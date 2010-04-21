Android'li Moto Ming Çin'de ortaya çıktı

Son dönemde Android'li telefonlarıyla ürün gamını genişletenAmerika'lı telekomünikasyon devi Motorola'nın Android'li yeni telefonu North Sea kod adlı Ming Çin'de görüntülendi.

Android 2.0 veya 2.1 işletim sistemiyle gelmesi beklenen Moto Ming'in Çift sim kart desteğiyle bu alandaki Android'li ilk telefon olması beklenirken, 5 Megapiksellik kamerasıyla 720p çözünürlüğünde hareketli görüntü kaydı yapacağı iddia ediliyor. Çift sim kartlı telefonların özellikle Çin'de yaygın olarak kullanılmasından dolayı Moto Ming'in sadece Çin pazarı için hazırlanan bir model olabileceği de konuşuluyor.