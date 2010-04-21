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Android'li Moto Ming Çin'de ortaya çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Android'li Moto Ming Çin'de ortaya çıktı
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Son dönemde Android'li telefonlarıyla ürün gamını genişletenAmerika'lı telekomünikasyon devi Motorola'nın Android'li yeni telefonu North Sea kod adlı Ming Çin'de görüntülendi.

Android 2.0 veya 2.1 işletim sistemiyle gelmesi beklenen Moto Ming'in Çift sim kart desteğiyle bu alandaki Android'li ilk telefon olması beklenirken, 5 Megapiksellik kamerasıyla 720p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapacağı iddia ediliyor. Çift sim kartlı telefonların özellikle Çin'de yaygın olarak kullanılmasından dolayı Moto Ming'in sadece Çin pazarı için hazırlanan bir model olabileceği de konuşuluyor.

Android'li Moto Ming Çin'de ortaya çıktı
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Android'li Moto Ming Çin'de ortaya çıktı
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Batuist 9 yıl
Yahuu şu motorolanında bir tane dişe dokunur modeli olmaz mı yaa.. adamlar tasarım özürlü resmen... kendimi bildim bileli adamlar hep böyle tasarım özürlü... Eski bir telefonu vardı bende ki hala duruyor.. telefonu kullanmak için özel eğitim almak şart.. bu kadar mı karmaşık anlaşılmaz zor olur bir telefon menüsü... Neyse tabi o devirler eskide kaldı ama adamların hiç düzgün bir telefonu yok ki eski sorunlar bitti şimdi tasarımdan kaybediyor.. Gerçi bilmiyorum illaki alıcısı vardır ama benden uzak dursun bu marka...
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El Fuego 9 yıl
kod adında belli zaten uzakdoğu pazarı için üretildiği.

bir arkadaş ise; tasarımdan dem vurmuş. akıllı telefonları insanlar şekilden ziyade, işlevselliği için alırlar. blackberry de veya herhangi bir android li veya wm li telefonda ne kadar şekil varsa bunda da o kadar var. sen alasın diye yapmıyorlar zaten
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gduman 9 yıl
Android li ve cift sim kartli ilk telefon bu degil yalniz, general mobile inda var.
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zerohero55 9 yıl
"Çift sim kartlı telefonların özellikle Çin'de yaygın olarak kullanılmasından dolayı Moto Ming'in sadece Çin pazarı için hazırlanan bir model olup olabileceği de konuşuluyor". Cümlenin doğrusu "bir model olabileceği de konuşuluyor" olacak.
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