistemimiz dışındaki bir gezegeni fotoğraflayan ilk teleskop olduğu bilgisini vermişti. Son videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Google’ın yapay zekası tanıtım videosunda yine hata yaptı!