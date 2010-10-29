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Android'in popüler tarayıcılarından Dolphin HD güncellendi

Android'in popüler tarayıcılarından Dolphin HD güncellendi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Android'in popüler tarayıcılarından Dolphin HD güncellendi
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Android işletim sistemi için hazırlanan alternatif internet tarayıcılarından Dolphin HD, güncellendi.

Dolphin HD web tarayıcısı 4.0 numaralı versiyona yükseltildi ve önemli yeniliklere kavuştu. Dolphin HD 4.0 ile aşağıdaki özellikler bu tarayıcıya kazandırıldı.

Ekranın yan tarafından bulunan araçlar barının kullanımı kolaylaştırıldı ve fonksiyonelliği arttırıldı.

"Sık Kullanılanlar" sekmesi için klasör desteği sağlandı

Çoklu dil desteği getirildi

Kullanıcı arayüzü güncellendi

Adres çubuğuna "sayfa yönetimi" desteği getirildi

Çeşitli "bug"lar ortadan kaldırıldı

Android 2.2 Froyo ile App2SD desteği

"Pinch-to-zoom" desteği geliştirildi

Android Market'te ücretsiz olarak sunulan Dolphin HD 4.0'ı barkod okuyucu uygulaması ile indirmek isterseni aşağıdaki barkodu kullanabilirsiniz.

Android'in popüler tarayıcılarından Dolphin HD güncellendi
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