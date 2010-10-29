Android'in popüler tarayıcılarından Dolphin HD güncellendi.

Android işletim sistemi için hazırlanan alternatif internet tarayıcılarından Dolphin HD, güncellendi.
Dolphin HD web tarayıcısı 4.0 numaralı versiyona yükseltildi ve önemli yeniliklere kavuştu. Dolphin HD 4.0 ile aşağıdaki özellikler bu tarayıcıya kazandırıldı.
Ekranın yan tarafından bulunan araçlar barının kullanımı kolaylaştırıldı ve fonksiyonelliği arttırıldı.
"Sık Kullanılanlar" sekmesi için klasör desteği sağlandı
Çoklu dil desteği getirildi
Kullanıcı arayüzü güncellendi
Adres çubuğuna "sayfa yönetimi" desteği getirildi
Çeşitli "bug"lar ortadan kaldırıldı
Android 2.2 Froyo ile App2SD desteği
"Pinch-to-zoom" desteği geliştirildi
Android Market'te ücretsiz olarak sunulan Dolphin HD 4.0'ı barkod okuyucu uygulaması ile indirmek isterseni aşağıdaki barkodu kullanabilirsiniz.
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